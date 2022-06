Sentido homenaje a Manuel Belgrano y acto de promesa a la Bandera Nacional en Larroque

La Municipalidad organizó el acto del 20 de junio, Día de la Bandera, en homenaje a su creador, Manuel Belgrano, que se llevó a cabo en el SUM municipal.

En el evento protocolar, se entonaron las estrofas del Himno Nacional, la Marcha de Entre Ríos, palabras alusivas a cargo del cura párroco, padre Carlos Stadler y de Hernán Della Antonia, rector del Instituto “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”, ante la presencia de instituciones educativas de la ciudad, portando las banderas nacional, provincial y local.

Finalmente, el intendente de la ciudad, Leonardo Hassell, tomó la promesa a la bandera a alumnos y alumnas de 4to grado de la Escuela N° 66 “José Manuel Estrada”.

La jornada culminó con el homenaje artístico a cargo del Ballet Municipal “Desde el Cauce”, con una canción y un baile a Manuel Belgrano.

El legado de Belgrano

“Su honestidad y dar todo sin pedir nada a casmbio”, así se manifestó Hernán Della Antonia, al hacer referencia el creador de nuestra Bandera.

Sus palabras transcurrieron en un paralelismo entre Martín Miguel de Guemes y Manuel Belgrano, ambos estudiantes del Colegio San Carlos, “dieron su vida por una misma causa, la independencia del país”, dijo el Rector del Instituto “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” y también “pertenecían a familias acomodadas, pero terminaron muriendo en la pobreza”.

Ambos habían luchado en las invasiones inglesas, Guemes vuelve a Salta donde se transforma en Gobernador y a repeler 6 invasiones españolas realistas, para terminar falleciendo t5raicionado por uno de su lugarteniente y acompañado por su hermana María Magdalena Macacha Guemes.

Por su parte, Belgrano “desde joven se inclinó por los estudios en el Colegio San Carlos, luego va a España, en la Universidad de Valladolid y Salamanca, donde se recibe de abogado, pero no quiere seguir el doctorado, pese a que su familia le insiste y vuelve para convertirte en secretario del consulado donde va emprender algunas ideas reformadoras en cuanto a la educación, que la plantea popular, donde se incluya a la mujer, donde se enseñaran diferentes tipos de arte y no uno solo”.

Aportó expresando que Belgrano “pensaba que no podíamos depender del extranjero, que debíamos industrializarnos, abastecernos por si solos”, entre otros conceptos.

Calificó a Belgrano como estudioso de varias ideas que lo identificaron, desde lo político y económico, como las de la Revolución Francesa, forma parte de la primera Junta de gobierno, participa de las invasiones inglesas y también va a formar parte de la del Congreso de Tucumán.

“En el medio pasan cosas, como la creación de la Bandera, un 27 de febrero de 1812, inspirado en los colores de la escarapela, la bandera de color azul celeste que se le va a añadir un sol inca, que es el sol que le conocemos a la bandera”, agregó.

Tanto Guemes como Belgrano no eran confiable para Buenos Aires, es más ambos son perseguidos con orden de captura. “Guemes estuco en el ejército del norte, como Belgrano y como San Martin. La independencia del país no se gesta solamente con San Martin, si no también por Belgrano y Guemes, imposible entender a San Martín Si ellos dos.

Belgrano, luego de dejar de dejar el ejército emprende viajes en busca de reconocimiento de la independencia del país, por Europa. Vuelve al ejército y en 1812, como dato significativo, recibe 40 mil pesos de premio por sus batallas en Salta y Tucumán. “lo que le hubiera permitido vivir tranquilamente el resto de su vida, pero lo destina para hacer 4 escuelas, que se construyeron 200 años después”.

“Vuelve a Buenos Aires, enfermo y traicionado por los tucumanos, dolido y va a morir solo en la pobreza total. Es conocida la historia que le paga su médico con el reloj personal y acompañado de su hermana. Muere un 20 de junio dejado un legado de honestidad, de dar todo sin esperar nada a cambio”.

Finalmente, destacó Della Antonia, que el 19 de junio se conmemoró un nuevo aniversario de la creación de la Bandera de Entre Ríos, con un interesante detalle: se conmemora por el natalicio de José Gervasio Artigas”.