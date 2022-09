Se estira el conflicto entre empleados y el ejecutivo municipal y se resienten los servicios

El gremio local «Edelimiro Gette» que se apoya en el sindicato de trabajadores municipales de Gualeguaychú, decretó un paro por tiempo indeterminado el mismo día que recibieron la propuesta de recomposición salarial para todo 2022 del 84 %. Centran su reclamo en el sueldo básico. Mientras tanto no hay recolección de residuos ni mantenimiento de cloacas, entre otros servicios. Pidieron disculpas por las molestias ocasionadas y aseguraron guardias en el cementerio y las escuelas.

Con la inflación que pulveriza el poder de compra, cualquier sueldo promedio en Argentina es bajo para hacer frente a los servicios y al aumento de los alimentos que supera al resto de los componentes de la canasta básica que una familia debe afrontar mensualmente. En ese marco parece contextualizarse el conflicto entre el sindicato que lidera Carlos Bargas en Larroque y el ejecutivo municipal, que pese a la vigencia del acuerdo paritario del mes de febrero y a la propuesta de incremento presentada por el municipio del 84 % de recomposición total durante 2022, definió pasar de las asambleas que ya venían realizando desde hace unos días al paro total por tiempo indeterminado.

El viernes hubo manifestaciones delante del edificio municipal que registró momento de una tensión poco habituales para la realidad local, comparables con 2008 en torno a la protesta del campo por las retenciones móviles o a la de los docentes a principios de esa década.

Los empleados municipales hicieron visible su reclamo, con cánticos y aplausos en respuesta a su pedido, en clara disconformidad con la propuesta del ejecutivo que ahora, además del 52 % previsto hasta noviembre en la paritaria de febrero respecto de los salarios de enero, propuso un 32 % más en la oferta presentada el 1 de septiembre.





Hasta ahora se ha liquidado un 28 % de aumento acordado en la paritaria anterior pero el mes pasado, el ejecutivo municipal adelantó uno de los tramos previstos, a fin de atender una parte de los reclamos.

En el audio Bargas justificó la medida de fuerza que comenzó el viernes «en la falta de respuesta del Ejecutivo», y detalló que en la última propuesta recibida, antes de decretar el paro «el señor intendente, nos da a partir de septiembre un mínimo garantizado de 60.000 a partir de octubre 65, el mes de noviembre 72 y al mes de diciembre 78.000 pesos, que nos parece insuficiente debido a la inflación que tenemos hoy en día; y bueno, no llegamos y a lo que nosotros pretendemos, entonces nosotros pedimos que se mejorara un poco más la propuesta y no tuvimos ninguna contestación hasta el momento. Pero aclaro, estamos dispuestos al diálogo, dispuestos a escuchar una nueva propuesta la cual no la ha hecho hasta este momento» dijo el sábado en diálogo con Periódico Acción.

«Todo se puede charlar, porque si el tuviera la voluntad de acercarse un poquito y a futuro seguir negociando, nosotros tenemos voluntad» expresó.

En otros tramos de sus declaraciones, el secretario dio a entender que el reclamo central está en el básico, que en el caso de la categoría más baja se encuentra en 29.600 pesos y comparó esa realidad con la que por ejemplo tiene el municipio diamantino de General Ramírez donde el básico de la categoría 10 dijo que es de 55.000 pesos.

De acuerdo a lo informado desde el municipio, el sueldo de bolsillo de un trabajador municipal de categoría 10, es de unos 46.700 pesos, más 1.000 pesos del presentismo.

Bargas comentó además que municipios como Gualeguaychú, Carbó y Pueblo Belgrano también están complicados y que en el primero de ellos supo que comenzarán con asambleas y seguramente irán al paro. «En Urdinarrain manejan otros números y están un poquitito capaz mejor que nosotros, pero no mucho» detalló.

Bargas pidió disculpas a la población por los efectos que genera la medida de fuerza, especialmente en la recolección de la basura: «eso está parado» como el servicio de cloacas. Sin embargo dijo que «se garantiza una guardia pasiva en el cementerio para asegurar si hay algún difunto tenga cristiana sepultura y liberar dos agentes de tránsito para la seguridad de los chicos a la entrada y salida de la escuela».

Nunca estuvimos de acuerdo con el acuerdo paritario

Pese a que la firma de Carlos Bargas aparece en el acta del acuerdo paritario del año 2022 del mes de febrero, el sindicalista comentó que «en ese momento arreglaron por un 52 % en el año, a lo cual nosotros como sindicato en ese momento no fuimos a la reunión y nunca estuvimos de acuerdo con ese arreglo, por eso ahora en esta paritaria nosotros planteamos esta recomposición, porque estamos muy abajo».

De acuerdo a sus expresiones, el secretario general señaló que el acatamiento al paro ha sido general y todos han estado acompañando, incluido los que pertenecen a los sindicatos con representación minoritaria, entre empleados de planta permanente, contratados, monotributistas y fleteros. El sindicato que representa Bargas tiene, según sus dichos la mayor parte de los empleados municipales, unas 65 personas de planta permanente sobre un total de 84 personas.