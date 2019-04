“Tenemos la oportunidad de ingresar con Gualeguaychú y Entre Ríos al cambio”

Entrevistado por un medio de Gualeguaychú, el precandidato a senador de Cambiemos por el departamento Gualeguaychú, Jaime Benedetti, habló de las expectativas que surgen de detectar muchas necesidades insatisfechas. Reconoció que no es fácil ser un legislador de la oposición, como le ha tocado a Nicolás Mattiauda, y por eso pidió el voto por el candidato a gobernador de su partido.

“El domingo 14 tenemos la oportunidad de ingresar con Gualeguaychú y Entre Ríos al cambio, estamos proponiendo que los valores que nosotros representamos que son la honestidad, la verdad y la transparencia se hagan carne en para dejar atrás la corrupción para que los cambios profundos que hacen falta se puedan dar y con la continuidad que necesitamos” señaló Jaime Benedetti a un canal de televisión de la vecina ciudad.

Comentó que “la expectativa surge de una cantidad de necesidades insatisfechas que existen en el departamento y que ya lo he dicho muchas veces fundamentalmente están vinculadas con la salud en todo el departamento de

la ciudad de Gualeguaychú tenemos graves problemas con la salud y esta es una cuestión que se ha propuesto solucionar el candidato a gobernador nuestro Atilio benedetti, tomando como ejemplo el modelo de Mendoza

proveyendo a los distintos hospitales de médicos, de recursos humanos suficientes como para que se atiendan en todo momento la guardia y para que haya una forma fácil mediante el teléfono digital o la computadora de reservar los turnos y enseñar a estar haciendo colas en los hospitales”.

Asimismo puntualizó que “otro de los temas que también surge es el de la necesidad de que los caminos de la producción sean reparados y también de que sea terminada la ruta 51, que se nos prometió muchísimas veces.

Por otro lado también es necesario que en todo el departamento se articulen las políticas públicas y privadas para que haya una verdadera generación de trabajo en el sector privado, y a eso apuntamos.

La región

El larroquense remarcó que “desde la cámara de senadores hay una tarea muy específica que está relacionada territorialmente con el departamento y con todas las localidades del mismo, y hay la ilusión o por lo menos la esperanza de que nosotros podamos concretar una ley que está hace tiempo en proyectos, que tienen que ver con la creación de mancomunidades para trabajar entre todos los municipios del departamento, en la solución de todos los problemas que nos afectan, desde la salud, la justicia y la seguridad. Todo eso con un organismo que permite nuclear a todos los municipios con la integración por parte de los intendentes y también del senador, todos en un organismo que es a don oren que permite generar sinergia para la solución a todos los problemas que señalan”.

Consultado sobre la posibilidad de acuerdos entre dirigentes políticos por temas centrales, Benedetti opinó que “es una aspiración permanente -por lo menos- de quienes estamos desde hace tiempo en la política, pero reconozco que hay grandes dificultades. Muchas veces aparece la grieta, muchas veces aparece la competencia, muchas veces aparecen las distintas cuestiones personales que dificultan esto, pero tenemos que seguir luchando siempre para que entre todos podamos resolver los problemas.

Respecto de su papel en caso de llegar a la banca y al que ha desempeñado Matiauda como legislador que pertenece al partido opositor al gobierno provincial, Jaime Benedetti expresó que “yo no quiero hacer comparaciones, creo que la tarea que te ha tocado al actual legislador no es la mejor porque un legislador de la oposición y muchas veces no tienen soluciones. Tengo la esperanza de que si el cambio llega, como esperamos en Entre Ríos, pueda ser un senador del oficialismo y si, por supuesto, -que sea del oficialismo- me comprometo a ésta presente ante todos los requerimientos de los vecinos de todas las localidades.