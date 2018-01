Según el Servicio Meteorológico Nacional se acerca la lluvia a la región

El clima inestable se extendería desde hoy y hasta el lunes, con algunas perspectivas de precipitaciones para esta tarde y tormentas entre la noche del sábado y la mañana del domingo. El satélite que proveía de imágenes a la web del SMN fue “jubilado” y reemplazado por un nuevo aparato espacial.



Sin las imágenes del satélite geoestacionario GOES 13, reemplazado por el GOES 16, y con el cambio de diseño en el portal digital del SMN, habrá que acostumbrarse a los cambios para poder seguir lo mejor posible el mapa que indica la posición de las nubes. El nuevo satélite emite imágenes con sutiles cambios en la escala de colores y seguramente ofrecerá una nueva tecnología que hará que no extrañemos al ahora, viejo satélite.

Una de las herramientas que el organismo nacional se sirve para emitir alertas de corto plazo y los convencionales, surge de interpretar el servicio de imágenes de radar. A diferencia de los satélites, los aparatos terrestres barren la superficie de manera horizontal y chocan con las partículas de agua y por lo tanto, detectan la densidad de la lluvia. En este link se puede ver y elegir las diferentes imágenes del nuevo satélite y de los radares y saber, interpretando las referencias, donde están las nubes y donde está lloviendo o inclusive, estimar la intensidad de la tormenta y si es posible que esté cayendo granizo.

¿Llueve?

Respecto de lo que más nos interesa, que es saber si puede llover o no en nuestra región, el SMN difundió ayer el informe de PERSPECTIVA SEMANAL DE EVENTOS METEOROLÓGICOS DE ALTO IMPACTO, válida desde el 11 al 17 de enero de 2018, en el que destaca que “durante el sábado 13 lluvias, chaparrones y tormentas en el norte de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, este de Catamarca y La Rioja, Tucumán, centro y este de Salta y Jujuy.

Los mayores valores de precipitación acumulada se darán sobre Salta, Jujuy, Córdoba, San Luis y Santa Fe, pudiendo llegar a los 80 mm.

Para el domingo 14, las lluvias ocurrirían en el norte de Entre Ríos, centro y norte de Santa Fe, norte de Córdoba y sur de Santiago del Estero, Corrientes, Chaco, Formosa, este de Salta y Misiones, con valores de precipitación acumulada entre 25 – 60mm pudiendo ser superados puntualmente.

Las nubes en Windy.com