Vialidad espera terminar este mes el estudio de las ofertas de pavimentación

Alicia Feltes comentó que están solicitando más información a las empresas que acercaron las propuestas económicas en la apertura de sobres para la pavimentación de la ruta 51 entre Parera y Larroque. Comentó que con la actualización de precios que hizo el organismo que conduce, no solo la oferta de Hornus quedó por debajo del presupuesto oficial.

El proceso de adjudicación está avanzando de acuerdo a lo estimado por la directora de Vialidad, Alicia Feltes, que ayer le comentó a Periódico Acción que las ofertas presentadas el 10 de febrero en Larroque aún están en estudio y que le están pidiendo a las empresas “nueva documentación y aclaraciones sobre algunas cosas que tenemos en duda sobre como cotizaron”.

La funcionaria señaló que el gobernador Bordet la había llamado el lunes de esta semana para saber cómo iba el trámite, lo que muestra el interés que tiene el mandatario provincial de avanzar con el proyecto. “Mi compromiso es que en marzo tengamos el estudio terminado, seguimos con los plazos habíamos dicho” aseguró Feltes e indicó que la Dirección de Trabajo ya mandó los informes y que estaba faltando el registro de contratistas. Todo forma parte de un estudio que tiene varias patas”.

http://acciondelarroque.com.ar/wp-content/uploads/2017/03/feltes.mp3

La información que pretende tener el organismo de parte de los oferentes quizá tenga que ver con la actualización de precios que realizó Vialidad y que elevó el presupuesto oficial al punto que no sólo Hornus, sino también Pitón, quedaron por debajo del nuevo monto. Además una tercera oferta quedó también cerca de “perforar” la base presupuestaria.

Eso habría hecho que ya no sólo Hornus encabece las preferencias respecto de las chances de adjudicación, sino que también el nuevo presupuesto acerque a Pitón y a la UTE Lusi Losi – Petersen Thiele y Cruz S.A.C. -que ofertó 268.905.468,04- a la competencia final por hacerse de la obra.

Cabe señalar que cuando se llamó a licitación, el valor de referencia publicado era de 244 millones y que Hornus y C.I.A. S.A. ofreció 232.700.484,73 y José Eleuterio Pitón S.A. 248.949.735,75. Salvo la de la UTE Losi Petersen… las otras dos ofertas superaban los 280 millones. La directora puntualizó que la actualización del monto oficial por parte de Vialidad se fundamenta en poder comparar mejor el valor real que tiene la obra actualmente, con lo que presentaron los oferentes. “Yo no puedo comparar agosto, que era nuestro presupuesto, con el de enero de ellos, tengo que actualizar el mío para comparar los dos a la misma fecha” remarcó.

Vialidad quiere asegurar que en las ofertas presentadas, sobre todo la más baja, no se subestimaron valores -que luego no puedan cumplir- por el solo hecho de quedar mejor posicionado en la competencia entre las empresas. Igualmente Feltes expresó que si bien se analizan las cinco ofertas, las tres más bajas son las que se están estudiando en profundidad. Asimismo aclaró “que a veces el mejor precio no es el que uno adjudica, hay muchas variantes para hacer un estudio de la documentación. Las tres son empresas de Entre Ríos, las tres son buenas empresas, veremos lo que pasa en estos análisis que estamos haciendo” concluyó