Sanfilippo puso blanco sobre negro en los efectos de los químicos en la salud humana

El director del centro de neurología ubicado en Galarza dio una charla en el salón del partido radical de Larroque y habló del daño acumulativo que generan los agentes químicos que se utilizan en el campo y en el hogar o los que están en contacto directo sobre la piel, como los que controlan la pediculosis.

“Todo es tóxico, depende de la dosis y la exposición” sería el resumen de las frases que fue leyendo y comentando Santiago Sanfilippo el lunes en la charla a la que fue convocado por el presidente de la UCR, Juan José Rochelle.

La disertación fue acompañada por imágenes que ilustraron con practicidad el tema cada vez más sensible de las enfermedades asociadas al uso de agroquímicos y otros productos de uso urbano, hogareño y hasta los que controlan parásitos y que nosotros mismos depositamos directamente en la piel.

Un interesante número de personas acompaño la invitación de la dirigencia radical, en una propuesta que viniendo de un sector fuertemente asociado a la producción agrícola, introduce un valioso elemento que sirve para debatir, tomar conciencia y encontrar soluciones. Al respecto, consultado sobre su pertenencia a la UCR, Sanfilippo comentó que “más allá de que uno es radical y pertenece a este partido político desde que nació, mi compromiso fundamentalmente es con la gente, el compromiso tiene que ver con la Salud”.

Asimismo, opinó que “si algunas cosas uno considera que no se están haciendo bien o que se puede mejorar, o que hay cosas que no están siendo bien tratadas y que se necesita la participación de muchas instituciones para poder mejorar, yo creo que va más allá de cualquier sentimiento hacia el partido político o hacia cualquier gobernante. Es cierto que en este caso Cambiemos, el Pro y especialmente la Unión Cívica Radical está muy ligada al campo, pero eso no hace que uno renuncie a sus principios.

El profesional asume que “en la conciencia de la gente la cuestión está cambiando, se le está dando mucho más importancia a todo lo que está relacionado con el ambiente, con el entorno, con el daño que nosotros mismos producimos y que nos producimos. Hay una mayor lucha de la gente y esto inevitablemente se va haciendo sentir”.

En tal sentido expresó que “en diferentes lugares del planeta ya se han levantado voces e incluso se están prohibiendo cierto uso de agroquímicos que nosotros utilizamos con mucha facilidad y que se está comprobando o por lo menos, están siendo relacionados con muchas patologías, especialmente con el cáncer”.

Para ampliar el concepto, remarcó que “cuando se comenzaron a utilizar en año 1940 los organoclorados, no se tenía conciencia de lo que producían, y recién en el transcurso de los años se vio que era sustancias que permanecían en el organismo durante muchísimo tiempo, como el DDT por ejemplo y producían un daño, hasta que fueron prohibidos. Pero va a tardar que tomemos conciencia de que esto se va acumulando, de que esto es un daño permanente”.

De su trabajo en nuestra provincia, el profesional comentó: “notamos que existen más consultas con respecto a las intoxicaciones agudas que tienen que ver los agroquímicos, especialmente aquellos trabajadores que manipulan esos productos y también lo que están un poco más expuestos a lo que es la fumigación, por ejemplo, como últimamente ha pasado en las escuelas”.



También se refirió a la experiencia que le comentó el ex senador y director de Cine Fernando “Pino” Solanas, “qué ahora lanzó una película y la cual yo participé en un reportaje; él mismo me decía que si bien el no vive en el campo, se hizo un análisis de agroquímicos y le dieron positivo, y simplemente por consumir verduras. Quiere decir qué aún no estando en contacto directo con el campo, la posibilidad de que estemos nosotros consumiendo alimentos que están notablemente contaminados por el uso de fertilizantes o pesticidas, eso hace que con el tiempo algún daño se vaya a notar”.

Por eso consideró que “hay ciertas patologías que llaman la atención por su frecuencia, especialmente acá en la zona de Entre Ríos, por lo menos me llama la atención a mí”.

Le preguntamos a Sanfilippo ¿cuál es el consejo al consumidor? “Tratar de que consumir todo lo que es natural. Cuando uno habla de huerta, si uno puede cultivar su propia huerta, que sea totalmente orgánica que esté libre de agroquímicos, eso sería lo mejor. Por supuesto para la gente que vive en la ciudad eso es mucho más difícil y tiene que recurrir a los mercados. y se sabe que el aumento de la producción está relacionado con el aumento proporcional de los agroquímicos, así que es inevitable que consuma agroquímicos.