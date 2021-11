Soychú: Informaron el nivel de daño que sufrió la empresa y los plazos para volver a operar



El DebatePregón/ Ayer por la mañana, en las instalaciones de la Planta de Alimentos de Soychú, el directivo de la empresa Edgardo Denoni junto a la diputada Paola Rubattino brindaron una conferencia de prensa en la que abordaron la reunión mantenida este martes con el presidente de la nación, Alberto Fernández, y su equipo, entre otros temas.

Sobre el comienzo, Denoni indicó: “El balance hoy, si tenemos que cuantificar, es que el 70 u 80 por ciento de la planta se destruyó. Perdimos los dos túneles de frío, el sector de balanza y empaque, el sector trozado y toda la parte de depósitos de insumos, además de tableros, cableado que asistía a esos servicios. Lo rescatable es que se salvó la parte de servicios donde se genera el vapor, las calderas, los compresores, trasformadores, líneas de media tensión, no hubo daño, ya tuvimos la verificación técnica de Enersa que vino de Paraná como también Gas Nea, eso quedó intacto y es lo que nos va a permitir también en menor tiempo restablecer las actividades”.

Y continuó: “Tendríamos que recomponer la parte edilicia, hay daños estructurales en loza y columnas donde fue el foco principal. También está la pérdida de todos los equipos. Los sectores de balanza, rebozado, los giro freezer son equipos importados de fabricación en Dinamarca, Holanda, Polonia, por lo que esos equipamientos se tienen que reponer. Desde el momento que se decida y se cierren los contratos de compra hay un tiempo de fabricación y uno de flete para ponerlos acá en Argentina y todos los trámites administrativos de aduana”.

“Voy a ser muy prudente, no voy a hablar de tiempos, la reconstrucción edilicia, estructural, nos puede llevar cinco o seis meses, la reposición de máquinas más tiempo. Estamos analizando con todo el equipo de producción y el área de mantenimiento para reconstruir y poner en marcha en el menor tiempo posible la parte que no fue dañada, que fue playa y pelado, el eviscerado, enfriado, con la idea de que cuando eso esté restablecido vamos a intentar hacer algo parcial a corto plazo”.

“La diputada Paola Rubattino fue la que gestó la reunión con el presidente, estuvimos con todo su equipo técnico, aparte del Ministerio de Agricultura, el presidente el Banco Nación, con el Ministro de producción. La expectativa es encontrar herramientas para contar con financiamiento que nos permita refundar lo que hay que hacer y otras herramientas para no tener un desfasaje y traspié financiero. Todo lo que podamos obtener por la parte de alguna eximición sea de Ingresos Brutos, recupero de IVA, eso ya se activó, también con los programas Repro por parte del Ministerio de Producción para que puedan ayudar a sostener en este periodo que no va a ser normal”.

Respecto a los sueldos de los empleados, indicó: “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Lógicamente no van a tener las jornadas que venían teniendo en régimen horario, pero vamos a hacer todo lo posible para mantener mínimamente y en eso no va a ser seguramente la misma remuneración que trabajando en un régimen normal, tendrán que entender y poner el hombro para sobrellevar la situación. De nuestra parte vamos a hacer todo para que en el menor tiempo poner en pie y que la planta progresivamente vaya volviendo a la actividad”.

Consultado sobre la cantidad de empleados que tiene la empresa, mencionó: “Directo, operativas, son 850 o 900 personas, la estructura de la empresa son 2.400 porque conlleva todos los planteles de reproductoras, las granjas, los integrados, las planta de alimento, de incubación. La dotación son 2500 empleados directos y si sumamos una cadena de todos los prestadores de servicios y clientes estamos hablando entre 5 y 7 mil prestadores que nuclea fleteros, transportistas, laboratorios, todo ese es el mundo de Soychú, 7 mil personas están en esta rueda para mantener en régimen la actividad”.

“(Todos los sectores) están relacionados y tienen que funcionar articulados. En este caso, algunas cosas desde nuestra experiencia vamos a ver cómo podemos (hacer), si no vamos a tener los dos túneles en régimen ni tampoco la parte de balanza y empaque, no haremos pollo embolsado, pero sí trozaremos y ahí hay toda una reingeniería operativa que tenemos la experiencia y destreza de todos los profesionales, los técnicos e ingenieros en alimentos y la misma gente que está en planta que conocen a la perfección como hacerlo”, explicó.

Por su parte, Rubattino expresó en cuanto a la reunión mantenida con el presidente Alberto Fernández y el gobernador Gustavo Bordet: “La lectura política que se hace es de un estado presente donde el presidente Alberto Fernández, de manera conjunta con el gobernador Gustavo Bordet, instaron a los ministros y obviamente va a haber ayuda también del Banco Nación y del banco Bersa de provincia. Fue un encuentro interministerial donde se va a dar apoyo para que la firma Soychú vuelva a estar de pie”.

En relación a si la provincia tomará alguna medida como eximiciones de impuestos, Rubattino explicó: “El flujo de recursos más importantes lo vamos a tener a nivel nacional por eso también es donde hay que articular toda la fuerza y ya la empresa queda en contacto con los diferentes ministerios, después presentar la carpeta y darle celeridad. Por ahí pasa el grueso por eso se arbitró esa reunión donde la idea era poder converger una política de estado que diga que hay decisión política y estado presente que ayude a la empresa a que se reactive. El gobernador también se comprometió con la empresa a hacer todas las gestiones con el Bersa para dar ayuda financiera”.

Consultado sobre la continuidad de la empresa en Gualeguay, Denoni explicó: “Es una pregunta que seguramente se hace mucha gente. Más allá de la gravedad del siniestro y las consecuencias sufridas, lo más positivo es que toda la parte de servicios de energía, media tensión, transformadores, calderas, compresores quedó intacto. Llevar y montar eso en cualquier punto no llevaría menos de dos a tres años, dependería de nosotros, pero hay otra cosa más importante, si fuera relocalizar en Gualeguay no hay gas ni energía suficiente para montarlo en otro sitio, son dos cosas que no son viables bajo ningún punto de vista.

Eso es lo hipotético, pero lo más grave es que hoy la empresa, vamos a tomarla como un paciente que está en terapia intensiva, estamos con un tubo de oxígeno y tenemos esta capacidad de oxigeno porque tenemos que sostener la producción, no perder la facturación para seguir sobreviviendo. Se necesita una celeridad y un tiempo razonable para poner en régimen y actividad lo que teníamos para sobrevivir. Si nosotros nos tomamos dos o tres años para refundar en otro lugar desaparecemos como empresa por lo que bajo ningún concepto resiste análisis un traslado. No es una posición ni un capricho, es una realidad”.