Vacunas Covid: La UCR insiste en pedir que la lista se haga pública

El radicalismo de Larroque reiteró el pedido al Intendente Hassell para que difunda la lista de funcionarios municipales que recibieron la Sputnik V. Aseguran que «sin ser trabajadores de la salud, se han apropiado de las escasas vacunas que han llegado a nuestra ciudad contra el Coronavirus».

Nuevamente el partido que hoy cumple el rol dentro de la oposición, reiteró el pedido a Hassell de que haga público los nombres de las personas vacunadas que no sean trabajadores de la salud.

En el comunicado remitido y firmado como «Unión Cívica Radical de Larroque» y en el que no aparecen nombres propios ni cargos directivos, expresaron que «es responsabilidad del intendente dar a conocer a la comunidad la lista de los funcionarios que fueron ilegalmente beneficiados con la vacuna, porque es información pública y sensible. Porque muchos vecinos que necesitan imperiosamente la inmunización, por pertenecer a los grupos de riesgo, han pasado días para inscribirse en la nómina de aspirantes, y no saben aun cuándo serán vacunados».

A su vez, la nota indica que «el Comité del radicalismo de Larroque también reitera el pedido de que el Intendente solicite en forma urgente la renuncia a sus cargos a quienes “se saltearon la fila” en perjuicio de la salud y la vida de otros vecinos de la comunidad».

Por último la agrupación política sostuvo que «pretendemos que este grave episodio se solucione en seno de la administración municipal, para que no sea necesario recurrir a instancias superiores».