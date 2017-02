Se viene un trimestre con temperaturas y lluvias que serían superiores al rango normal

Para el trimestre febrero-marzo-abril, el análisis dio como resultado una mayor probabilidad de que las temperaturas, en gran parte del país, estén en el rango de normal a superior. También hay una mayor probabilidad de ocurrencia de lluvias en el rango superior a la normal o normal sobre el noroeste del país, sur de Patagonia y sur del Litoral

Como todos los meses, los expertos del área de Climatología del SMN se reúnen para evaluar y discutir la tendencia climática para los siguientes tres meses. Se analiza la probable evolución de las temperaturas y las precipitaciones para determinar si estarán dentro de los valores normales, o por debajo o por encima de los mismos.

En la región del Noroeste y oeste de Cuyo, se destacan mayores chances de ocurrencia de temperaturas superiores a la normal. Mientras que sobre el norte, centro y norte de la Patagonia, y centro del país, hay mayor probabilidad de temperaturas situadas en el rango superior a la normal o normal. Lo opuesto se da en el litoral, donde se espera que las temperaturas estén en el rango normal a inferior.

Precipitaciones

Hay una mayor probabilidad de ocurrencia de lluvias en el rango superior a la normal o normal sobre el noroeste del país, sur de Patagonia y sur del Litoral. Además se espera la categoría normal o superior a la normal sobre el norte y noreste de Argentina, Cuyo, Córdoba, La Pampa y oeste de Buenos Aires. Mientras que en el centro-este de la provincia de Buenos Aires se pronostica que las condiciones sean normales o inferiores a la normal. En el norte y centro de la Patagonia la probabilidad indica una mayor chance de la categoría normal.

¿QUÉ ES EL PRONÓSTICO CLIMÁTICO TRIMESTRAL?

El pronóstico climático trimestral es un pronóstico elaborado mensualmente en el que se indican cuáles son las probabilidades de que la temperatura media y las precipitaciones se encuentren dentro de un rango normal, o bien, sean inferiores o superiores a lo normal para la época, en cada región señalada y para el trimestre pronosticado.

Este pronóstico se realiza sobre la base del análisis de las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos nacionales, sumado al análisis de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas.

Hay que considerar que este tipo de pronóstico NO indica valores de la variable pronosticada ni su variabilidad a lo largo del trimestre. Si, por ejemplo, para una región determinada el pronóstico estacional prevé las mayores chances de precipitación en la categoría inferior, NO es indicativo de que no pueda haber eventos de lluvia o inclusive que alguno de ellos puedan ser localmente intensos. Por esta razón, se recomienda complementar este informe con el pronóstico diario y la perspectiva semanal para informarse sobre los eventos meteorológicos de alto impacto que no pueden ser previstos en la escala estacional.

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional