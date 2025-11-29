3 a 0: Central mandó en Larroque y obliga a Deportivo a la hazaña

La noche del viernes en el Raúl Impini replicó el clima que solo este partido sabe generar con una rivalidad histórica que se palpaba en cada jugada. Central Larroque hizo valer su localía y, empujado por su gente, superó 3 a 0 a Deportivo Urdinarrain en la primera final del Torneo Clausura “Luis María Cabezas”.

El arranque fue parejo y friccionado, típico de una final. Deportivo insinuó peligro y exigió a Lautaro Cabrera para evitar el gol visitante. Pero en cuanto Central afinó la puntería, se volvió letal. Una combinación por derecha terminó en un centro quirúrgico de Aubert, Quintana bajó la pelota con temple y Marcelo Korell definió para desatar el primer estallido rojo.

Cuando parecía que la mínima ventaja marcaría el descanso, llegó el golpe que cambió el ánimo del estadio a favor del local. Rondoni, de los azules, quiso salir jugando, perdió la pelota y Aubert —con instinto que no perdona— convirtió el 2-0 que dejó sin respuestas a Deportivo y encendió la locura en las tribunas.

El complemento comenzó con la misma sintonía: Central con hambre y Deportivo tratando de recomponerse. En la primera que tuvo, Samuel Colazo aprovechó un descuido defensivo y clavó el 3-0. Desde ese momento, la final tomó un solo tono. El Rojo manejó los tiempos, la pelota y el resultado, mientras a Deportivo se le hizo cuesta arriba cada intento.









La victoria dejó a Central Larroque muy bien posicionado para la revancha. Con tres goles de ventaja y una ciudad ilusionada, los dirigidos por Mauricio Londra viajarán a Urdinarrain buscando cerrar el campeonato. Al otro lado, Deportivo deberá apelar al orgullo y a la mística para intentar la hazaña frente a su gente, en un partido que promete ser intenso y con la rivalidad en su punto más alto.





