Tirso Fiorotto alimenta el debate de los «Dos Albertos» en el origen del nombre de Larroque

El periodista larroquense pone a varios componentes de la familia de origen francés y plantea un «Debate histórico». Dice que el asunto «inspiraron un topónimo pero se discute si el pueblo celebra al padre o al hijo, de virtudes que interpelan a educadores, políticos y jueces».

La avenida de las glorietas festoneadas de glicinas, ombligo de Larroque al mundo, y la estación del ferrocarril convertida en parque minimalista y espacio de encuentros, son regalos del pueblo a los dos inspiradores de su nombre: Alberto Larroque y Alberto Marcelino Larroque. Quien los conozca pensará, sin dudas, qué falta hacen sus testimonios en la Entre Ríos del siglo XXI.

Aquí vamos a detenernos un rato en la integridad de los dos Albertos, el padre francés y el hijo argentino; en sus dotes excepcionales para la vida en sociedad, en la lucidez de ambos. Y de paso podremos apreciar en la conducta de los Larroque una respuesta a tantos interrogantes de la vida actual. No es porque ellos entraran en autorreferencias: son los relatos de sus compañeros de trabajo, de sus alumnos, de quienes los frecuentaron, los que acreditan el acierto de nombrar con esta voz francesa la ciudad del afamado automovilista “Pirincho” Lonardi, el bravo jinete Adán Calero, y la no menos célebre escritora María Esther de Miguel. Como el apellido Larroque honra al pueblo, el pueblo honra su nombre.

Permeables a los asuntos de la vecindad, bien plantados en la república y contra las distintas caras del despotismo porteño, estudiosos, de pluma desatada; capaces de valorar una obra literaria como un gobierno justo, y con un compromiso compartido en torno de la educación pública, cada aporte nuevo que nos llega sobre esta familia nos sorprende-

La elección de su apellido para nombrar un pueblo del departamento Gualeguaychú es un acierto (dentro de lo que se acostumbra en la Argentina moderna, que invisibiliza los primeros 300 años de luchas por la emancipación). Si nos atenemos a la historia reciente brillan con luz propia el abogado y juez y poeta y político nacido en la Argentina Alberto Marcelino Larroque Albarellos, y su padre el educador y dramaturgo y político Alberto Larroque Lasaga, con cuna en Francia, conocido por la época de oro que le dio, como rector, al Colegio Histórico fundado por Justo José de Urquiza.

Ha pasado un siglo y continúa el debate sobre el origen del nombre de la ciudad criolla, canaria y gringa, de la que dijo la poetiza Mary Estela Taffarel: “Amo tus despertares/ con chirrido de carros,/ con bostezar sublime/ de cencerro plateado/. Amo el solar nativo/ que tiene alas de pájaros,/ cofre de las cenizas/ de mis antepasados”. Pero a esta altura la confusión nos ofrece un fruto quizá inesperado, que consiste en reconocer sin más las dos vertientes de un nombre, o mejor: una familia.

Tres nombres

Uno organizó colegios que dejaron huella, donde se educaron cientos de argentinos y orientales, y decenas de personas que luego hicieron fama, incluso en el uso de las armas. Fue Alberto, el francés, y vaya que tuvo encuentros y encontronazos con el poder, así se llamara Urquiza, Sarmiento o López Jordán. El otro, Alberto Marcelino, dejó informes de excepción sobre el servicio educativo, realizó una carrera impecable en la justicia y se enfrentó sin atenuantes con el primer intendente de Buenos Aires, Torcuato de Alvear, al punto de coparle el despacho y sólo abandonarlo tras la intervención de los policías porque el presidente Julio Argentino Roca intentó interceder y se chocó con el horcón del medio. No eran de arrear los Larroque, como veremos aquí.

Decimos familia, porque la nieta de Alberto y sobrina de Alberto Marcelino, Helena Larroque, nacida en Concepción del Uruguay, plantó un hito si miramos la presencia de la mujer en la vida pública y la salud del país.

