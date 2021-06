RUTA 51: Norma, Graciela y la emotiva complicidad con la directora de Vialidad

Norma Uranga y Graciela Mogni, docentes jubiladas y habitantes del corazón productivo de la ruta 51, ayudaron a visibilizar la necesidad de la pavimentación de la ruta, tanto en el tramo realizado durante la gestión de Urribarri como después, generando una estrecha relación con Alicia Benítez. Hoy se muestran agradecidas y consideran a la obra como un hito fundacional para la región.

Son docentes, y pese a haber finalizado su actividad en las aulas hace varios años, de alguna manera siguen ejerciendo y dando el ejemplo de la necesidad de las miradas de largo plazo y de perseguir un objetivo, de la misma manera que se educa en la escuela, paso a paso, mostrando el camino y dando las herramientas.

Ellas son parte de ese grupo de voces que con diferentes modos y estilos expusieron el problema para llegar a la solución.

Mucho antes que tanta promesa incumplida derivara en el asfaltado del sector Parera – Urdinarrain, junto a otros vecinos y dirigentes rurales, golpeaban puertas y participaban de reuniones.

Ellas siempre eligieron el camino de la moderación, de la diplomacia, «de la docencia», del avanzar lento pero seguro, evitando el conflicto -que enreda y dificulta- como medio para llegar a la otra orilla.

Pero faltaba el otro tramo, el más largo y técnicamente más complejo, y como si se tratara de un proyecto educativo, de esos que durante más de 30 años diseñaron en favor del alumnado, en este caso dirigido a los que toman decisiones, armaron una carpeta bien provista de los motivos sociales y productivos que justificaban semejante inversión.

Además, es un hecho de justicia, devolverle a los productores de la ruta 51 y sus habitantes, una mínima parte de lo que el campo le da al país, y en la escuela rurales especialmente, se sufre con singular crueldad la falta de caminos.

Esta dos mujeres, comenzaron a ver la luz al final del camino (o de la ruta) cuando entendieron que la perseverancia en el reclamo comenzaba a tener recepción en la flamante directora de Vialidad -Alicia Benítez- que apenas comenzó su tarea al frente del organismo, tomó la continuidad del asfaltado como un desafío personal, a instancia de la decisión del gobernador.

En agosto de 2016 la funcionaría le envió un mensaje de facebook a Graciela con el siguiente texto:

«Estimada Graciela mañana a la mañana estoy en la Municipalidad de Urdinarrain como a las 9 y 30. Estoy trabajando fuertemente para esta obra. Sólo hace una semana que estoy pero tenerme confianza que la voy a pelear. Solo reza por mi. Un abrazo enorme»

Esa es una de las puntas de la historia que siguió después con las aperturas se sobres, con el lento ritmo inicial y luego, con la aceleración que J. E. Pitón, la empresa vial de Gualeguay, la puso a la obra.

Y a casi cinco años de aquel mensaje, llega el tiempo de valorar la obra terminada. Por eso reproducimos testimonios que Norma publicó en Facebook y el que Graciela escribió a pedido del periódico.

Norma Uranga:

Irazusta es mi pueblo! Nací, crecí allí, fue el escenario de mi niñez y juventud. Tengo en mi memoria una colección de imágenes maravillosas! Siento que es mi pueblo aunque no viva en ese lugar ,es un sentimiento muy profundo que sólo lo entiende el que vive lo mismo.

Mi pueblo, como Parera, Almada, Col. Gob. Basasavilbaso (donde vivo ahora) Pastor Britos son poblados fundados a partir del ferrocarril. El paso del tren consolidó pueblos.

Estos lugares tienen su propio sentir, su propia forma de vida, su idiosincrasia que nos da identidad, trascendencia a nuestro hijos.

Pero un día el tren dejó de pasar, estas querida localidades quedaron desamparadas.

Quienes vivimos en estos lindísimos pueblitos conocemos las malas situaciones por las que pasamos a causa de la falta de comunicación. Pero siempre fuimos esperanzados, la esperanza no caduca y hoy nos sentimos felices la esperanza se hizo realidad! La ansiada RUTA 51 asfaltada llegó! La que vuelve a comunicar pueblos! Porque la gente se arrima a la comunicación! Porque la comunicación es vida, progreso, bienestar, crecimiento, educación, trabajo, salud…

Así como en los albores de las primeras décadas del 1900,el paso del tren fue creando estaciones, el día de la inauguración de la RUTA 51, deberá ser recordado por representar la REFUNDACION no sólo de Irazusta sino de Parera, Almada y Pastor Britos.

Será un día memorable en la historia de estos pueblos.

Graciela Mogni:

Me preguntan que siento al ver la ruta finalizada : Una inmensa felicidad y una gran satisfacción de la labor cumplida. Hace 10 años, cuando iniciamos los reclamos, con el apoyo de los vecinos, incondicionales aliados, era una UTOPÍA., lograr instalar en los funcionarios la realidad de la obra; «que no era un simple camino vecinal,» llevó hs de recopilación de datos de producción, emprendimientos, etc, etc. plasmados en decenas de carpetas que fueron entregadas a cuánto funcionario llegara a la zona.

Como grupo tuvimos aciertos y errores, seguros muchos; en ocaciones nos pudo la impotencia, en otras, las desavenencias personales, pero desde que decidí dar la cara en aquellas reuniones iniciales, jamás abandonamos el reclamo, con otra modadilad, pero llegamos a quien era el responsable de la obra y comprendiera la importancia que tenía. Hoy esa » UTOPÍA» es una realidad que aun cuesta dimencionar lo que representa para la región.

Un GRACIAS! inmensos a los vecinos que nos apoyaron y un GRACIAS ESPECIAL a la actual Jefa de Vialidad , que aún siendo funcionaria en otra repartición, escuchó nuestro reclamo, y al llegar a vialidad » Se puso la obra al hombro » como dijo. Solo el paso de los años nos permitirá dimensionar lo que logró esta emblemática RUTA 51. Gracias a los vecinos, a los amigos, y los enemigos que nos apoyaron.