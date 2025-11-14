La Fiesta de la Tradición vuelve a reprogramarse y se realizará el domingo 23 de noviembre

El ciclo de lluvias que haste hace unas semanas era cada seis o siete días, en los últimos día se redujo a cuatro días y eso está repercutiendo en suspensiones y postergaciones de eventos en toda la provincia. Así mismo pasó con la celebración de la fiesta criolla organizada por la municipalidad que ahora quedó confirmada para el domingo 23 de noviembre, desde las 10:00, en el predio del Polideportivo Municipal.

La jornada promete una propuesta completa y vinculada a nuestras costumbres gauchas: Habrá destrezas criollas, asado con cuero, danzas folklóricas, comidas típicas, feria de artesanos y emprendedores, músicos, payadores y una gran bailanta popular.