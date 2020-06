Sabina Melchiori, una periodista que escribe en primera persona sobre el Covid

Junto a su compañero de trabajo, Celso Bell, es una de las personas de Gualeguaychú que dio positivo al test. Está aislada en el hotel embajador y desde allí describe como transcurre ese período.

Periodista, excelente escritora y pese a todo de buen humor, Sabina viene publicando en su perfil de facebook, situaciones que pintan su situación de «contagiada»:

DEL OTRO LADO DE LA NOTICIA

«Y un día la noticia fueron ustedes», comentó uno de los tantos abogados penalistas que hemos entrevistado en los últimos años.

Algo parecido me dijo el infectólogo, ni bien me llamó para hacerme una serie de preguntas: «Ahora pregunto yo, jajaja».

Creo que no deja de ser una ventaja tener las herramientas y los medios para comunicar lo que se vive y cómo se atraviesa una situación así. En parte, para dar a conocer una enormidad de cosas positivas respecto de los procedimientos, la calidez y profesionalismo del equipo de salud de nuestro hospital, y también para llevar tranquilidad a mucha gente que teme pasar por esta situación.

Anoche me dormí con muchas preguntas para hacer y hoy, cuando se comunicaron desde el Nodo, las hice. Obtuve respuestas sensatas y tranquilizadoras.

Deberé permanecer en aislamiento hasta el lunes 22, inclusive. Ese día habrán pasado 14 días desde la última vez que estuve con Celso. Todavía puedo llegar a presentar síntomas, todavía cabe la posibilidad de estar contagiada y por lo tanto tengo que estar alejada de mis hijas, mi marido y el resto de la gente.

Estoy bien. Animada, contenida y entretenida.

Sigo a disposición para responder preguntas, ya sea por mensajes o a mis colegas a través de los medios (¡máxime si van a poner una foto donde me veo tan chuli para ilustrar la nota!

En un post publicado el 15 de Junio relató como se siente contenida por el sistema de salud.

Ni bien dejé mis cosas, sonó el teléfono de la habitación del hotel. Era una enfermera pidiéndome mi número de celular para enviarme las reglas y establecer una línea de contacto.

Cada vez que cambian de turno, la que reemplaza a la anterior me escribe diciéndome su nombre y poniéndose a disposición. Una, incluso, me ofreció hacer una videollamada.

Tengo un kit de limpieza para mantener mi habitación en orden y también un termómetro. A determinada hora me piden que me tome la temperatura y les mande una foto mostrando el resultado.

Me traen desayuno, almuerzo, merienda y cena que envían desde el Hospital Centenario. Para no tener contacto conmigo, dejan la bandeja sobre una silla que colocaron afuera de mi habitación, me tocan la puerta, me avisan que está ahí, entonces yo tengo que colocarme el barbijo y recién después abrir.

Al lado de la silla hay un cesto de residuos donde tengo que dejar los míos antes de las 9:30 de cada día.

Además de las enfermeras, también tengo a disposición a dos integrantes del equipo de Salud Mental del hospital. Dos mujeres maravillosas que me ayudan a desahogarme poniendo en palabras mis emociones.

La infectóloga Virginia Azar es quien se ocupa de mi estado de salud, también vía telefónica, y quien me explica pacientemente cada paso a seguir.

La comida es nutritiva, abundante y deliciosa.