Se hace tarde y aún no se sabe si la 91 saldrá a pista en Viedma

Con la marca o el equipo que sea, EL JAR Racing aún no llega al presupuesto que hace falta para que Juan Ronconi se asegure estar presente en el inicio de temporada en el TC Pista, la última categoría con la que compitió en la ACTC.



Hasta esta semana, por la pérdida de un auspiciante y porque otro bajará el aporte respecto del año pasado, el JAR Rácing aún está lejos de la línea de largada del autódromo de VIEDMA, donde en febrero comienza la temporada.

Hace un año -en el taller de Paraná- Juan se subía por primera vez al Falcon del Werner Competición con el que tres semanas después comenzó a correr y no paró hasta completar todo el calendario 2017 en la segunda categoría del automovilismo nacional. Ahora comparte la incertidumbre con varios pilotos del Pista e incluso del TC, a los que todavía no le dan los números.







Es que la logística y los insumos suben todo el tiempo y por otro lado es difícil ajustar la tarifa a los que apoyan. Encima, con “un auspiciante y medio menos” la base está un poco más lejos. Hoy, en el entorno del piloto estiman que les falta un 40 % para llegar al presupuesto y aunque son optimistas, no será fácil. Sin dudas que la perspectiva es diferente a la del año pasado a esta altura, cuando ya sabía que daba el salto de categoría y dejaba la Chevy del Mouras para subirse al Ford.

Ante el escenario vigente ya empiezan a manejar la alternativa de debutar en la segunda fecha, es decir, dejar pasar el 18 de febrero en Viedma y apuntar al 11 de marzo en Neuquén. No es lo más grave, pero sería no correr para un piloto que desde que se metió en la ACTC con el TCPM en 2012, ha tenido muy pocas ausencias y que se las ha arreglado para ir ascendiendo paso a paso. Sería como perder el tren y en el caso de no poder participar durante este año, comenzar casi de cero.

Lo positivo, o más o menos, es que tiene varios contactos abiertos con potenciales auspiciantes con los que tiene que reunirse “por el sí o por el no”. Ellos serán la llave para que Juan acelere y acuerde con alguno de los equipos y motoristas con los que ha venido charlando. “Autos disponibles hay”, pero por ahora no le alcanza para la nafta.