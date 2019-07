Se entregó la bici-silla al Centro de Educación Física «Inés Vela»

Hoy, en la Escuela Técnica Nº 4 “Pablo Broese”, se entregó la bici-silla que realizó la institución, junto al aporte de la policía y del municipio.

El rector Néstor Bonella hizo entrega del rodado adaptado a la coordinadora del CEF Nº 9 “Inés Vela”, profesora Micaela Benedetti. También estuvieron presentes, el intendente municipal, Darío Benedetti; la supervisora de nivel secundario, región 9, Ana Vera; la secretaria de la institución educativa, Marianela De Zán; el docente, Gustavo Costanzo y la oficial principal Stefanía Campodónico.

En mayo de este año, cuando se conoció este proyecto, la coordinadora del CEF había comentado que “en el CEF hay horas destinadas a discapacidad que, en parte, hacemos ciclismo adaptado”, comentó. “Y, pensaba cómo sumar a los chicos que están en silla de ruedas y me encantaba esta idea de la “bici-silla”, aunque no sabía si alguien me iba a llevar el apunte para hacerla. Entonces se me ocurrió hacer un proyecto, que lo leyó mi compañero de vida y me dijo que estaba buenísimo, y luego busqué la forma de llevarlo a cabo, con los menores gastos posibles”.

En este sentido, Micaela, agregó: “el proyecto fue entregado el mismo día en cuatro organismos de la ciudad: Desarrollo Social, para que aportara la silla de ruedas; la Policía, por la bicicleta; la Escuela Técnica, para el ensamblado y el Ejecutivo Municipal para que afrontara los gastos que se generen. Felizmente en estos cuatro lugares tuve una respuesta positiva, donde además me felicitaron y me apoyaron para seguir adelante, ante lo cual estoy muy contenta y agradecida.