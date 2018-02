Viola, la reemplazante de Kneeteman: “Benedetti es el candidato natural de Cambiemos”

La nueva presidenta de la bancada de diputados de Cambiemos buscó restarle peso electoral a la interna en la Legislatura. Se alineó con Benedetti y lo postuló como candidato único para 2019. Descartó un interbloque.

La diputada María Alejandra Viola intentó separar de la carrera interna por la gobernación a su designación al frente de la bancada de Cambiemos en la Cámara de Diputados. En diálogo con Página Política, la dirigente de la Illia ratificó su alineamiento con Atilio Benedetti y bregó porque sea el candidato “natural” para 2019, sin internas en la coalición.

-¿Por qué se llegó a esta definición en el bloque?

-Estos dos años Sergio (Kneeteman) ha hecho un muy buen trabajo parlamentario. Como bloque hemos generado muchos proyectos, somos un bloque muy productivo. Pero todo tiene un ciclo. Creo que ahora es el momento de dar una nueva versión de nuestro trabajo; es un período muy importante de cara al año que viene, me parece que hay que dar vuelco hacia otro tipo de trabajo.

-¿En qué sentido?

-Estar más cerca de los intendentes, que son los que están cara a cara con la gente. Hay que darle una impronta más fuerte en ese contacto también con concejales de la oposición, a los que también les cuesta mucho en soledad dar respuesta a la gente.

-¿Cómo se explica para afuera que el cambio en la jefatura de bloque se basó en un acuerdo de rotación y usted no sólo es una diputada radical, sino del mismo grupo interno que Kneeteman?

-Hubo mucha amplitud de criterio de parte de los diputados de origen PRO, que entendían que no era necesario que la rotación se dé de partido a partido, sino con una idea de cambio en la manera de conducir un bloque. Entendieron que se podía dar en mi persona. Creo que hemos comprendido la convivencia entre PRO y radicales.

-La corriente Illia había decidido el sábado sostener a Kneeteman y se la contaba a usted dentro de los seis votos por la continuidad ¿Qué pasó en el medio?

-Yo fui una voz disidente dentro de la Illia. Me parecía que la rotación se tenía que dar en este momento, pero la mayoría opinó lo contrario. Eso fue el sábado. El domingo y el lunes hubo muchas charlas y debates y terminó primando un cambio aunque no sea de total conformidad. Creo que el tiempo va a ayudar a decantar estas diferencias que supimos tener internamente.

¿Es correcto leer este cambio dentro de una interna anticipada para 2019 entre Benedetti y Frigerio?

-Cambiemos es una construcción colectiva. Lo pudimos vivir el año pasado con un candidato como Atilio que cosechó el 53% de los votos. Tenemos mucha tela para cortar de aquí a 2019, pero me parece que tenemos una gran ventaja en tener un candidato prácticamente natural. Creo que en 2019 va a pasar lo mismo que en 2017, que no va a haber internas. Obviamente que la presencia de Rogelio es muy activa en la provincia, pero me parece que como estamos trabajando no habrá internas.

-¿A su juicio Benedetti va a ser el candidato único de Cambiemos?

-Es muy prematuro. Pero hoy naturalmente el candidato es Atilio. Y Rogelio es una figura nacional.Fisuras

-Gracia Jaroslavsky cuestionó la injerencia de Frigerio en la definición de la presidencia del bloque y la cuestionó como radical por haber sido parte de ese juego.

-La verdad es que nunca he charlado con Gracia. Desconozco que realidad política conoce ella o que tan cerca está de figuras como Rogelio o como Atilio para estar brindando estas opiniones. Hacer estas aseveraciones no hacen más que alentar fisuras internas y me parece que acá hay que colaborar con la consolidación de Cambiemos. Lo más importante es darle respuestas a la gente.

-¿Hubo o no una injerencia de Frigerio?

-De mi parte, yo lo charlé con Atilio y, obviamente, los diputados de PRO tienen relación permanente con Frigerio, que siempre está muy atento a lo que va pasando en la provincia. A muchos le sorprendía que estemos dando tantas vueltas y generaba inquietud porque la idea es que el bloque permanezca unido, trabajando en conjunto y ocupándonos de nuestras tareas.

-¿La posibilidad de un interbloque está descartada?

-Hasta ahora yo diría que si. Terminamos en esta idea. Se sugirió como una de las salidas, como en el Congreso de la Nación. Lo analizamos en algún momento, pero por la cantidad de integrantes que tiene nuestro bloque yo al menos no le veo sentido.Por definir

Contra lo que se esperaba, en la sesión de este martes Cambiemos no formalizó la designación de Viola al frente del bloque.

Resolvieron que lo harán en la siguiente sesión, cuando ya tengan definidos los nombres para la vicepresidencia y secretaria de bloque, y para la vicepresidencia primera de la Cámara a la que Viola renunciará.

Junto a estos asuntos pendientes, otros legisladores de la bancada no descartaban aún la alternativa del interbloque.

