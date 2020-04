Un municipio decretó el uso obligatorio del «barbijo social»

Fue el intendente de Villa General San Martín, Raúl Casali, quien firmó la normativa que obliga a los ciudadanos de esa ciudad del departamento Diamante a utilizar ese elemento. Recomiendan que, si es «casero» tenga un bolsillo en la parte interna para colocarle allí un servilleta que haga de filtro. Vea el decreto aquí

Mediante diferentes publicaciones el municipio diamantino está orientando al uso de este elemento sanitario, del que no hay unanimidad en su uso a nivel científico e incluso llega a estar desrecomendado por la Organización Mundial de la Salud.

No obstante, la comuna de Villa Libertador General San Martín, respaldó con información brindada por un médico del Sanatorio Adventista de esa ciudad, el decreto de uso obligatorio.

Elaborado por el Dr. Haroldo Rojas, el informe indica que «el coronavirus COVID-19 es un virus nuevo y estamos aprendiendo de él permanentemente. En las últimas semanas nuevos estudios del Sudeste asiático demostraron una tercera vía de contagio: las microgotitas de pfluge (o «flush«; son las gotitas que salen de nuestra boca todo el tiempo).

Hasta hace poco se conocían 2 vías de contagio:

por contacto directo por gotas (las gotas de pfluge) que se expulsaban de nuestro cuerpo al toser y que como máximo podían llegar a 2 metros de distancia .

Con el descubrimiento de esta tercera vía de contagio se evidenció que no solamente podemos expeler el virus al toser, sino también al hablar. Por eso debemos utilizar barbijos al estar en contacto con otras personas ¡siempre! ¿Por qué? Porque hay un buen porcentaje de personas que pueden estar contagiando el virus sin saberlo, ya que son asintomáticas.

En este contexto, es que surge el barbijo social. Cada vez que salgo de casa y voy a cualquier lado donde haya gente (supermercados, banco, ferretería, etc.) debo usar un barbijo social que NO es el quirúrgico, sino cualquier cosa que me tape la boca …ya que eso va a disminuir el flujo de estas microgotitas y en consecuencia la carga viral al ambiente.

Además, si donde estoy hay ventilación natural con ventanas abiertas, estas microgotitas son barridas rápidamente, ¡así que es muy importante mantener abiertas las ventanas!

El barbijo social surge como necesidad para el uso de todas las personas sin síntomas.