Para apreciar las tres generaciones apuntemos que Alberto nació en 1819, Alberto M. en 1848 y Helena en 1882. (Helena era hija de Eduardo M. Larroque Prats, hermano de Alberto Marcelino por parte de padre; y se la recuerda como Helena Larroque de Roffo, por la preeminencia de su marido, el doctor Ángel Honorio Roffo, en las investigaciones sobre el cáncer en las que colaboró con vuelo propio la uruguayense, fundadora de Lalcec, hace un siglo).

Todos ellos están sepultados en el Cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires. Allí nos encontramos con un monumento que distingue a los Larroque, desde la presidencia de Victorino de la Plaza, que fuera alumno de Alberto en el Colegio Histórico, la institución insigne de Urquiza en Concepción del Uruguay que permitió a este inmigrante francés desplegar su sabiduría, su talento, sus convicciones, con esfuerzos indecibles y coherencia.

No por nada el educador militó luego en el jordanismo, como José Hernández, Alejo Peyret. No pocos intelectuales y dirigentes, tras la derrota de los panzaverdes (vencidos por la supremacía de fusiles, ametralladoras y cañones comprados por Buenos Aires), se volcaron después a la revolución radical, antes que el apellido de nuestros biografiados fuera elegido para bautizar “Larroque” al caserío fundado en 1909 con la apertura de la estación del ferrocarril, en el departamento Gualeguaychú. Un lugar conocido antes como Ingeniero Bury y Kilómetro 23.

Esta población centenaria al este y el oeste de las vías, y milenaria en la zona (con numerosos vestigios líticos de culturas antiquísimas en el propio ejido municipal), se reserva sorpresas en torno de su nombre y admitimos que quizá todavía no esté dicha la última palabra. Pero si fue bautizada en homenaje a una persona, y con el tiempo se interpreta que el reconocimiento era para otra persona (aunque fuera su padre), y en eso coinciden distintos sectores políticos y culturales, es obvio que ya no podemos borrar una cosa ni la otra.

A pasos de Larroque, los gauchos de Bartolo Zapata comenzaron la revolución independentista en 1810, y allí mismo hizo eclosión el genio federal de Francisco Ramírez para dar nuevos bríos a la revolución por la soberanía particular de los pueblos en 1817.

El concejal rebelde

Aquí nos limitaremos a un bosquejo de la trayectoria de Alberto Marcelino (el magistrado). Daremos algunos datos básicos para adentrarnos luego en un par de momentos clave que nos permiten comprender su figura notable. Uno: la disputa con el primer intendente de Buenos Aires que rozó al gobierno de Roca. Dos: el informe sobre el estado calamitoso de la educación, en una de sus incursiones, con referencias a la pobreza y a los pueblos ancestrales.

También mostraremos la pluma de Larroque hijo, en un par de obras demostrativas de su inspiración, una en prosa sobre el caso Dreyfus, otra en versos en homenaje a las víctimas de un terremoto. Y su hondo pedido, antes de morir.

Alberto Marcelino nació en Buenos Aires el 8 de agosto de 1848 y murió en Banfield el 28 de octubre de 1907, a los 59 años. Su madre: María del Carmen Gualberta Albarellos Pueyrredón. Su padre: Alberto Larroque Lasaga (nacido en Bayona, Francia, en 1819 y fallecido en Buenos Aires el 8 de julio de 1881; hijo de Marceline Larroque, barón de Larroque, y de Dominga Lasaga). Como se aprecia: el argentino fue bautizado con los nombres de su padre y su abuelo, ambos franceses.

Alberto Marcelino inició sus estudios en el colegio de Concepción del Uruguay, y los continuó en Francia. Obtuvo en la Academia de Ciencias de París el título de bachiller. De regreso a Buenos Aires ingresó en la Facultad de Derecho, y se graduó de doctor de jurisprudencia en 1879. En 1881 fue designado defensor de pobres en la magistratura metropolitana.

