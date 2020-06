Vecinos de Gualeguay al salvataje del puente Paso de Alonso

“No podemos dejar que el puente se caiga. Es patrimonio de Gualeguay, que sirvió en la conexión muchos años y no sabemos qué puede pasar si cae”, cuenta emocionado Oscar Davis, presidente del Ferro Club local. La institución, en forma mancomunada con organizaciones de la sociedad civil, se encuentra en la cruzada de restaurar el emblemático enlace con la esperanza que algún día se puede volver a verse pasar una formación con una locomotora al frente. Texto: AIM. fotos: Gualeguay 21

La construcción del puente ferrovial Paso de Alonso, que une el trayecto entre Gualeguay y la localidad de Enrique Carbó, data del año 1884, “en acero fundido de origen holandés”. Y en 1906 se tiene el registro de la inauguración formal del trazado que une estas dos ciudades.

Lo que vino mucho después, es historia conocida. La ola neoliberal de privatización con el desmantelamiento total del sistema de transporte en los 90, que sumió en el olvido y paulatina decadencia toda su red. Pero a pesar que el ferrocarril fue arrasado en todas las provincias argentinas, persisten aficionados que se esmeran por conservar la memoria, recuperar lo que queda y apostar a que pueda en algún momento reactivarse.

Sobre este horizonte, el Ferro Club Gualeguay se planteó como meta arreglar la estructura dañada de Paso de Alonso con la fe en que pueda lograr en algún momento retomar los viajes como proyecto cultural y turístico, contó a esta Agencia el titular de la entidad de aficionados, Oscar Davis.

“Hace tres años hemos retomado con gente que ama el ferrocarril, con mucha pasión, algunos proyectos. Los objetivos del Ferro Club son conservar, restaurar material rodante y concretar a futuro un proyecto turístico para la ciudad. Nuestra mirada está en custodiar los 22,5 kilómetros del ramal que une Gualeguay con la localidad de Enrique Carbó”, plantea en una charla Davis. En este orden, entre las distintas iniciativas señala que han “solicitado a través de Nación y logrado que nos cedan –están apartados del desguace en Paraná–, un cascarón de zorra, sin motor y asientos, y también solicitamos un coche motor Drewis del año 37, y ahora esperamos que nos den la autorización”.

En cuando las tareas que últimamente urgen, dice el aficionado al ferrocarril, dos problemas llevan la mayor atención: “El paso nivel de la ruta 11 y el estado de puente Paso de Alonso. Hace dos año el paso a nivel de la ruta 11, a 3 kilómetros de Gualeguay yendo a Carbó, fue tapado en un arreglo que hicieron. Y el puente de Paso de Alonso está deteriorado en su estructura. Es un puente que se construyó hace muchos años. Un ramal que nace en el desvío para Rosario del Tala. En 1906 comienza a construirse desde Las Colas.

Este puente fue visto por generaciones, porque allí hay un balneario. Y también muchos lo cruzaron en tren, lo que generó una nostalgia. Muchos no quieren –y nosotros tampoco queremos– que se pierda ese puente. Desde hace un tiempo estamos haciendo notas a dependencias oficiales, por la cuestión de su estructura. No tuvimos ningún tipo de respuestas. Porque aparecieron fisuras en una de sus estructuras, porque estaba en sus condiciones que estaba ‘cansándose’ de resistir el río. Intentamos generar un interés, pero no hemos tenido eco”.

Pero antes que esperar, los socios del Ferro Club, junto con otros vecinos a los que entusiasmaron, se pusieron manos a la obra. “Uno de los ingenieros consultados por este problema nos dijo que lo primero que teníamos que hacer era liberarlo la columna comprometida de maraña y enrosque de palos sobre la base, y cómo se erosiona el fondo. Hace unos fines de semana hemos sacado prácticamente todo lo de superficie y ahora vamos a tener que hacer arrastre con lingas sacar lo más profundo. Y de ahí, ver cómo podemos contener esa columna”.

Para llevar adelante estos trabajos es que ahora precisan la colaboración en tecnología o infraestructura. “Porque queremos salvar el puente”, afirmó Davis. “No podemos dejar que el puente se caiga. Es patrimonio de Gualeguay, que sirvió en la conexión muchos años, y no sabemos qué puede pasar si cae ese puente. Aislado de líneas férreas hacia Buenos Aires, y pensando a futuro, puede reactivarse, como ha pasado en otros países”, se esperanza el entusiasta de los trenes.