Sesiona el Concejo esta noche que tratará la donación de tierras al IAPV

Es uno de los temas que se tratarán en la segunda sesión del año, luego de la apertura del período legislativo.

El municipio planea conseguir cupos de viviendas del IAPV y precisa que el concejo apruebe la donación por lo que deberá contar con los dos tercios de los votos.

Este jueves, a partir de las 20 horas, se realizará la segunda sesión ordinaria del año en el Honorable Concejo Deliberante. Allí se tratará el decreto por el cual el ejecutivo le donará al organismo que preside Marcelo Casareto una parte de los terrenos adquiridos el año pasado en la zona norte de la ciudad junto al barrio San Isidro, con el fin de comenzar a saldar parte de una de las grandes demandas de la comunidad.

Cabe señalar que en 2016 el IAPV puso a consideración un importante plan de viviendas pero el ejecutivo no pudo conseguir el aval del legislativo, la vez que propuso ceder los terrenos del ex matadero municipal para ese fin. Precisaba el apoyo de la oposición que se mantuvo firme en su postura de no desprenderse de un terreno que considera clave para el funcionamiento de la comuna, donde está enclavada la hormigonera, el pozo de agua que se utiliza para riego de calles y la elaboración de cemento y donde la comuna realiza acopio de áridos.

Se supone que con la compra de los dos terrenos que el municipio licitó el año pasado, se subsana el principal impedimento que llevó a la negativa de los ediles opositores. Queda por saber qué postura asumirá el bloque del Frente para la Victoria, ahora conducido por Socorro Fiorotto, en vísperas de un año electoral.

Convocan a integrar el concejo asesor

En el comunicado de convocatoria a la sesión de esta noche, la municipalidad convocó a las instituciones intermedia de la ciudad, que posean personería jurídica, pueden acercarse durante el desarrollo de la sesión de hoy para conformar el Consejo Asesor, organismo que tiene la facultad de aportar ideas y sugerencias a los proyectos presentados, mediante la opinión y el debate.

Los órdenes del día son los siguientes:

*Lectura del acta de la sesión anterior.

*Lectura de despachos de comisión.

*Asuntos entrados:

*Nº 154- D.E. – Convenio específico de cooperación entre la Municipalidad de Larroque y la Agencia nacional de Seguridad vial del Ministerio de Transporte, y Decreto Nº 626/2018 D.E., aprobando dicho convenio.

*Nº 155- D.E.- copia decreto Nº 099/2018 D.E. mediante el cual la Municipalidad dona una fracción de terreno al IAPV.

*Nº 156- D.E.- copia del convenio firmado entre la Municipalidad y las Sras. Mariela B. Badini y Máxima M.M. De León, y Decreto Nº 098/2018 D.E. aprobando dicho convenio.

*Nº 157- D.E.- copia del convenio firmado entre la Municipalidad y los Sres. Ana Mª del V. Cafferata, Héctor G: Molina y Gisele E. Gervasoni, y Decreto Nº 097/2018 D.E. aprobando dicho convenio.

*Nº 158- D.E.- copia del convenio firmado entre la Municipalidad y la empresa SOMA S.A., y Decreto Nº 095/2018 D.E. aprobando dicho convenio.