Eso leemos en la obra Genealogía Familiar, que se basa en un tomo de Los Antepasados, de Carlos Federico Ibarguren Aguirre, sobre los Pueyrredón. Y el autor sigue: en 1883 Alberto M. fue nombrado inspector nacional de educación, y en 1884 se reincorporó a la justicia como Juez en lo Correccional para pasar más tarde a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, Correccional y Comercial. Desde el 6 de julio hasta el 13 de agosto de 1889 ocupó el cargo de Asesor de Gobierno.

Luego integró la Cámara en lo Civil de la Capital, función en la que permaneció hasta su muerte. Actuó fugazmente en política, formando parte del Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires, en 1884. A raíz de habérsele planteado un conflicto al intendente Torcuato de Alvear, ocupó interinamente el cargo hasta reintegrarse al cuerpo que presidía en ese mismo año. Cultivó la literatura… Lo dice Ibarguren. Ya veremos que el de Alberto M. no fue un camino de rosas.

Alberto Larroque (padre) fue vocal inspector del Consejo Nacional de Educación desde febrero de 1881 hasta su muerte, en ese año. Su hijo fue vocal de ese organismo de enero de 1883 a julio de 1884.

La Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires cuenta a Alberto hijo entre un centenar de jefes de ese organismo (durante dos siglos) y detalla: “Larroque, Alberto Marcelino (1889). Desde el 6 de julio hasta el 13 de agosto de 1889 ocupó el cargo de Asesor de Gobierno. Jurisconsulto, Doctor de Jurisprudencia. Defensor de pobres en la magistratura metropolitana, Juez Correccional. Inspector nacional de educación. Vocal de la Cámara “.

Primer agasajado

Cuando este juez y educador moría en 1907, comenzaba el tendido de las vías por las lomas divisorias de aguas, al este del río Gualeguay. Una de las estaciones fue nombrada Larroque. Así lo aprendimos del libro “Larroque: historia viva hecha recuerdo”, escrito por una decena de estudiosas larroquenses bajo la dirección de María del Rocío Suárez y Angélica Yabrán; y de la obra “Simientes del ayer”, realizada por Delia Ester Notthoff, María del Rocío Suárez y Silvina María Lound, bajo la dirección de Celia Gladys López.

Las estudiosas reflotaron una vieja discusión en el pago sobre el origen del nombre de su ciudad y, cuando muchos preferían adjudicarlo al eximio rector del Colegio Histórico, estas autoras mostraron documentación que avala la otra hipótesis: Larroque es un homenaje al juez, Alberto Marcelino, hijo del Alberto más famoso por estos lares. Eso en los primeros papeles, claro, porque hoy ya es un homenaje compartido, tanto como el bello monumento erigido en Recoleta.

La ciudad nació como tal a la vera del ferrocarril. Dicen las autoras: “primitivamente la estación fue denominada Ingeniero Bury: designación de origen inglés en homenaje a quien había hecho el trazado de las vías de Entre Ríos, y que sería más tarde administrador del ferrocarril central Entrerriano”.

“Un funcionario del gobierno de Entre Ríos pidió que la nueva estación llevara el nombre de Dr. Alberto Larroque. La documentación que acredita el nombre de Estación Larroque textualmente dice: ‘Larroque: recuerda al Dr. Alberto Larroque quien recorrió en la magistratura todos los grados de la jerarquía judicial, hasta ocupar el de camarista. Fue también periodista y maestro. Murió en Banfield el 28 de octubre de 1907”.

Según “Historia viva…”, un decreto del gobierno provincial fechado el 15 de diciembre de 1910 denominó Cuchilla Redonda y Larroque a las estaciones de los kilómetros 12 y 23 del tren. Lo consignó el diario El Censor, de Gualeguaychú, un mes después.

La confusión

Pasan las décadas, y en Larroque unos dicen que nuestro pueblo se llama así por Alberto (el padre), conocido por su obra extraordinaria como rector del Colegio Histórico de Concepción del Uruguay en su época de oro; otros dicen que el homenaje fue en principio al hijo, Alberto M., menos conocido en sus funciones. Y hay quien afirma que Alberto Marcelino se llamaba Alberto María.

