Temor de las PyMes por el shock económico que provoca el cierre de comercios

Bajo la consigna #Pymesenriesgo, las redes sociales hacen circular la dura realidad que les toca enfrentar a los sectores que por ley no están excluidos del cierre preventivo que ordenó el gobierno mediante el DNU. Se quejan no estar alcanzados por ningún beneficio. Reproducimos una de las opiniones publicadas por estas horas, que sintetiza la preocupación por los efectos directos y colaterales de la cuarentena.

«Antes que nada, quiero aclarar que priorizo la vida a la economía.

Pero quiero aclarar y hacer que escuchen TODAS las personas que pueda, que estoy harto de arriesgar , de apostar al trabajo, de contratar gente, de tratar de generar nuevos negocios y empleos (todas cosas que amo) y a pesar de eso ser el último orejón del tarro.

Pasan los días, nos van comunicando medidas y nosotros, los autónomos, los generadores y PAGADORES de sueldos NO aparecemos en ningún beneficio.

Sabrán los gobernantes la desazón y el miedo q genera pensar en no poder pagar sueldos, no poder cubrir cheques, no poder pagar alquileres??

Tengo una mini Pyme, 6 empleados, mi mujer trabaja, yo decido abrir un Local y contratar a alguien más.

Necesito alguien que nos ayude en casa, una empleada doméstica.

Con la plata de los impuestos que pagamos el gobierno intenta paliar el mal que el aislamiento genera en la economía….

A mis empleados les tengo que pagar el 100% del sueldo sin producir (mi espalda no aguanta mucho esa situación…)

El alquiler, por ahora ni noticias…al 100%

A la empleada de casa, también el 100%.

Impuestos al 100%

Sanitariamente dicen q quizás lo q terminaría el 31/03, podría terminar el 13/04.

Gracias x cuidarnos!

Pero dame una mano!!!

Ya no duermo pensando en los quilombos de cuando empiecen a entrar los cheques, los cuales sin ventas no podré cubrir, tengo ahorros (que tenían otro destino ) para cubrir 2 semanas de sueldos de los cuales no podré descontar ni siquiera la mitad en concepto de vacaciones.

Se vienen 2 alquileres, 3 cuotas de colegios….

Pero claro SOY EMPRESARIO, JAJAJAJAJA!!….

No soy empresario, soy un soñador que tiene los huevos, como tantos, para intentar alcanzar esos sueños. Apuesto, doy trabajo, pero la mano que viene es la pesada nomás….

El Estado protector q admiro se olvida de mí, y de miles, de varios miles…..

Recién leo q los $10.000 también van para las empleadas domésticas, y me parece super bien….pero pensé que lo podríamos tomar a cuenta de sueldo….que era una mano para los dos….para ella o él, si yo no podía pagar, y para mí si pese a mis cero ingresos igual lo pagaba completo como voy a hacer porque es lo que debo hacer. Mientras tenga….

Esperamos la mano Sres del gobierno que reparten la recaudan de nuestros impuestos, mientras nosotros afrontamos nuestros gastos con la nuestra.

Por favor, si están de acuerdo difundan, si ofendo o me olvido de algo, disculpas.

Es difícil escribir mal dormido, con miedos y preocupaciones sanitarias, económicas y psicológicas.

#quedateencasa

#dennosbola