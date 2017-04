“Voy a cumplir los sueños de mi hija”, dijo el papá de Micaela

Los padres de la joven de Gualeguay hablaron ante los familiares, amigos y vecinos apostados frente a la Jefatura Departamental. Agradecieron el acompañamiento recibido en estos días y destacaron el trabajo del fiscal y toda la policía.

Los padres de Micaela García, luego de recibir la noticia de la muerte de su hija, en la puerta de la Jefatura Departamental de Gualeguay, agradecieron “a todos los que no durante esta semana no durmieron”.

El papá remarcó el trabajo realizado “El fiscal que estuvo para todo, sé lo que laburó esta gente, esta policía cambió el concepto que yo tenía”, aseguró.

Con la voz quebrada por el llanto, Néstor García se dirigió “a los amigos de Mica, no le agreguen más dolor a esto, esto ya fue”. Enseguida agregó “yo en vez de cumplir los sueños míos voy a cumplir los de mi hija, porque yo se lo que pensaba mi hija, vamos a vivir para eso”.

“Somos fuertes, mi familia es fuerte y con Andrea vamos a laburar el doble para que sea haga realidad el país que Micaela quería”, dijo.

En cuanto al trabajo político que realizaba la joven, su padre describió “yo sé muy bien el país que Micaela quería. Tenía un corazón de oro, vivía para las otras personas, nos visitaba poco a nosotros porque quería estar en el barrio haciendo un torneo para los que no tienen nada, haciendo tortas fritas para repartir, esa era Micaela, esa es la Micaela que entre todos tenemos que lograr”.

Por último, Néstor García insisitó que trabajará para que “La realidad que ella (Micaela) quería cambiar se logre, tenemos que darle una sociedad mejor a los chiquitos, por Micaela”, insistió. “Que cada uno de nosotros, alrededor de cada uno hagamos realidad la sociedad, el país que Micaela quería. Muchas gracias por acompañar”, se despidió.

Por su parte Andrea, mamá de Micaela, expresó “desde los mas profundo les agradezco a todas las personas, a toda la gente que se me ha acercado porque gracias a ustedes estos días pude estar en pie. Por ahí ustedes me veían que no me pasaba nada, pero ustedes con la fe me fueron manteniendo día a día, por ello dejenme decirles gracias, gracias Gualeguay”.

Inmediatamente, se dirigió a todos los que estuvieron involucrados en la búsqueda de su hija y destacó “gracias a toda la gente, a sus amigos, con toda la fuerza con la que han trabajado; he visto a los policías ocupando sus vehículos particulares para tratar de buscarla a Micaela”.

Con esa imagen, aconsejó a los presentes, “gente, chicos, todos estudien, tengan una profesión, sean responsables con su profesión como son esta gente de acá, sean responsables desde lo que estudien o desde su trabajo, eso era lo que quería Micaela”.

Finalmente agregó “vamos todos por Micaela, yo nunca me involucre en nada de eso pero a partir de ahora quiero que mi hija sea el sostén de todos ustedes”.

