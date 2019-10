Ruta 51: Podrían rescindir el contrato de la empresa por “incumplimientos”

Los medios de Urdinarrain reflejaron las declaraciones del goberndaror Bordet y la titular de Vialidad Provincial, Alicia Benítez, respecto de la disconformidad con la empresa que aún tiene a cargo la ejecución del asfaltado entre Larroque y Parera. Vea el informe de Urdigital.

La Ruta Provincial N°51 que une la ciudades de Urdinarrain y Larroque sigue siendo tema de polémicas en la zona. A los años de promesas de pavimentación, donde solo se logró realizar el tramo desde Urdinarrain a Parera, llegó luego la ilusión de los vecinos -de una vez por todas- ver el asfaltado de la ruta en su totalidad, cuando el Gobernador Gustavo Bordet llegó a Irazusta en Mayo de 2017 y firmó la adjudicación a la empresa Hornus y Cía para que sean los encargados de llevar adelante los trabajos, con un plazo de ejecución de 24 meses desde su inicio.

Sin embargo, luego de cumplido el plazo la obra lejos de estar terminada, hoy los vecinos denuncian el abandono de los trabajos y que las maquinas se fueron retirando del obrador, por lo que UrdiDigital consultó al propio Bordet los motivos, quien reconoció que:la obra está detenida por un problema de incumplimientos de la empresa que debería llevar adelante los trabajos.

En su visita a Urdinarrain, este miércoles 2 de Octubre, ante la pregunta de UrdiDigital sobre el porqué de falta de avances en la obra de la ruta provincial N° 51 donde vecinos denuncian que se han retirado las maquinas, el Gobernador Gustavo Bordet señaló que hay incumplimientos por parte de la empresa y que podrían rescindir el contrato: ” Hay incumplimientos por parte de la empresa, la provincia está al día con todos los pagos, en tiempo y forma hemos pagado hay incumplimientos claros y si la empresa no cumple rescindiremos el contrato y adjudicaremos a otra empresa que cumpla porque no es un problema presupuestario, nosotros el dinero puntualmente le hemos abonado a la empresa pero hay un problema de incumplimiento a la cual le estamos exigiendo que cumpla con el contrato y si no puede cumplir con el contrato que rescinda que adjudicaremos a otra empresa” apuntó Bordet.

LA PALABRA DE ALICIA BENITEZ

Por su parte, la titular de Vialidad Provincial Alicia Benitez, consultada por UrdiDigital, estamos haciendo todo unos análisis porque la verdad que la obra va por debajo de la curva, sabíamos que era una obra muy compleja desde que se inició pero tampoco estamos obteniendo los resultados que nosotros esperábamos. Estamos revisando unos precios que nos ha pasado la empresa, y si no nos ponemos de acuerdo con esos precios veremos como seguimos la obra,, como seguimos la ruta, si con esta empresa o con otra empresa, estamos en términos legales”

Afirmando lo que expresó el Gobernador en que no hay problemas de presupuesto con esta obra, Benitez contó: “En ninguna de las obras, lo que si hicimos fue neutralizar algunas obras hasta ver que pasaba con los costos, imagínese que hay obras cuando la empezábamos teníamos el combustible a 17 pesos, esos costos influyen en forma directa en vialidad, entonces lo que hemos hecho es terminar las obras que teníamos con avance importante como el acceso a Urdinarrain y con las otras ir con una curva por debajo de lo que teníamos establecido, terminar unas nos permite ir por el avance de las otras, pero en el caso especifico de la Ruta 51 no es problema de presupuesto, es problema de ejecución de obra que es diferente. Todas las obras se están pagando. pero en el caso de la 51, quiero guardarme hasta la semana que viene que ya vamos a tener una decisión entre todos y la vamos a comunicar”.

Cabe recordar que la empresa Hornus y Cía. fue la ganadora de la licitación, por 232,978 millones de pesos en el marco de un proceso que contó con seis oferentes. Se trata de la pavimentación de 29 kilómetros entre Larroque y Perera y la construcción de dos puentes de 30 metros cada uno.