La página oficial de la municipalidad de Larroque adjudica el nombre al rector pero lo hace con una aclaración: “Lleva el nombre de la Estación Larroque del Ferrocarril General Urquiza, en homenaje al Dr. Alberto Larroque (1819–1881), nombrado por el general Justo José de Urquiza como rector del Colegio Nacional de Concepción del Uruguay. Esta versión no se encuentra corroborada por ningún documento, la misma ha sido la que ha preponderado en el imaginario de la ciudad, sin tener una fuente documental que la respalde”.

Lo curioso del caso es que una quincena de investigadoras de la misma ciudad de Larroque demostró (en “Simientes del Ayer” y en “Larroque: historia viva hecha recuerdo”) que el nombre se debe a Alberto Marcelino, el juez, y no a su padre, el rector. Si no hay documentación en contrario, ¿por qué insistir? No podemos extendernos, pero lo cierto es que hay libros serios que también dan la otra versión. Digamos que “Historia viva…” nos tiende una pista: “es necesario conocer y ahondar sobre la vida de los integrantes de esta familia, destacadas personalidades, que le dieron su nombre a nuestra ciudad”. Es decir: ya las autoras admiten que es la familia la que le da nombre. ¿Pudo ocurrir que la estación y el pueblo se llamaran igual, pero una por el padre y otro por el hijo?

Quizá la fuerza de la segunda versión (por la fama de Alberto padre), y el desconocimiento de la vida y la obra de Alberto Marcelino, hayan colaborado con el entuerto.

En la página oficial leemos: “llegó a la villa en 1907 un ingeniero inglés Luís Felp, encargado de verificar las bondades del terreno, las posibilidades económicas de la zona y planear las etapas de construcción (de las vías). El conocimiento topográfico de los terrenos, la cercanía del camino que unía Gualeguaychú con Gualeguay y el desarrollo de la agricultura en la campaña, llevaron a elaborar tres trazados: uno por la parte donde las aguas corren hacia el río Gualeguay, otro donde corren hacia el río Gualeguaychú y un tercero buscando la línea divisoria de aguas; aconsejó a los empresarios la construcción de un ramal que atravesaría la incipiente población, que correspondía al tercer proyecto.

Este demandaría mayor cantidad de desmonte. Se construirían tres estaciones, en el km 11, en el km. 23 y en el km. 48 (correspondientes a Cuchilla Redonda, Larroque e Irazusta)”. (Aunque el 48 coincide mejor con Parera). No falta una versión que explica la elección final en la conveniencia de un estanciero inglés.

Allí encontramos entonces a un inglés Luis Felp, pero las historiadoras de Larroque adjudican el trazado a un ingeniero Bury, en quien se habrían inspirado para un primer nombre de la estación…

En un proyecto de declaración en homenaje a un aniversario de Larroque, en el Senado de la nación, la legisladora Graciela Bar se hizo eco de las diferencias y expresó: “Existen distintas versiones acerca del motivo por el cual se nombró de esta manera a la estación. Enrique Udaondo, en su libro ‘Significado de las nomenclaturas de las estaciones ferroviarias de la República Argentina’, editado en 1948, sostiene que el nombre se debe a la memoria del abogado Alberto María Larroque (sic), quien llegó a ser camarista de Buenos Aires.

Pero según el Nuevo diccionario geográfico histórico, de 1921, el nombre se debió a un pedido de un funcionario provincial, pero en honor al doctor Alberto Larroque, ex rector del colegio ‘J. J. Urquiza’, nacido en Francia en 1819 y uno de los directores más importantes en la historia de este instituto de enseñanza”. De acuerdo a los datos con los que contamos hoy, ese Alberto María es Alberto Marcelino. Lo cierto es que, desde distintos sectores culturales y políticos, en las últimas décadas hubo un vuelco hacia Larroque padre, y de tanto en tanto se admite la deuda con su hijo, que bien podrá saldarse con la distinción a ambos.

Misión a Santiago del Estero

Alberto Marcelino Larroque tuvo diversas ocupaciones. En 1883, por caso, figuraba como inspector de la Comisión Nacional de Educación junto a José Hernández y Carlos Guido Spano, nada menos, con quienes publicó “El Monitor de la educación común”. Al año siguiente fue concejal de Buenos Aires, gestión que terminó de modo abrupto como veremos.

