Salud: Destacan la inversión desde la municipalidad y el trabajo coordinado con el hospital

En conferencia de prensa se brindó un informe sobre las políticas de salud en la localidad, campaña de vacunación antigripal, vacunación contra Covid.19 y estado actual sanitario de Larroque.

En el encuentro con los medio de prensa, Luciano Tomás, titular del nosocomio, informó del inicio de la campaña de la vacunación antigripal desde la semana pasada, destinado, en primera instancia “al personal de salud y embarazadas, continuará seguidamente con mayores de 65 años y proseguirá en otra etapa con personas de 2 a 64 años con comorbilidades y prescripción médica”.

Explicó, en relación al covid-19 “se ha visto una disminución de casos en la región, como a nivel país. Así, podemos marcar un promedio diario de 30 a 35 hisopados que se vienen realizando en el departamento, con valores de positividad que no llegan al 5 %”, en tanto “si, se ha visto un incremento con sintomatología similar al coronavirus, del grupo influenza, con sus variantes, que en muchos de los casos se han hecho hisopados con resultados negativos, identificando así, la circulación de la gripe”.

Factores del estado actual

Posteriormente, el médico Diego Ortolano, destacó que “el trabajo en conjunto ameritaba llevar a cabo este informe” y remarcó, “haciendo un poco de historia, con respecto a la actual situación epidemiológica, donde afortunadamente la bajante del covid-19 fue una cuestión que no se da por si sola, si no por el esfuerzo mancomunado, por un plan rector de vacunación que ha cumplido sus metas sin lugar a dudas”.

Agregó “la localidad de Larroque ha sido ejemplo de lo que es la vacunación contra covid. Para que tengamos una idea, desde el centro de salud se han aplicado 10 mil dosis de vacunas y el hospital otro tanto, con números similares, que hace que hoy tengamos al 93 % de la población con el esquema completo y como siempre digo, quien no se ha vacunado es por una mera decisión personal y significa que no nos quedamos a esperar al paciente, si no que hemos salido en su búsqueda en la comunidad, poniendo el ejemplo “desde el Centro de Salud fuimos a vacunar en las empresas y desde el hospital se está vacunando en las instituciones educativas, obviamente con la anuencia y advenimiento de los padres que autorizan”.

Salud pública

“Esta es la verdadera salud pública, ir a buscar, correr el arco hacia donde está la comunidad y no siempre estar esperando, con el personal y la gente activa, que ha posibilitado el éxito rotundo de la campaña de vacunación contra covid, además de la disponibilidad de vacunas. Hace que hoy tengamos estos porcentajes de vacunación”, dijo el secretario.

Explicó “hoy estamos dando paso a las virosis normales de todos los años, es probable que en el año 2020 y 2021 no las hayamos tenido debido a las situaciones coyunturales y propias de los aislamientos, por el déficit en la circulación de la gente, las restricciones en algunas actividades y de seguridad”.

Instó a recordar “el esfuerzo que hicimos y que nos parecía que no iba a terminar nunca allá por marzo de 2020. Una pandemia que ha dejado sin sabores, gente que ha perdido familiares y otras que la pasaron muy mal. Pero, pudo haber sido más traumática si no se tomaban las decisiones sanitarias y las políticas que se determinaron en ese momento y al enorme y permanente acompañamiento de la sociedad, es que hoy nos podemos dar el lujo de decir que tenemos todo controlado, pero no es que ha desaparecido. Ya lo planteamos allá en marzo de 2020: esto va a ser una situación de pandemia, luego una endemia y vamos a seguir teniendo covid pero va a ser una enfermedad febril y respiratoria más, como las otras variantes conocidas y esto se debe al alto nivel de inmunización que la gente aprendió y a la tarea instalada”.

Dijo también que “es el momento de instaurar y volver a potenciar una nueva etapa de vacunación que es la antigripal, pero el proceso de la vacunación anti covid sigue, para quien tenga que completar el esquema o para las cuartas dosis de quienes se la tengan que hacer y empezar en esta temporada otoño, invierno 2022 con las políticas sanitarias de vacunación anti gripal que es lo que verdaderamente debemos hacer hincapié y pedirle a la gente que tome los mismos recaudos y que concurra a vacunarse”.

La salud como prioridad

Posteriormente, el intendente Hassell, dijo que “se ha trazado una línea de trabajo, una línea donde la salud tiene un eje trascendental en todas las políticas púbicas que se llevan adelante desde lo municipal y esta coordinación, este ejercicio, este ida y vuelta y complementación nos permite estar atentos y realizar el trabajo con todo el personal que acompaña, tanto desde la secretaría de Salud comunal, el hospital y el hospital ´Centenario´ de Gualeguaychú y a todos los engranajes de la sociedad que son parte de la salud de la población”.

“En esta ocasión creímos necesario contarle a la comunidad cuales son las próximas acciones y además dar cuenta de lo que venimos trabajando de la manera que lo hacemos con las instituciones, en los barrios, y vamos a seguir ajustando cada detalle para seguir llegando a cada vecino de acuerdo a las diferentes necesidades”, agregó el presidente municipal.

Explicó también que “estamos en permanente contacto con autoridades provinciales, nos visitó la secretaria de salud, estamos hablando con la ministra de salud para nos visite y siempre le contamos el trabajo coordinado que venimos realizando”.

Mas servicios e inversión

Finalmente se remarcó el incremento de profesionales de la salud, en el hospital “San Isidro Labrador”, como en el Centro de Salud “Dr. Santiago Bugnard”. En el caso del efector provincial “se ha duplicado en este último tiempo”, explicó su director, “teniendo en cuenta la demanda de nuestra ciudad y zonas de influencia”.

Ortolano, destacó “desde el primer día de gestión trabajamos para incrementar los servicios en el CAPS y siempre orientados hacia la necesidad de la gente y para eso elaboramos las estrategias sanitarias”, y remarcó “así, vimos un déficit en el área de salud mental y junto al servicio de psicología del hospital, reforzamos desde el Centro con psicología infanto-juvenil; o el servicio de odontología y hablamos con la ministra de Salud y nos donó un sillón odontológico y el resto lo armamos desde la municipalidad, con una inversión de 600 mil pesos a través de un programa que el propio Centro genera”.

En la misma línea “los costos mensuales del municipio en el Bugnard alcanzan los 500 mil pesos en honorarios de profesionales. Es un claro ejemplo de la preponderancia que esta gestión le otorga a salud. Con otros datos significativos, como es que el municipio tuvo que hacerse cargo con una inversión aproximada a los 3 millones de pesos. Que habría pasado si no nos dábamos esa política sanitaria en semejante coyuntura epidemiológica”.

Hizo hincapié también en orientar las estrategias hacia cardiología infantil y a la pediatría en general “con una cobertura de guardia pediátrica hoy, hasta los días sábados, una demanda que la ciudad tenía y que el intendente tomó y prometió antes de asumir”.

Sobre la posibilidad de tener que vacunarse simultáneamente contra la gripe y contra covid, Ortolano dijo que “la mayoría de quienes deben vacunarse con la anti-gripal ya cuenta con el esquema completo contra coronavirus. En su momento se aconsejaba separarlas entre 15 y 20 días, para que se logre inmunidad de ambas patologías. Hoy lo aconsejable es aplicarse primero la anti-gripal y luego contra covid”.