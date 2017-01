Una charla con Danilo Gallay, la historia de Dinámica Rural y su visión crítica de la política agropecuaria

El conductor de televisión, pionero en su rubro, recordó como fue que comenzó aquel mítico programa y el recorrido que hizo por diferentes canales por los desacuerdos con los gobiernos. Su férrea defensa de la siembra con labranza mínima que permite preservar el recurso del suelo pero con una adecuada fertilización.



Dueño de un estilo inconfundible, que combinó como nadie el campo y su sumatoria de variantes productivas con una estética cuidada, que con sus editoriales protagonizados por “Doña Potola” provocó alergia en los funcionarios que decidían las políticas para el campo, Danilo Gallay dejó una guía en la manera de presentar los contenidos agropecuarios en los medios y a su un vacío difícil de llenar en sus seguidores.

Pero este hombre nacido en la santafecina San Justo, también es un virtuoso compositor de piezas musicales que han interpretado figuras de la talla de Soledad Pastorutti, Orlando Veracruz y Los de Salta, entre otros. “Santa Fe de mi querer” y “Que ganas tengo” son dos de esos documentos personales de identidad de Danilo, descendiente de suizos y de un Parera venido de España, familiar de Blas, uno de los autores del himno nacional.

En la charla con Periódico Acción se refirió a como nació Dinámica Rural y su derrotero por los canales de televisión luego de ser echado por no coincidir con lo que se pensaba desde el gobierno de turno. También habló de las entrevistas que más recuerda y las enseñanzas que cosechó entrevistando, por ejemplo, a Norman Borlaug, el premio nóbel de la paz.

Gallay además es un libro abierto dispuesto a compartir lo que sabe de la historia de la agricultura mundial, entre ellos a Hammond Bell, científico norteamericano impulsor de la labranza mínima, como medio para generar alimentos a escala planetaria sin la necesidad de dar vuelta la tierra de modo que históricamente se hizo y que tantas pérdidas de suelos fértiles ocasionó en todo el mundo, incluso, en la cuna de la civilización, la Mesopotamia del Oriente medio.

También habló del inicio de la agricultura comercial que llegó de la mano de Sebastián de Reina en una de las expediciones de Gaboto y junto a él, las crónicas de Luis Ramírez, -el primer periodista agropecuario- sobre aquellas primeras experiencias con semillas de trigo en “Las Indias”.

Gallay está convencido y ofrece argumentos irrefutables de la revolución en alimentos que supuso la siembra con labranza mínima. “Sin siembra directa no habría producción en Argentina” por el costo del combustible que implica. En ese sentido cuestionó a los que discuten esa técnica de implantación y fundamentó su opinión en que así se quiere tapar las obras hidráulicas que no se hicieron.

Pero no es en lo único que apoya su parecer para caerle a la dirigencia política. Ahí reparte palos para todos, desde Alfonsín a De La Rúa, por supuesto los Kirchner y también Macri, que no cumplió la promesa de rebajar las retenciones a la soja otro 5 % en 2017 y que como costo generó que no se sembraran unos 2 millones de hectáreas. ¿Quién lo asesora? se preguntó.

Lo invitamos a disfrutar esta conversación que no busca otra cosa que rendir homenaje a un creador, “a la manera de Dinámica”