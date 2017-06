Tiende a estabilizarse en niveles más bajos la cantidad de consultas por cuadros gripales

Así lo informó el Director del Hospital San Isidro al evaluar la evolución de las enfermedades respiratorias en nuestra ciudad. Mario Pedroza comentó que se evaluó desinfectar las escuelas pero sin suspensión de clases. En una reunión en que se habló de prevención, docentes reclamaron por no haber sido incluidos dentro de los grupos de riesgo dentro de las campañas de vacunación.

Según el director del San Isidro el inicio del invierno nos encuentra en una situación que va mejorando en Larroque respecto de las enfermedades respiratorias y con esto puede tener que ver la inmunización natural de los que padecieron los cuadros respiratorios en respuesta a los virus que generaron la cantidad de casos.

Si bien el hospital sigue recibiendo a personas con síntomas, la cantidad bajó notablemente, de más de 100 consultas diarias a las menos de 40 que por ejemplo, se registraron ayer . “Hace diez días teníamos un cuadro creciente de casos de enfermos con gripe, ahora se ha estabilizado” comentó el profesional.

Por otra parte hizo referencia a la reunión convocada por la municipalidad en la que el Doctor Hugo Monti estuvo brindando una capacitación para prevenir el contagio. Destacó que fue una reunión de intercambio y reconoció los reclamo “con razones” por el ausentismo que se fue incrementando en las escuelas a medida que avanzaba las enfermedades.

En ese sentido señaló que se debatió en torno a la pregunta de un directivo respecto de la no inclusión del personal docente dentro de los grupos de riesgo y dijo que no supo dar una respuesta respecto de la medida tomada por las autoridades de salud que decidieron eso. “No sabría explicar por que no lo han hecho” subrayó y afirmó “podemos no estar de acuerdo con las medidas que se toman”.

Relacionado a eso, comentó de la sugerencia que dio de realizar una desinfección en las escuelas y que esa actividad se puede realizar sin suspender las clases. “No soy yo la autoridad como para tomar la directiva de suspender las clases” agregó como conclusión de la charla que hace unos días tuvo con Marta Landó, Directora Departamental de Escuelas.

Por último expresó que “no es que en Larroque estamos viviendo una situación caótica” y volvió a comentar que según lo que ha conversado con otros médicos, se está produciendo un declive de la enfermedad.