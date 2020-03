Tras el acuerdo entre el municipio y OICSA habló Avero de la seguridad jurídica que se logró

El abogado que representa a la municipalidad en la causa Contencioso Administrativa dijo que su misión fue evitar las consecuencias de un fallo desfavorable que hubiera comprometido al municipio. Indicó que la garantía de respaldo del ministerio del interior ante un eventual revés judicial era de difícil aplicación.

Si alguien pensó que la aprobación del convenio elaborado y presentado por Sergio Avero al concejo deliberante iba a pasar desapercibido y sin reacciones, subestimó la situación. Coherentes con el clima político de los últimos años, la UCR y Somos Larroque cuestionaron el contenido y las formas en que se presentó y trató el acuerdo y replicaron muchos de los términos que vertían sobre el asunto de fondo, hace cuatro años, tras el resultado de la auditoría externa que encabezó Rubén Virué junto al contador Jorge Oviedo, sobre la intendencia de Raúl Riganti.

Demasiado lejos de escenarios electorales y con la audiencia de remisión a juicio de la causa penal en ciernes, quienes critican la acción presentada por el abogado paranaense, ven demasiado cándido el objetivo de la seguridad jurídica y financiera que obtuvo la municipalidad.

Al respecto, Avero, que fue contratado por Cambiemos y finalmente ratificado en la actual gestión, explicó su postura frente a la causa contencioso administrativa que, según recordó, tramitaba dos acciones paralelas, una promovida por la municipalidad de Larroque, que buscaba la declaración de lescividad del acuerdo inicial por el exceso de precios, entre los aspectos irregulares que la auditoría había dictaminado. A su vez OICSA reclamaba el pago de 13 millones de pesos, adeudados por la municipalidad en concepto del monto de la obra.

Avero explicó que el acuerdo despeja un tema económico que podía ser favorable o desfavorable al municipio y recordó que cuando se hizo cargo de la representación del municipio, quienes habían impulsado la auditoría, el intendente Darío Benedetti y el Doctor Rubén Virué, no había nadie más que quisiera oponerse al pago. «Es más, la mayoría sostenía -varios dirigentes de Cambiemos- que había que pagar, que no había que meterse en problemas, que el dinero lo había girado el ministerio del interior, que no era plata de la municipalidad».

Finalmente, a cuenta de los resultados de la auditoria, se inició un recorrido judicial al que ahora se le puso fin por medio del acuerdo aprobado por el concejo con la mayoría justicialista pero que continúa respecto de la causa penal.

Avero consideró que «el convenio toma gran sentido porque no se podía asegurar el resultado favorable a los intereses de la municipalidad y que esa garantía que había de que el Minsiterio del Interior se iba a ser cargo de cualquier resultado adverso, en realidad era de dificultosa aplicabilidad, primero porque no estaba refrendada por un decreto del poder ejecutivo de ese entonces y el ministro del interior no puede obligar al estado nacional en la adenda de un contrato, a asumir costos económicos».

«En un resultado adverso hubiéramos tenido que eventualmente reclamarle al estado nacional en la corte suprema, yo creo que adolescía de un elemento fundamental que es la posibilidad de legitimación, es decir de reclamar la garantía».

El letrado sentenció que «yo defiendo, más allá del color político y eso es lo que creo no se entiende, los intereses del municipio. Entonces, puede o no gustar políticamente, pero mi valoración es jurídica y desafió a debatir publicamente, incluso al ex intendente Darío Benedetti, quien me merece el mayor de los respetos, por la honestidad y convicción con que impulsó la denuncia».

Respecto de uno de los ejes de la crítica de la que dio cuenta Periódico Acción y otros medios, desechó la idea de que en el convenio OICSA y la municipalidad -por medio del Concejo Deliberante- hayan reconocido sobreprecio, sino que cada una de las partes mantuvo su postura pero para dirimir el pleito, acordaron por el monto del peritaje del ingeniero Uranga.

Entre los párrafos que ayer difundíamos sobre la polémica que generó la noticia del acuerdo, Avero opinaba que «la interpretación es libre, yo entiendo que tácitamente, si yo estoy diciendo «pretendo tanto pero me conformo con tanto, bueno, a ver, jurídicamente es una transacción, es un acuerdo y uno le puede dar la interpretación que quiera, la lectura que quiera».

En todo caso lo que interesa acá es la interpretación que le va a dar el fiscal Lisandro Beherán, esa va a ser la interpretación, digamos, que va a tener jurídicamente relevancia. Las demás son opiniones de gente que está interesada políticamente en llevar agua para un lado o para otro. Yo me despego de eso, en esta cuestión puntual yo me despego y esto es un tema estrictamente jurídico, y que, más allá de los colores políticos, resulta beneficioso para el municipio, que alguien venga a discutirmelo».

Remarcó que «mi ética es defender, en todo caso, los intereses del municipio, no intereses partidarios en esta cuestión puntual. Estuve con los concejales y me sometí a las preguntas de los concejales, la verdad que ninguno me manifestó ningún cuestionamiento. Es decir, de frente nadie habla, ni nadie cuestiona ni dice nada, si se les ocurre agarrar un micrófono y decir algo por atrás bueno eso yo no me puedo hacer cargo».

«En la reunión, previamente, cuando me consultaron yo a todo el mundo le he dado mi opinión y le doy mi opinión por escrito, así que no tengo ningún problema, y lo estoy ratificando acá, personalmente».

En cuanto a las declaraciones partidarias en contra del acuerdo, también manifestó que «la verdad me llama la atención. Además quiero ver los fundamentos porque digamos acá la gente, algunas personas opinan sin mucho fundamento o pretenden llevar las cuestiones jurídicas a la arena política, y son cuestiones diferentes. Eso de judicializar la política a mí me parece absolutamente desacertado».

«La causa penal está con un requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal y, en todo caso, esta cuestión despejará algunos aspectos civiles que estaban trabando el procedimiento penal. Y en lo contencioso administrativo se presenta ese acuerdo en la cámara contenciosa, y la cámara lo analizará y resolverá en consecuencia. Si la cámara considerara que se afecta el orden público o que hay alguna cuestión que no puede ser materia de transacción, lo puede rechazar perfectamente. Es decir, es un control que puede ejercer la cámara en esos aspectos».

Sobre el planteo de las fuerzas políticas opositoras, subrayó que «yo creo que lo ético y lo jurídico van por la misma senda, y lo mismo en la política debería ser lo mismo, lo que no se entiende es que a veces no puede satisfacer nuestros intereses o nuestras opiniones políticas alguna decisión».