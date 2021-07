Tomás reemplazó a Pedroza en la dirección del Hospital

Fue ayer, en una breve ceremonia, que contó con la presencia de autoridades provinciales y regionales de salud y funcionarios locales. Mario Pedroza expresó que entrega una institución en las mejores condiciones y que no se va con las manos sucias. Pidió para Tomás todo el apoyo necesario, le deseó suerte en el cargo y que cuente con su acompañamiento. Imágenes Hugo Benítez.

Como suele suceder, frente a la puerta principal de ingreso al edificio, se realizó el acto formal de cambio de director en el Hospital San Isidro Labrador, en el que nuevamente se designa el cargo de forma interina, frente a la ya demasiada larga espera de la convocatoria al concurso por el que debiera ocuparse ese lugar.

Más allá de la profesionalidad, perfiles y voluntad de quienes afrontan la responsabilidad, mientras eso no se concrete el añorado concurso, cualquier designación estará teñida del color político, aunque luego el desempeño termine por legitimar el nombramiento.

La secretaria de Salud provincial, Carina Reh leyó el decreto que pone en funciones al ahora ex concejal del Frente de Todos Licenciado Luciano Tomás, ante la presencia del director saliente, el intendente Leonardo Hassell y el Secretario de salud municipal Diego Ortolano, Además se encontraba en el lugar el director del hospital Centenario Gualeguaychú, Eduardo Elías y el coordinador Departamental de Salud, Hugo Giménez.

La emoción de Mario Pedroza fue el sello distintivo del mediodía, mientras los loros del hospital dominaban la escena. El odontólogo se comenzó a quebrar cuando la funcionaria provincial le agradeció el trabajo en la institución en «tiempos complejos» y luego, dentro de la formalidad de su despedida, defendió su gestión y agradeció el apoyo brindado «a mucha gente» que volcaron todo el apoyo al hospital sin diferencias políticas. «No bajen los brazos» pidió en relación a la pandemia.

Habló del compromiso personal más allá del trabajo profesional de cada uno y que da un paso al costado por las situaciones que se puedan dar «y que yo no pueda superarlas en este momento y que haya gente que sienta todo el apoyo que se necesita para seguir sosteniendo esta institución».

En ese contexto le deseó suerte a Luciano Tomás para luego señalar que «no me voy ni por la puerta chica ni la grande, No me voy con las mano sucias ni con la frente agachada, tengo el orgullo de haber administrado este hospital cinco años y haberlo dejado en mejores condiciones que las que recibí, y creo que te dejo esta institución con una responsabilidad importante de continuar y contá con mi apoyo, yo voy a estar en Larroque, voy a estar en mi pueblo, voy a estar dentro del hospital porque esa es mi función, he hecho una carrera desde que me inicié dentro del hospital y este ha sido mi final, la primera etapa de mi carrera dentro de mi pueblo con una institución que añoré tanto».

Luego fue el turno de Luciano Tomás, que especialmente agradeció la designación, la confianza y el respaldo e invitó al personal del hospital para que podamos brindar la salud que cada uno se merece»

También el intendente Hassell tomó la palabra y habló de la complementariedad que se debe dar entre todos los sectores y de mirar hacia adelante. Pidió para el nuevo director todo el apoyo y acompañamiento y que no hay que entrar en cuestiones políticas, «la salud tiene que estar en el centro de la escena.

Más tarde, tanto Pedroza como Hassell hicieron declaraciones en Latdos FM que debajo compartimos.