En diciembre de 1884 fue comisionado a Santiago del Estero por el Consejo Nacional de Educación para zanjar diferencias que se presentaron para la inversión de un subsidio brindado a la educación común. Conflicto que había llegado a los estrados judiciales.

Larroque expuso la problemática con conclusiones propias, y mandó sendos telegramas al presidente de la Comisión nacional en los que adelantó el resultado de su gestión y diversas sugerencias vinculadas al dinero nacional y provincial que requerían las escuelas.

Ya de regreso, relató en extenso la situación. Dijo, por caso, que el problema se originaba en la doble función que cumplían los docentes como inspectores nacionales y secretarios de los consejos provinciales. Pero por ahí leemos algo más: “indiqué al señor ministro (provincial) la necesidad de constituir el Consejo Escolar con las personas más honorables e idóneas, prescindiendo de opiniones políticas, a fin de sacar a la Provincia del atraso en que la estadística la coloca en materia de educación y afianzar el más conveniente e intachable manejo de los fondos destinados a la enseñanza superior. No sólo el señor Ministro manifestó su completa adhesión a estas ideas que son también las suyas, sino que aceptó para presidir el Consejo a la persona que me permití indicar por su ilustración, honorabilidad y dignidad en las funciones que desempeña en el orden nacional”.

Luego de las referencias al punto exacto de su función, Larroque mostró el estado de la educación. “Todo cuanto pueda decirse para describir el atraso en materia de educación común que reina en esta parte de la República, es poco”.

De los 26.200 niños que existen en la provincia sólo 1.200 van a la escuela, señaló, y entonces habló de causas: grandes distancias entre pequeños núcleos poblados, inclemencias del clima, obstáculos del terreno, falta de caminos y elementos de locomoción, pobreza, inestabilidad de los trabajos, precariedad de los edificios escolares, aglomeración en ranchos en ruinas, sin libros, sin mapas, incluso sin bancos al punto que los alumnos llevan sus sillas, o asisten a las clases de pie.

“En ciertos puntos de la provincia, la clase indígena o no conoce o habla muy imperfectamente el idioma patrio, haciéndose allí necesario -apuntó Larroque- que el maestro posea la lengua quichua”.

El informe no tiene desperdicios. Explica que el gobierno provincial destina pocos fondos a educación en su presupuesto pero, además, no los cumple. La labor de este comisionado fue notable, al punto de llegar a acuerdos impensados con el gobernador y demás autoridades que de inmediato alcanzaron leyes con propósitos de mejorar la educación.

“En la excursión que tuve ocasión de hacer a varios ingenios de azúcar, me llamó la atención la cantidad de jornaleros que con sus familias habitan en las agrupaciones de chozas a inmediaciones de cada establecimiento. Hay ingenios que tienen un personal permanente que varía entre cien y trescientos peones en los meses de cultivo de la caña y entre quinientos y mil en la estación de la cosecha”.

“La prosperidad creciente de la industria azucarera determinará sin duda la formación de centros permanentes de población en torno de las grandes fábricas. Hay, pues, allí un crecido número de niños en edad escolar que día a día irá aumentando en proporción indefinida. Esos niños necesitan educarse. Es preciso fundar una escuela”.

Larroque informó allí que en su corto viaje logró reunirse con todos los propietarios de ingenios azucareros y acordó con ellos que cada uno fundara una escuela en su industria.

Alberto Marcelino, poeta

Corría el año 1883. El mundo recibía con horror las noticias del terremoto en Ischia, sur de Italia, con miles de sepultados bajo los escombros y la solidaridad argentina no se hacía esperar.

Con otras muestras de hospitalidad, un grupo de vecinos de Buenos Aires se reunió en una revista cuyo único fin consistió en juntar fondos para los damnificados. Por eso fue un número único y se llamó Parténope, en honor a una sirena de la mitología griega cuyo nombre dio origen a Nápoles.

