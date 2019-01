Un trabajador rural del departamento Gualeguay falleció por hantavirus

Se trata de un caso autóctono y especialistas del Ministerio de Salud de la Provincia aseguran que no está asociado a los de Epuyén, en Chubut. Forma de contagio y formas de prevenir.

Confirman que hubo en Entre Ríos un caso fatal de hantavirus: se trata de un trabajador rural que vivía en la zona de islas del departamento Gualeguay y fue internado en una clínica privada en Gualeguaychú.

El caso fue reportado el 8 de enero y, el 10, el paciente adulto perdió la vida en la Unidad de Terapia Intensiva. Tras los estudios realizados en Buenos Aires, confirmaron que se trató de la enfermedad infecciosa transmitida por los roedores colilargos.

Desde el Ministerio aseguraron que el caso no está asociado al brote en Epuyén, Chubut. Por tanto, se lo considera autóctono. “Frente a la presencia de un síndrome febril inespecífico en un paciente adulto, y luego de la investigación epidemiológica del caso, el Ministerio de Salud de Entre Ríos confirmó a instancias del Malbran un caso de Hantavirus de un trabajador rural de Gualeguay. Este caso no está asociado a los de Epuyén”, explicaron.

El Instituto Doctor Carlos Malbrán de Buenos Aires confirmó por estas horas que falleció por Hantavirus un trabajador rural residente en zona de Islas pero con actividad laboral en Gualeguay, y quien fuera internado en su momento, en clínicas privadas de Gualeguaychú.

Desde Salud aclararon que los casos conocidos en Epuyén (Chubut), y que han generado una lógica permeabilidad en la sensibilidad social, no presentan las mismas características que el caso confirmado por estas horas que corresponde a un peón que trabajaba en zonas rurales Gualeguay por lo se lo considera un caso autoctono.

Por lo tanto, recalcaron que es importante en ese sentido dejar en claro que la situación epidemiológica del sur argentino y la de Entre Ríos es entonces diferente.

En Entre Ríos emergen casos todos los años, que generalmente oscilan entre 6 y 10 motivo por el cual hoy, no se estaría en una situación de ningún modo diferente a la media histórica que acaso asociada a lo que está pasando en Chubut esté generando una preocupación mayor de la cuenta.

En el caso de Entre Ríos, la característica epidemiológica es que son casos aislados motivados por un vector que es un ratón silvestre (colilargo) que transmite la enfermedad a través de la orina y materia fecal eliminado por el roedor. Luego, el virus ingresa al humano por la vía respiratoria a través de polvillo (aerosoles) contaminados. A diferencia de la situaci{on del sur Argentino no se a observado actualmente contagio intrahumano.

Otra de las cuestiones importantes es distinguir el lugar donde se hace el diagnóstico, donde vive la persona y donde se sospecha que fue el contagio. En este caso, el paciente es de la zona de Islas, se lo diagnosticó en Gualeguaychú y se sospecha entonces que se contagió en la zona de Gualeguay.

Continuando con la vigilancia epidemiológica Ministerio de Salud por lo pronto, no tiene informado ningún caso grave o internado por posible Hantavirus asociado al caso fatal. No obstante los profesionales del equipo sanitario harán un seguimiento de las personas allegadas directamente al fallecido.

Es dable entender la preocupación de la población por la aparición de estos casos que están asolando a Epuyén en el sur del país, pero siempre en el entendimiento que por patología del mismo nombre no puede entenderse como una gravedad del mismo calibre. Sino con comportamientos epidemiológicos diferentes, que contrastan en efecto realidades sanitarias distintas.

A ese respecto el director de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilazo, señaló: “El 8 de enero el nodo Epidemiológico del hospital Centenario de Gualeguaychú notificó un síndrome febril inespecífico correspondiente a un hombre adulto que permaneció internado en una clínica privada de esa ciudad. Ante esta situación se inició la investigación epidemiológica respectiva”.

Justamente de esto surge que se trata de un trabajador rural de la zona de islas del Departamento Gualeguay que comenzó el 24 de diciembre con fiebre, cefaleas, mialgias, dolor retro ocular, erupción, inyección conjuntival y tos. Sin embargo el paciente recién realizó la consulta en una clínica privada y luego requiro internación en una Unidad de Terapia Intensiva de la ciudad de Gualeguaychú donde finalmente falleció el día 10 de este mes aunque, los resultados de los estudios complementarios se conocieron por estas horas.

“Recientemente nos confirmaron desde el Instituto Malbrán que los resultados de laboratorio dieron positivo para Hantavirus” afirmó el profesional y enseguida referenció: “En Entre Ríos no hemos tenido brotes de esta enfermedad que preocupen sólo casos aislados autóctonos. De modo tal, que en 2018, se confirmaron 6 casos: dos en Gualeguay y los restantes en las localidades de Ramírez, y Villa Libertador San Martín (Diamante), Gualeguaychú; Paraná.

Contagio

El hantavirus se contrae por las excretas de los ratones. Si una persona entra a un galpón y mueve un recipiente, por ejemplo, ahí levanta polvo o aerosoles y suspendidos en esas partículas está el virus. Por eso se recomienda limpiar y ventilar.

Según la cartera sanitaria nacional, el síndrome cardiopulmonar por hantavirus puede presentarse como un cuadro leve con un síndrome febril inespecífico o llegar hasta la manifestación más grave con insuficiencia respiratoria grave y shock cardiogénico. Los primeros síntomas son similares a un estado gripal: fiebre 38°C, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea sin compromiso de vías aéreas superiores.

El tiempo en presentar los síntomas es muy variable, depende de la dosis con la que se haya infectado el paciente. No es lo mismo respirar una gotita que tener contacto con grandes cantidades. El período de incubación es asintomático, de 9 a 30 días desde que se infecta hasta que presenta el primer síntoma. Después sigue una fase prodrómica, que es una fiebre con dolor en las articulaciones, entonces ahí se puede confundir con otras enfermedades febriles como dengue, leptospirosis e incluso una gripe fuerte lo que dificulta el diagnóstico. Esa fase febril puede durar cinco días y luego sucede la fase respiratoria, que es muy rápida porque el pulmón se llena de líquido. Por eso es importante el diagnóstico temprano y preciso.

Prevención

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación aconseja a la población:

• Evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones; o que entren o hagan nidos en las viviendas. Para ello hay que tapar orificios en puertas, paredes y cañerías y realizar la limpieza (pisos, paredes, puertas, mesas, cajones y alacenas) con una parte de lavandina cada nueve de agua (dejar 30 minutos y luego enjuagar). Humedecer el piso antes de barrer para no levantar polvo.

• Colocar huertas y leña a más de 30 metros de las viviendas, cortar pastos y malezas hasta un radio de 30 metros del domicilio.

• Ventilar por lo menos 30 minutos antes de entrar a lugares que hayan estado cerrados (viviendas, galpones). Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo húmedo antes de ingresar o mascarilla respiratoria.

• En caso de acampar hacerlo lejos de maleza y basurales, no dormir directamente sobre el suelo y consumir agua potable. Si se encuentra un roedor vivo hay que usar veneno para roedores o tramperas para capturarlo (no intentar tocarlo o golpearlo). Y si se encuentra un roedor muerto, rociarlo con lavandina junto con todo lo que haya podido estar en contacto y esperar un mínimo de 30 minutos. Luego recogerlo usando guante, enterrarlo a más de 30 centímetros de profundidad o quemarlo.

Para prevenir esta enfermedad no existen vacunas.

