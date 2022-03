Susana Benedetti, víctima de la dictadura: “Volvería a luchar por lo que creo”

En una nota realizada por un medio de Misiones, la provincia donde vive, la larroquense habló de su participación en el Movimiento Agrario de Misiones, e hizo mención a la detención y torturas que sufrió en la última dictadura. Esta noche participará de una disertación por Youtube junto a María del Carmen Ovalle, otra ex presa política.

En un nuevo aniversario del golpe cívico-militar, la memoria dice presente a través de las voces de los sobrevivientes. Susana Benedetti es una de ellas. Por defender sus convicciones junto al Movimiento Agrario de Misiones (MAM), fue detenida y torturada durante la última dictadura. Sin embargo, en su relato, prefiere dejar un mensaje de esperanza recordando aquellos días de compromiso social y reflexionando sobre la importancia de reparar el daño histórico. Susana nació en Entre Ríos pero desde 1983 vive en Colonia Alberdi.

En su pueblo natal, fue criada en el campo por una familia de religión católica. Sus primeros pasos en la militancia comenzaron en el Movimiento Rural Cristiano y la Teología de la Liberación. En ese espacio, formó parte de un grupo de jóvenes del agro comprometidos con la cuestión social. “Siempre digo que mi detención fue por ser cristiana, por haber creído en el evangelio y haber llevado adelante lo que Jesús predicó”, describe en diálogo con El Territorio.

Junto al movimiento, participó en encuentros y cursillos de formación: “Así fui descubriendo cómo eran los hilos del mecanismo económico y empecé a ver que el agricultor era el último orejón del tarro, el que laburaba de sol a sol y ganaba miseria. Me fui comprometiendo para que mi familia pueda vivir mejor”.

En uno de esos encuentros conoció a su esposo, oriundo de Misiones. Después de un tiempo, Susana se instaló en la provincia y comenzaron a trabajar y militar juntos. En agosto de 1971, crearon el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) junto a otros compañeros, entre ellos, Pedro Peczak, Anselmo Hippler, Juan Berent, el Padre José Czerepak, Estela Urdanis y Pablo Fernández Long. “Teníamos el ímpetu y las ansias de transformar la realidad de la provincia, un mundo mejor, con niños felices, jóvenes con ideales y familias dignificadas con el trabajo”, recuerda.

El rol de las mujeres en la organización era una de las preocupaciones de Susana: “La mujer era objeto, servía para trabajar pero no para opinar, ni para decidir. No iban a las reuniones y sólo el varón opinaba. Pero de a poquito, la mujer logró tener un papel preponderante en la organización”.

En el periódico El Amanecer Agrario, Susana creó la columna ‘La mujer tiene la palabra’. “Vimos la necesidad de que haya un lugarcito para que la mujer transmita lo que necesitaba y lo que sentía. Fue en ese periódico que se lanzaba cada quince días en 200 núcleos de base con más de diez mil afiliados en distintos puntos de la provincia”.

Durante las marchas del MAM, se juntaban más de diez mil agricultores, recordó: “Venían familias enteras para pedir por lo que necesitaban y por lo justo. Así fue tomando relevancia el movimiento agrario y se lograron grandes avances para los derechos del agricultor”.

En marzo de 1976, se produce el golpe, con la inmediata búsqueda y detención de compañeros. “Quien pensaba distinto tenía muchas posibilidades de ser detenido o desaparecido, simplemente por creer que podías transformar el mundo. Y los militares cumplían e imponían las ordenes y era muy fácil detener a los compañeros que eran agricultores, personas que laburaban la tierra para cosechar y darle de comer a sus hijos. Dejaban la vida en eso y veías la felicidad a pesar de toda la rudeza que les tocó vivir. Yo aprendí mucho de esa gente”.

A Susana logran detenerla el 26 de octubre de ese año, en Pindaití. Vinieron días de torturas e interrogatorios en distintas comisarías y cárceles de Aristóbulo del Valle, Posadas, Chaco, Devoto y Candelaria.

Después de siete años y dos meses de detención, el 28 de diciembre de 1983 (ya en democracia), quedó en libertad, y continuó luchando por los mismos ideales, acompañada por su familia (dos hijos y dos nietos) en Alberdi.

¿Qué sensaciones te provoca la llegada del 24 de marzo?

Ese día fue un día negro. Desde el momento en que escuchamos el comunicado número uno empezamos a pensar en qué podría suceder y en qué podría terminar. Jamas imaginé lo que sucedió finalmente, tantos compañeros de lucha que fueron desaparecidos, torturados, terriblemente maltratados y que perdieron sus vidas y quedaron en el camino. Y algunos, tuvimos la suerte de poder estar hoy hablando, viendo a nuestros hijos y nuestros nietos.

¿Valió la pena la lucha?

Que difícil la pregunta. Después del golpe militar se encargaron de desarmar nuestro país, yo estuve siete años y dos meses presa, salí a un mundo que no era el que yo había pensado. Nos encontramos con que el imperialismo supo manejar muy bien todos sus hilos para que penetre en nuestra sociedad el descontrol, el ‘yo solo me salvo’, el ‘qué me importa’ y eso arrastró todo, la parte educativa, social, económica y laboral. Nos encontramos con un vacío porque todo lo que habíamos soñado se desplumó. Buscábamos a quienes tenían pensamientos iguales a nosotros y ya no estaban más. Eso fue lo más doloroso.

¿Cómo te gustaría que se enseñe en las escuelas?

El 24 no tendría que ser un día de feriado. En las escuelas debería ser un día de trabajo y reflexión para que se conozca profundamente. Y siempre dando un signo de esperanza, porque a pesar de lo que me tocó vivir yo volvería a luchar por lo que creo, que son las convicciones que uno tiene. Tendría que ser una semana en que se de a conocer lo que fue la dictadura para que no exista nunca más. Y explicar las causas y el por qué: fueron dos modelos de vida, el modelo opresor y el modelo liberador que se enfrentaron y dejaron tantos compañeros en el camino.

¿Qué le dirías a las nuevas generaciones?

A los jóvenes les quiero decir que es hermoso jugarse, que a pesar de los escollos, es hermoso saber que en tu interior tenes la satisfacción de haber hecho lo justo y haber hecho algo por tu tierra. Jugarte por las cosas que crees es lo mejor que te puede pasar.