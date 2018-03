Silvia Martínez Cassina: “El teatro es un lugar de resistencia”

La periodista y conductora de Canal 13, una de las figuras que se destacó en este segundo Festival de Teatro de Larroque, se refirió al evento en sí, ni bien arribó a nuestra ciudad. Pudimos conocer una faceta que desconocíamos de ella, que es su afición por la dramaturgia. Luego, también hizo un balance del festival.

“Conozco a Nazareno hace 20 años y lo quiero muchísimo, y lo admiro. Ya sabía que el año pasado se había hecho el primer festival y no había podido venir y ahora ocurrió algo muy gracioso porque me dice “te quiero para el jurado”. Le dije a Nazareno: “yo no puedo estar en el jurado”, pero el insistió en que tengo formación, que soy periodista, que difundo muchas veces espectáculos, además con una mirada de teatro. Él me propuso “quiero que estés en la apertura, como jurado y en el cierre”.

Así arrancó la charla de una de las caras del noticiero del 13 con Marcelo Curutchet, el encargado de prensa de la municipalidad de Larroque

Además señaló: “escribo obras de teatro, no digo que soy dramaturga, pero voy por ese camino, tengo algunas obras escritas. El hecho de escribir obras empieza como un hobbie pero ahora ya tengo obras que se han puesto en escena; de hecho, el 25 de marzo estreno una obra en el CELCIT, de teatro corto, de media hora. No vivo del teatro pero me alimenta mucho más el alma que otras actividades. Está buenísimo”.

La reconocida periodista, explicó también que “los tiempos difíciles son para todos los rubros, oficios y actividades. Y creo que el teatro es un lugar de resistencia y es un mundo donde entramos todos. Entonces, es maravilloso y me parece que el teatro siempre va a perdurar, porque genera muchas otras cosas, otro movimiento. Este encuentro, que reúne a artistas de distintos puntos del país y dos elencos de Venezuela.

Acerca del modo en que fue recibida, contó: “me tratan bien, divino. Es más, el hecho de parar y preguntar dónde queda tal lugar y que el señor en bicicleta dé la vuelta y se tome el tiempo de contestar, es algo que no es común en Buenos Aires. Al festival ya lo estoy disfrutando”.



CONSIDERACIONES SOBRE EL FESTIVAL

Lejos de cualquier divismo, Silvia Martínez Cassina, demostró sencillez y cordialidad en su estadía en Larroque. Estuvo predispuesta con cada quien que se le acercó para tomarse una foto con ella o simplemente intercambiar un breve diálogo. La reconocida periodista, indicó que el balance del festival “es maravilloso”. Al tiempo que destacó “es impresionante la emoción, la alegría, la felicidad de toda la gente que participó desde arriba y abajo del escenario, que mostraron arte y nos permitieron vivir algo mágico. Esto te lo da el teatro, al igual que un público y un pueblo amoroso, que te recibe con los brazos abiertos y que disfruta del teatro”.

Martínez Cassina destacó también que “este tipo de eventos culturales también brinda la posibilidad de conocerse, conectarse, seguir en contacto y se viene un tercer festival de teatro de Larroque, ya te lo anuncio, que va a ser mucho más importante y con mayor trascendencia. Si me invitan espero estar presente nuevamente”.

Consultada sobre la calidad de las obras expuestas, aseguró que “me gustó, estuvieron muy buenas. Los premios reflejaron, de hecho, la calidad de las mismas”.