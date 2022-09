“Sin barreras para crecer” y “Rampas en la ciudad”, programas municipales con inclusión efectiva

La Municipalidad de Larroque ha venido desarrollando y desplegando en toda la ciudad, desde hace 2 años y medio, un plan que proyecta espacios inclusivos en diferentes puntos. En ellos se destacan los proyectos de construcción de rampas.

El inicio estuvo marcado desde el 15 de marzo, “Día de la Accesibilidad”, con la presentación del proyecto “Rampas en la ciudad”, desde el Espacio de Inclusión y Accesibilidad, de la Secretaría de Desarrollo Humano, el primer lugar elegido fue el predio del polideportivo.

La idea, luego de concretarse una primera etapa, fue tomando forma con la idea de “Rampas en la ciudad”, determinando no solo en qué lugares debían colocarse, si no también de que manera, con que dimensiones, medidas, etc. a los efectos de lograr un verdadero espacio accesible para usar.

En ese sentido, la puesta en valor de la Casa Municipal, se pensó con nuevas rampas de acceso, tanto al ingreso principal, como a las dependencias del frente sobre calle 25 de mayo; también en el Centro Educativo de 25 de Mayo y Pedro Taffarel; en Radio “La Estación”; las ya mencionadas del Polideportivo; en calle Pauletti, tras la pavimentación entre Ramírez y Andrade; en el ingreso a la Escuela “Horizontes”; ingreso a la Escuela “Faustino Suárez”; esquina de Antártida Argentina y Presidente Perón, entre otros lugares.

Al mismo tiempo, se ideó un plan estratégico denominado “Sin barreras para crecer”, luego de realizar un relevamiento de los espacios públicos de la ciudad, cuyo objetivo general apuntó a “crear espacios inclusivos e integrados en la ciudad”, y como objetivos específicos la “inclusión de juegos integradores en las plazas y parque se Larroque; incorporar sillas anfibias en el Balneario Municipal ´El Corralito´, crear espacios comunes donde todas las personas, niños y niñas, puedan disfrutar de espacios de recreación y crear conciencia sobre el valor de la diversidad.