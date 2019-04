Se inició la actividad del grupo Scout en el año de su vigésimo aniversario

El sábado arrancó el año para los chicos del grupo San Isidro en la sede del Parque de la Estación. El 13 de agosto se cumplen 20 años de la creación del grupo, otro motivo para que el grupo siga creciendo.

Suena el silbato y la gurisada corre para formar la escuadra en torno al mástil. Damián Elena saluda al grupo y les da la bienvenida a un año que tendrá, nada menos, que la celebración de las dos décadas de que se inició el scoutismo en Larroque, luego que un grupo de padres buscara una alternativa para que sus hijos encuentren “otra cosa” a lo poco que en aquel tiempo había.

Ahora, con muchos atractivos deportivos, culturales y por supuesto, digitales, es casi una rareza que el grupo no solo que se mantenga, sino que incluso vuelva a crecer, luego que el año pasado, la escasez de dirigentes planteara un interrogante en cómo seguir.

En 2019 eso parece cambiar, algunos padres ya se acercaron con la idea de integrarse a la dirigencia y se espera que los niños que se incorporen a la manada, sean la punta de lanza para que otros adultos asimilen el sentido de pertenencia que rápidamente genera el grupo. El nivel de compromiso suele ser un bien escaso en este tiempo, por eso son bienvenidas las excepciones.

Luego del protocolo del inicio formal de la jornada, y cuando los diferentes grupos buscaban la sombra para arrancar con la tarea, Damián Elena le comentó a periódico Acción de, quizá, la actividad más importante del año.

Recordó que el movimiento arrancó en 1999, por iniciativa de un grupo de padres, preocupados en que los chicos puedan hacer algo diferente y de paso, educarse para la vida. Este año cumplimos los 20 años y esperemos que el grupo siga creciendo y podamos festejar como corresponde”.

Precisó que “por lo general el número se mantiene” en chicos y dirigentes y que “el año pasado tuvimos una captación y algunos se han sumado y hay otros por sumarse. Hacemos promoción en la escuela y el sábado se incorporarán los más chicos que van a la “manada”, que ahí el número es más grande. También estamos apostando a seguir con la captación de adultos y padres, para ser más y seguir creciendo”.

Sobre el rango de edades para el ingreso de niños, el dirigente explicó que “es a partir de los 7 años, y a los 21 ya pasan a formar parte de los adultos y aunque el ingreso puede ser en cualquier momento del año, “recomendamos que sea al inicio, por el hecho de que el método que usamos tiene una adaptación, tiene mucho de compartir y de conocerse. Pero obviamente en cualquier momento del año serán muy bien recibidos, en eso no hay inconveniente”.

Fijar fecha

Damián detalló que el cumpleaños del grupo Scout es el 13 de agosto, ese día cae martes así que veremos cómo hacemos, seguramente va a ser el sábado antes o el siguiente, pero en esos días. Cuando festejamos los 15 corrimos la invitación para el resto de los grupos del distrito y este años tenemos que ver qué vamos a hacer”

El distrito que integra el grupo local está formado por Gualeguay, Larroque, Gualeguaychú y ahora también Pueblo Belgrano. “En total somos seis grupo que formamos parte de este Distrito 02 y a su vez integramos la zona 20 que antes abarcaba a todo Entre Ríos, pero ahora se dividió en dos zonas, la otra es la 46″.

Elena consideró que movimiento Scout a nivel nacional está pasando por un buen momento en lo que respecta a la captación y al crecimiento. El año pasado terminamos con una cantidad de beneficiarios que llegó a setenta mil y se apuesta a llegar a los noventa mil o cien mil”.

“Obviamente que siempre nos estamos tratando de adaptar a la actualidad por todas las cosas que se han hecho desde el scoutismo a nivel tanto local, provincial, nacional e inclusive latinoamericano y mundial. Es un movimiento muy grande, y cada día crece más”.

“De manera permanente nuestro grupo tiene alrededor de 60 chicos y 8 adultos y apuntamos a que la semana que viene se incorporen un poco más de los dos”.



Si algo tiene el scoutismo es que respeta los tiempos y las valoraciones que cada familia hace de las actividades de sus niños. “Nosotros siempre tenemos la política que, mientras el chico haga algo, está perfecto. Si tiene otras actividades ya sea deporte o danza, o lo que sea, no nos incomoda, no nos perjudica. Tiene que tener constancia de poder hacer las dos cosas a la vez y que no descuide ninguna. Es por que el sentido de pertenencia que se forma con el grupo es fundamental en nosotros. Si no termina cayendo por no tener el contacto que favorece la relación que el método propone. Pero estamos abiertos a eso y a poder adaptarnos a cualquier familia y a cualquier chico”

Flor de casualidad



Durante la ceremonia de inicio de año, al pié del mástil se ubica una maceta con una planta de lirio florecida, es decir, con la flor de lis, el símbolo de scoutismo a nivel mundial. Lo curioso es que normalmente, el lirio florece en primavera o a principio de verano, como casi todas las plantas de bulbo. Pero la del grupo San Isidro, propiedad del “patriarca” Norberto Fiorotto, desplegó sus pétalos el sábado, justo en el inicio del año scout.