El miércoles 19 de noviembre, de 08:00 a 12:00, ANSES atenderá en el Honorable Concejo Deliberante. Los vecinos podrán realizar trámites y consultas sin costo y por orden de llegada.
La Fiesta de la Tradición vuelve a reprogramarse y se realizará el domingo 23 de noviembre
A causa del clima, la municipalidad anunció una nueva modificación de fecha. El evento, que ya había sido reprogramado con anterioridad, vuelve a postergarse debido al pronóstico de lluvias previsto para el domingo 16 de noviembre.LOCALES14/11/2025-
El ciclo de lluvias que haste hace unas semanas era cada seis o siete días, en los últimos día se redujo a cuatro días y eso está repercutiendo en suspensiones y postergaciones de eventos en toda la provincia. Así mismo pasó con la celebración de la fiesta criolla organizada por la municipalidad que ahora quedó confirmada para el domingo 23 de noviembre, desde las 10:00, en el predio del Polideportivo Municipal.
La jornada promete una propuesta completa y vinculada a nuestras costumbres gauchas: Habrá destrezas criollas, asado con cuero, danzas folklóricas, comidas típicas, feria de artesanos y emprendedores, músicos, payadores y una gran bailanta popular.
Séptima fecha del circuito municipal de pádel: deporte y salud unidos por la concientización
La Municipalidad de Larroque, a través de las Áreas de Deportes y Salud, llevó adelante la séptima fecha del Circuito Municipal de Pádel, que se desarrolló el pasado fin de semana —7, 8 y 9 de noviembre— en distintos escenarios locales: Central Buffet, Los Pinos Pádel, Taquitos Pádel y La Jaula Pádel, siendo esta última la sede de las finales.
Desafío ECO YPF: destacada actuación de la escuela técnica de Larroque, segunda mejor de Entre Ríos
El fin de semana se conocieron los resultados generales del Desafío ECO YPF, la competencia nacional en la que escuelas técnicas de todo el país diseñan, construyen y compiten con autos eléctricos de emisión cero.
La Técnica de Larroque fue la tercera mejor de Entre Ríos en el inicio del Desafío Eco YPF
La Escuela de Educación Técnica N° 4 “Pablo R. Broesse” de Larroque obtuvo un destacado puesto 22 en la clasificación general de la primera competencia de la primera jornada del Desafío Eco YPF, que se desarrolla este fin de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay.
Este sábado 8 de noviembre a las 20:30, la Sala de Teatro Padre Alberto Paoli (Tomás de Rocamora) será escenario de la Muestra de Arte del Taller “Paletas y Pinceles”, a cargo de la profesora Gladys H. Zagert.
Debido a las inclemencias del tiempo, el evento “Fiesta de la Tradición – Celebremos nuestras raíces”, previsto para este domingo 9 de noviembre, ha sido reprogramado para el domingo 16 de noviembre, desde las 10:00 h, en el predio del Polideportivo Municipal.
14 y 15 de Noviembre: Urdinarrain se prepara para vivir la gran Fiesta de la Cerveza
La vecina ciudad ya palpita una nueva edición de su esperada Fiesta de la Cerveza, organizada por la Asociación de Argentinos de Ascendencia Alemana, que este año llega con más propuestas, más música y el espíritu de siempre: celebrar las raíces, el trabajo y la alegría compartida.
Nueva alerta amarilla por tormentas para el oeste entrerriano con más chaparrones en Larroque
El Servicio Meteorológico Nacional publicó un nuevo alerta ante la posibilidad de tormentas entre el sábado a la noche y el domingo a la mañana, que pueden incluir granizo, ráfagas de viento y acumulados de entre 20 y 50 mm de agua caída.
La Fiesta de la Tradición vuelve a reprogramarse y se realizará el domingo 23 de noviembre
A causa del clima, la municipalidad anunció una nueva modificación de fecha. El evento, que ya había sido reprogramado con anterioridad, vuelve a postergarse debido al pronóstico de lluvias previsto para el domingo 16 de noviembre.
En la provincia de Entre Ríos, el cultivo de maíz de primera se presenta con resultados muy alentadores. Según el Sistema de Información de la BolsaCER, se estima que se han implantado 430.000 hectáreas dedicadas a este cereal.
El miércoles 19 de noviembre, de 08:00 a 12:00, ANSES atenderá en el Honorable Concejo Deliberante. Los vecinos podrán realizar trámites y consultas sin costo y por orden de llegada.