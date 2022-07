Soja: Las lluvias posibilitaron obtener un rinde muy superior al del ciclo 2020/21

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos dio a conocer el informe correspondiente a la producción de soja en el ciclo 2021/22 en Entre Ríos.

La superficie sembrada de soja en el ciclo 2021/22 experimentó un leve retroceso del punto porcentual (9.100 ha), ubicandose en 1.059.600 hectáreas (ha), según reportó el Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER).

“Por segundo año consecutivo, los meses estivales estuvieron regidos por un Pacífico Ecuatorial más frío que lo normal, es decir bajo la presencia de “La Niña”. No obstante, el déficit hídrico más marcado se generó en el mes de diciembre, lo cual impactó negativamente en el rendimiento del maíz de primera, pero no en el periodo crítico para la oleaginosa (trimestre enero – febrero – marzo), donde las lluvias se ubicaron levemente por sobre el valor esperado”, indica el reporte de producción dado a conocer esta semana. En tanto, esta distribución de las lluvias posibilitó obtener un rendimiento muy superior al del ciclo 2020/21, donde el pulso seco se posicionó en el mes de febrero.

Si bien en el periodo crítico de la soja hubo lluvias acordes, el cambio comenzó a percibirse a partir de la segunda quincena de enero y por tal motivo, hubo sectores que no se cosecharon (no se detectó la pérdida total de lotes). El área total perdida fue de 1.900 ha, lo cual equivale al 10 % del total no cosechado en el ciclo 2020/21.

El rendimiento promedio provincial fue de 2.375 kg/ha, experimentando un crecimiento interanual del 35 % (617 kg/ha) y en relación al promedio del último lustro la variación fue del 14 % (297 kg/ha).

La producción de soja fue de 2.511.680 toneladas (t), registrando un crecimiento interanual del 36 % (665.750 t), lo cual es lógico, ya que no hubo una variación significativa en el área implantada, pero si un alza importante en el rendimiento.





PRODUCCIÓN DE SOJA A NIVEL DEPARTAMENTAL

El SIBER reportó que la soja de primera abarcó el 52 % del área total implantada y aportó el 56 % de las toneladas totales. El sector Sur (departamentos Gualeguay, Gualeguaychú, Tala y Uruguay) registró el rinde promedio más alto con 2.858 kg/ha, ya que fue la región con mayor precipitación en el bimestre enero – febrero.

Por otro lado, la soja de segunda comprendió el 48 % de la superficie total y contribuyó con el 44 % de la producción. Las precipitaciones acumuladas en el bimestre febrero – marzo fueron más homogéneas en su distribución en el territorio y por lo tanto los rendimientos por zona estuvieron relativamente cercanos. El mayor valor nuevamente fue para el sector Sur (Gualeguay, Gualeguaychú, Tala y Uruguay) con 2.291 kg/ha y el más bajo para el Este (Federación, Colón, Concordia y San Salvador) con 1.924 kg/ha.