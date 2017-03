Santa María de Concordia, el próximo a vencer por Central en el Federal C

Con camiseta igual a la de Sportivo Larroque, el santo concordiense será el primer rival del rojo en los cuartos de final de la Región Litoral Sur del certamen nacional. El partido de ida será de visitante el 26 de abril.

Central Larroque chocará el domingo 26 de este mes en Concordia en el primero de los seis partidos, en las tres llaves finales que deberá ganar si es que quiere lograr el objetivo de ascender al Federal B.

El “santo” de Concordia viene de clasificar segundo en la zona 4 de la Región Litoral Sur -en fase de grupos- en la que ganó 4 partidos y perdió dos, sumando 12 puntos, con 15 goles a favor y 7 en contra.

No habrá rivales fáciles en lo que queda del torneo, pero el hecho de definir la llave de local quizá le de un plus al conjunto que dirige Marcos Viale. Por eso, deberá buscar mantener en cero su arco en el partido de ida del domingo 26 de marzo, para que en la vuelta del 1º de abril, las chances de pasar de ronda sean más cercanas.

LITORAL SUR

PRIMERA FASE (Ida: 26/3 – Vuelta: 1/4)

1: At. Neuquén (Paraná) vs. At. Hasenkamp L

2: Arsenal (Viale) vs. Sp. Urquiza (Paraná) L

3: Unión (Totoras) vs. At. Palermo (Paraná) L

4: Dep. La Bianca (Concordia) vs. Parque Sur (Concepción del Uruguay) L

5: At. Villa Elisa vs. Comunicaciones (Concordia) L

6: Central Larroque vs. Santa María de Oro (Concordia) L

7: Teodelina Foot-Ball Club vs. Cosmos F.C. (Santa Fe) L

8: Sanjustino (San Justo) vs. Juventud Pueyrredón (Venado Tuerto) L

SEGUNDA FASE (Ida: 9/4 – Vuelta: 16/4)

A: Ganador de 1 vs. Ganador de 2 L

B: Ganador de 3 L vs. Ganador de 4

C: Ganador de 5 L vs. Ganador de 6

D: Ganador de 7 vs. Ganador de 8 L

TERCERA FASE (Ida: 23/4 – Vuelta: 30/4)

Ganador de A vs. Ganador de B L

Ganador de C L vs. Ganador de D

LOS DOS GANADORES ASCIENDEN AL FEDERAL B

Nota: (L) Actúan de local en el primer partido

Fuente: Ascenso del Interior