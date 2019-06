Se vota en la elección que todos opinan que habrá polarización entre Benedetti y Hassell

A las 8 y con normalidad arrancó la jornada electoral que centra su interés en la definición local, en la que Darío Benedetti busca ser reelecto y Leonadro Hassell devolverle al justicialismo el manejo del municipio. Rubén Kneeteman pretende dar la sorpresa y meterse en la discusión.

Las 18 mesas que suman las 2 escuelas se constituyeron sin problemas en el arranque de los comicios de Larroque y en que se está utilizando el mismo padrón de de 6.170 votantes que se utilizó en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del 14 de abril.

En nuestra ciudad son tres las propuestas que convocan a los ciudadanos a las urnas:

Intendente, Vice y Concejales

Partido Nº Lista Nombre Lista Somos Larroque 7 VOLVER A NACER Alianza Cambiemos 502 Cambiando Juntos Alianza Frente Justicialista Creer Entre Ríos 2 Creer Entre Ríos

La expectativa está en ver qué rumbo tomarán los votos que en la interna de Cambiemos fueron para la lista Compromiso que lideraron Gerardo Kneeteman y Rolando Fiorotto y si los gestos de unidad, más la inclusión de concejales a la lista oficialista, alcanzarán para conducir el grueso de los apoyos hacia Darío Benedetti.

Los referentes partidarios que aparecen en la lista ofrecen un buen potencial y la buena imagen de Darío será otro elemento clave. La localía de Atilio Benedetti como candidato a Gibernador se supone que será un elemento favor.

El Justicialismo ha sabido construir una campaña amplia, intentando conectar con la mayoría de los sectores con los que Leo Hassell quizá no tenía gran llegada. Si a eso se le suma la conformación bastante plural de la lista de concejales, la propuesta también es potente.

Confían que un porcentaje de los votos de Gerardo Kneeteman los acompañen y que algunos de los peronistas que acompañaron a Somos Larroque en las PASO, cambien de idea.

La meta será perforar el techo del voto duro que ya sabían que tenían y que la buena elección que esperan de Bordet los pueda traccionar.

Resultado de las PASO

Otra de las inquietudes que surgen de este domingo será el nivel de adhesión que cosechará Kika Kneeteman, lo que en una elección ajustada entre Benedetti y Hassell, podría incidir en el resultado. Así se sabrá si se convierte en realidad lo que se quiso instalar desde el otro día de las PASO: “Kika se pinchó” y que el voto útil lo castigará. A él eso no le importa, y no se movió un milímetro de sus maneras confiado que más tarde que temprano, la idea llegará lejos.

Si bien la campaña del partido municipal no tuvo el mismo nivel que en la previa de las primarias, se volvieron a destacar sus ideas propias, que apuntan a la participación ciudadana como eje de gobierno. Una sorpresa será que sume más votos que en las PASO y la otra que saque más votos que sus concejales.

