Se cumplen 100 años del nacimiento de Alberto Paoli

Un día como hoy de 1920, nacía en Crespo un verdadero prócer de nuestra historia, que eligió Larroque para vivir y para descansar para siempre. El video corresponde a un homenaje realizado por la profesora e historiadora Nora Duarte. Hoy a la hora 20 se ofrecerá una Misa en su memoria y a las 20:30 un acto homenaje frente a la salón cultural que lleva su nombre en el Parque de la Estación.

Paoli es esa huella que llevamos en lo más profundo de nuestro ser larroquense. Esa marca tiene una persistencia única e imborrable que coloca en lo más alto del podio a alguien que sin haber nacido en Larroque, se apoderó de nuestro pueblo y lo hizo propio.

Sin él a nuestra historia le faltaría un tramo fundamental y por eso, la herencia imperecedera que nos dejó lo transforma en un ícono que trasciende las generaciones que lo vieron llegar, afianzarse y partir y aquellas que lo están conociendo por su legado. No seríamos lo mismo si su destino pastoral lo hubiera llevado a otra región. Nos faltarían cosas que forman parte de la comunidad que somos y de mucho de lo que hacemos.

Mantener viva la llave de su recuerdo no sólo «es justo y necesario, estimados fieles» es indispensable para que Larroque no rompa muchas cosas que arman su espíritu como sociedad.

Buscando las huellas del Padre Paoli

Hace unos 17 años, rastreando los orígenes del querido cura Párroco, fuimos hasta Crespo y Cerrito. Visitamos la casa donde nació y el lugar en el que viven sus familiares. Allí nos encontramos con caras que claramente evocan los rasgos del Padre Paoli.

No por resistirnos al olvido, en Larroque siempre se lo va a recordar, sino buscando otra manera de rendirle homenaje, en el año 2003 nos dirigimos a dos localidades del centro-oeste provincial.

La recorrida se inició en Crespo, allí charlamos brevemente con Amalia Coronel, presidenta de la Asociación Italiana de dicha localidad. En el edificio donde funciona la institución habría nacido Paoli.

El padre de Amalia, don Carlos, hombre de 90 años de edad, recordó que los Paoli tenían un comercio donde vendían instrumentos musicales. Alguien allí tocaba el violín y el acordeón, suponemos que era el padre de Paoli. «creo que en la década del 30 cerraron el negocio y se fueron de Crespo», dijo don Carlos.

A la salida de la ciudad pasamos frente al colegio Sagrado Corazón, donde Paoli asistió en sus primeros años de escuela primaria.

Ya en Cerrito, unos 50 kilómetros arriba de la ciudad de Paraná, tratamos de ubicar a Orlando Lovera, (sobrino de Paoli) el intendente de la localidad. No lo hallamos pero si a su padre (primo de Paoli) quien atiende la ferretería Lovera. ubicada frente al edificio municipal.

De allí nos dirigimos a Rivadavia 245, el hogar de Jorge Lovera (primo de Paoli), empleado municipal. La primera impresión cuando vimos a Jorge fue descubrir innegables rasgos familiares, el corte de cara era inconfundible. Jorge recién llegaba del campo donde se crió Paoli y enseguida se ofreció a guiarnos personalmente hasta ese lugar. Allí vive su hermana, Estela Lovera (prima de Paoli).

La casa ha sido reformada, pero aún está intacta la parte donde se crió y vivió en sus vacaciones nuestro inolvidable Cura Párroco. Jorge contó que por aquellos días iban a pescar muy seguido y Estela relató con sincera emoción, que la última vez que Paoli anduvo por allí, poco tiempo antes de morir, quiso que lo llevaran a los mismos lugares, recorrió el galpón de las herramientas y se sentó bajo el árbol donde tanta veces mateó en los veranos. A pocos metros de ese lugar el abuelo Lovera levantó un rancho donde se fue formando la familia, entre ellos, la madre de Paoli y el padre de nuestros anfitriones.

El atardecer no nos permitió tomar una buena imagen de la habitación donde Paoli descansaba. Estela nos trajo varias fotos, unas donde se lo ve a Paoli con su tío preferido (el padre de Jorge y Estela) en viajes que realizaban juntos, (a Córdoba por ejemplo).

