Urdinarrain: Una casa produce energía eléctrica e inyecta el excedente a la red

Un domicilio de la ciudad vecina fue dotado con dispositivos para aprovechar las energías renovables y a la electricidad que no consume la vuelca a la red. Recibirá una nota de crédito por parte de Enersa que implicará ahorros a la economía familiar.

Martín Ibañez, de la empresa Coenergy de Gualeguaychú, habló en Acción Industrial, por Radio nacional Gualeguaychú, de los servicios que prestan y explicó el tipo de instalaciones, los beneficios que se obtienen y el monto de inversión que realizó la familia de Urdinarrain que cuenta con el sistema fotovoltaico on grid, que produce energía limpia para su casa e inyecta el excedente a la red de la distribuidora Enersa.

Ibañez explicó que en caso de Urdinarrain, donde el sistema instalado no hay acumulación en batería «con lo cual si no hay acumulación en batería uno tiene que aprovechar la energía en el momento que se está produciendo o eventualmente si no la puedo aprovechar porque no está consumiendo esa energía, vuelve a red y la distribuidora, en este caso Enersa, le hace una nota de crédito por cada kilowatt de energía que uno le inyecta».

Detalló que «en este caso, es un sistema de 5 paneles fotovoltaicos de 2 metros de alto por 1 de ancho que en total producen 1.6 kw de potencia. Con la tecnología de un inversor solar que convierte la energía que generan los paneles en los 220 voltios que uno tiene en su casa. Esos paneles van a generar anualmente aproximadamente 2.400 kw hora, para que esta familia pueda aprovecharlos para si».

Además estimó que «una familia tipo conformada por 4 miembros -más o menos- consume anualmente unos 3.000 a 4.000 kilowatts hora y esto le aporta 2.400 kw hora, es decir una una gran parte de ese consumo. Esta familia invirtió -a números de hoy- aproximadamente unos $ 280.000 para tener el sistema que le va a permitir ahorrar un 50% en su factura o un poco más».

Coenergy: Magnasco 403 – local 3 – Gualeguaychú, Entre Ríos ➡ info@coenergysa.com.ar

➡ +54 9 3446 367103