En esa revista colaboró Alberto Marcelino Larroque junto a los ex presidentes Nicolás Avellaneda (dos años antes de su muerte) y Bartolomé Mitre, lo mismo que escritores reconocidos como Carlos Guido Spano, Ricardo Gutiérrez, Gervasio Méndez, Adolfo Saldías…

Unos lo hicieron en castellano, otros en italiano, y Larroque en francés. Su nombre está al pie de esta poesía, en Parténope, bajo el título Ischia:

“Comme une tendre épouse

Voile aux yeux indiscrets l’objet de son bonheur,

De tu beauté, jalouse,

La terre en tressaillant te cache dans son coeur.

En sa douleur amére,

L’Italie est en pleurs au bord de son tombeau.

Pleurons avec la mére

Qui vient de perdre hélas! Son enfant le plus beau!”

“Como una esposa tierna/ protege de ojos indiscretos/ el objeto de su dicha,/ celosa de tu hermosura/ la tierra temblorosa/ te esconde en su corazón./ En su dolor amargo/ Italia llora al borde de tu tumba/ ¡Lloremos con la madre/ que acaba de perder/ a su hijo más amado!” (Agradecemos la traducción a Fortunato Calderón Correa).

Es un botón de muestra de la sensibilidad poética del juez, educador, escritor, Alberto Marcelino Larroque; cuando faltaba un cuarto de siglo para que naciera, con el paso del ferrocarril, la estación de trenes en el departamento Gualeguaychú que con el tiempo inmortalizaría su apellido.

Un cajón sencillo

Alberto Marcelino Larroque iba a morir, y lo sabía. Le comentó a un sacerdote algunas de sus inquietudes. 1-Quiero ser amortajado y colocado en un cajón sencillo. 2-Quiero que me entierran en el cementerio del punto en que muera. La tierra es nuestra madre en cualquier parte. 3-No quiero sino lo indispensable para llevarme al cementerio y bajo ningún concepto quiero que se hagan funerales. Los que crean, que rueguen por mí en el silencio del corazón. 4-Si muero en Banfield, desearía que compren, cuando puedan hacerlo, sin sacrificio, tres o cuatro sepulturas juntas, para que los míos descansen a mi lado, lo más tarde posible. 5-Mi aspiración sería que todos durmiésemos al lado de mi finado padre, pero como somos pobres veo que eso es imposible. Conste, sin embargo, mi deseo. 6- Quiero ser enterrado así, modestamente, porque mi vida ha sido modesta y porque pienso en los sacrificios que impondrían a mis deudos las vanidades de un entierro y exequias superiores, a sus fuerzas. 7-Cumplan todo esto y serán bendecidos. 8-En cuanto lo permita el olvido humano, visiten mi tumba de cuando en cuando, y cuídenla”.

Al inaugurar el monumento erigido en el Cementerio de La Recoleta, entre varios discursos de intelectuales y políticos de la hora, dijo el doctor Jorge Damianovich: “Sirva este monumento para unir y consagrar en el recuerdo al padre y al hijo, amados y admirados por sus discípulos y amigos: ¡Honor a su memoria!”.

Con el monumento se editó un librillo que muestra fotos de las esculturas y transcribe los homenajes principales y las notas biográficas de los Larroque. La obra publicada en 1915 se llama “Monumento erigido a la memoria de los doctores Alberto y Alberto M. Larroque”. Llegamos a este documento gracias a la licenciada Vanesa E. Berasa de la Biblioteca Central de la Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires.

En próximas ediciones mostraremos la lucha de Alberto Marcelino en el Concejo Deliberante de Buenos Aires que terminó con su destitución, su posición en torno del caso Dreyfus, y detalles poco explorados de la vida y la obra de su padre, Alberto Larroque, aquel que supo rechazar cualquier nobleza que no fuera la del corazón, y que dio sus sueldos para alimentar a los estudiantes. La ciudad de Larroque tiene dos razones poderosas para llamarse así. Los saberes, el esfuerzo, el talento y la modestia del padre y el hijo son modelos para conocer e imitar, en pleno siglo XXI.