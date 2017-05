Sonia Monti: “Hay que ser humilde y tener el corazón abierto”

En el Día de la Enfermería, la enfermera Sonia Monti (47), que cuenta con una vasta trayectoria en la profesión, recordó sus comienzos en la enfermería, sus experiencias, su relación con las compañeras en el Centro de Salud “Santiago Bougnard”, entidad médica en la que se desempeña desde su creación.

Este viernes la sorprendimos en su lugar de trabajo, junto a sus compañeros y la coordinadora, Lic. Daniela De Lucca para conocerla en su actividad. Al inicio de la conversación, la señora Monti, nos contó: “Comencé trabajando en el hospital San Isidro, cuando me encontraba culminando los estudios secundarios.

El Doctor (Ricardo) Paiba iba a los colegios a dar charlas sobre temas de enfermedades de trasmisión sexuales. Entonces, me empecé a interesar sobre la cuestión de la salud. En esa época, el Dr. (Hugo Nicolás) Neme era el director del Hospital, y se podía ingresar como practicante. Fue así que hablé con él y me dijo que empezara. Luego que terminé la secundaria, me fui a Gualeguay para estudiar enfermería en la Cruz Roja”.

“Ser enfermera es una vocación que sentí al entrar al hospital”, aseguró Sonia. “Cuando terminé 5to. Año del secundario tuve la hermosa posibilidad de ir a trabajar al Hospital Alemán, de Buenos Aires, donde estuve dos meses. Pero al no estar acostumbrada a estar lejos de mi casa, regresé porque extrañaba; aclaro que no se debió a que no me gustara trabajar”.

“Fue así que volví al hospital de Larroque, estuve unos meses más y luego se inauguró la salita”, relató. “En aquella época, aproximadamente en el año 1990, era salita de primeros auxilios; en ese entonces, estaba como intendente Raúl Monti. Él me llamó para trabajar y comencé; hacíamos los primeros auxilios y atendían médicos dos veces a la semana. Hace 25 años, en la Intendencia de Oscar Cánepa, fui nombrada como titular”, indicó.

CRECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD:

Sonia señaló que con el paso del tiempo “he ido viendo cómo ha ido prosperando el centro, donde se han habilitado nuevos servicios; he visto crecer a los chicos, que hoy ya son padres y me traen sus hijos para ser atendidos. Siempre digo que mi barrio es el Cándido Sayas; a la gente le debo mucho. También en lo personal he crecido muchísimo”.

“Al centro viene mucha gente”, dijo Sonia al referirse a la tarea diaria. “Arrancamos a las 7 de la mañana y hacemos un trabajo en equipo muy lindo. Yo estoy en vacunación y tambien en otras tareas de enfermería. Tenemos médicos clínicos y pediatras. Con el pediatra trabajamos los días miércoles, que hace el “Control de niño sano”.

COMPAÑERAS:

Con respecto al ambito de trabajo, comentó: “Hay muy buenas compañeras, incluyendo a la coordinadora. En el lugar de trabajo, lo que reina sobre todo es el respeto y eso es muy importante. Es un hermoso equipo. Seguiré trabajando hasta que Dios me de vida porque esto que es lo mío. Estoy muy agradecida”.

SALUDOS:

En el Día de la Enfermería quiero saludar a las primeras enfermeras, que fueron mis grandes maestras y compañeras en el Hospital San Isidro, hoy ya todas están jubiladas: Ana María Bultynch, “Pocha” Benedetti, Nilda Sellanes, Norma Trovatto, Mirandolina (Ramírez). Y a todas las colegas, chicas del “Santiago Bugnard”, también a las de Irazusta, que trabajaron también alguna vez en el centro de salud. Mi gran reconocimiento es también hacia quienes ya no están: Raúl Impini, Adriana Reynoso. Y un gran saludo para mi hija, Candela Búa, que tengo el orgullo de que siguió mis pasos y ya está trabajando en el Hospital San Antonio de Gualeguay”.

MENSAJE:

“Al trabajo de la enfermería hay que hacerlo realmente con vocación. Siempre le decía a mi hija y a sus compañeros de estudio, Lucas y “Maxi”, de Larroque, que hay que ser humilde y tener el corazón abierto, que eso es promordial”, manifestó por último Sonia Monti.

Prensa Municipal