Se acerca la tormenta pronosticada y hay nuevo alerta que previene por su intensidad
Puede ser fuerte o severa dice el séptimo alerta publicado por el Servicio Meteorológico Nacional.
ALERTA METEOROLOGICO N° 7 (19:30 HOA)Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2017
Fenómeno: POR TORMENTAS FUERTES O SEVERAS
Zona de Cobertura: SUDESTE, CENTRO Y NORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ESTE DE CATAMARCA. CORDOBA. ENTRE RIOS. NORTE DE LA PAMPA. ESTE DE LA RIOJA. ESTE DE MENDOZA. SAN LUIS. CENTRO Y SUR DE SANTA FE. TUCUMAN. CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y RIO DE LA PLATA.
Este Informe se Actualizará a las 01:30 horas. (*)Leer más +
Situación:
SOBRE EL CENTRO, NOROESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES, SAN LUIS, SUR DE CORDOBA Y SUR DE SANTA SE REGISTRAN LLUVIAS Y TORMENTAS DE VARIADA INTENSIDAD. LAS MISMAS SE DESPLAZAN HACIA EL NORTE AFECTANDO EL RESTO DEL AREA DE COBERTURA ENTRE LO QUE RESTA DEL DIA DE HOY Y LA MADRUGADA DEL DOMINGO 17. ALGUNAS DE ESTAS TORMENTAS PUEDEN SER FUERTES O SEVERAS PUDIENDO PROVOCAR FUERTE ACTIVIDAD ELECTRICA, RAFAGAS INTENSAS, ABUNDANTE CAIDA DE AGUA EN CORTOS PERIODOS Y CAIDA DE GRANIZO. LAS CONDICIONES TENDERAN A MEJORAR DE SUR A NORTE ENTRE LA MADRUGADA Y LA MAÑANA DEL DOMINGO 17. SE DETERMINA EL CESE DE ALERTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.