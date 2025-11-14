La Fiesta de la Tradición vuelve a reprogramarse y se realizará el domingo 23 de noviembre

A causa del clima, la municipalidad anunció una nueva modificación de fecha. El evento, que ya había sido reprogramado con anterioridad, vuelve a postergarse debido al pronóstico de lluvias previsto para el domingo 16 de noviembre.

LOCALES14/11/2025--
485341729_1069558368549621_8433724910514172373_n (1)

El ciclo de lluvias que haste hace unas semanas era cada seis o siete días, en los últimos día se redujo a cuatro días y eso está repercutiendo en suspensiones y postergaciones de eventos en toda la provincia. Así mismo pasó con la celebración de la fiesta criolla organizada por la municipalidad que ahora quedó confirmada para el domingo 23 de noviembre, desde las 10:00, en el predio del Polideportivo Municipal.

La jornada promete una propuesta completa y vinculada a nuestras costumbres gauchas: Habrá destrezas criollas, asado con cuero, danzas folklóricas, comidas típicas, feria de artesanos y emprendedores, músicos, payadores y una gran bailanta popular.

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
WhatsApp Image 2025-11-07 at 11.06

Reprograman la Fiesta de la Tradición por el mal tiempo

-
LOCALES07/11/2025

Debido a las inclemencias del tiempo, el evento “Fiesta de la Tradición – Celebremos nuestras raíces”, previsto para este domingo 9 de noviembre, ha sido reprogramado para el domingo 16 de noviembre, desde las 10:00 h, en el predio del Polideportivo Municipal.

berardo21

Lo más visto

690x690

kioscolaplaza