Se desarrollan las instancias locales y departamentales de los Juegos Deportivos Evita

Larroque tiene participación en cinco disciplinas, las cuales son coordinadas por la Dirección de Cultural, Turismo y Deporte de la Municipalidad, a través de los profesores Jésica Tronco y Kevin Olivera.

En la etapa departamental, en fútbol, que se disputó en Gualeguaychú, el 4 de junio, Larroque compitió en las categorías sub 14 de varones y sub 16 de mujeres y varones, las cuales no clasificaron (por diferencias de goles) en sus respectivos grupos. De igual manera, tuvieron una digna participación.

En vóley, que se llevó a cabo en Urdinarrain, el 11 de junio, nuestra ciudad clasificó con dos equipos: sub 17 de varones y sub 17 de mujeres. La competencia provincial se realizará en la localidad de San José los días 14, 15 y 16 de agosto.

En hockey, un grupo de chicas sub 14, que integran un combinado de Gualeguaychú, clasificó a la etapa departamental y disputará la final con Urdinarrain, en la ciudad cabecera, el 25 de junio. La fase provincial se desarrollará en Paraná del 24 al 26 de julio.

LOCALES:

El viernes 14 de junio, en la “Sala Padre Paoli”, se desarrolló la disciplina de ajedrez, donde participaron alrededor de 20 jóvenes. En la categoría sub 14 clasificaron cuatro varones y dos mujeres; en sub 16: tres varones; las mujeres clasificaron directamente al provincial. La actividad contó con la coordinación especial del instructor Gastón Magallán y de la docente Judith Tommasi. La etapa departamental se disputará en Gualeguaychú el 25 de junio y la provincial en María Grande los días 11, 12 y 13 de septiembre.

Y en cestobol, disciplina en la que Larroque se destaca por su potencial en la región y que, por cierto, el año pasado clasificó por cuarta vez consecutiva a la instancia nacional, se llevará a cabo el 26 de junio en el Club Central Larroque.

Se medirán los elencos del Instituto “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” y de la Escuela Secundaria “José B. Virué”. El ganador accederá directamente a la fase provincial, que se desarrollará en la localidad de Gobernador Mansilla.