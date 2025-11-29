Larroque se prepara para celebrar su 116° aniversario con una gran fiesta comunitaria

Pensada para que dure varias horas, como son los festejos importantes, en gran encuentro comenzará a media tarde, alrededor de la hora 16, con la feria de emprendedores, artesanos, instituciones y expositores gastronómicos locales, un espacio que en cada edición convoca a vecinos y visitantes y que refleja el impulso creativo de la ciudad.

La jornada también contará con una atracción muy interesante: una exposición de motores antiguos que reunirá piezas históricas fabricadas entre 1903 y 1930, un recorrido imperdible para los aficionados a la mecánica y para quienes disfrutan de conocer y preservar el patrimonio de generaciones pasadas.

Simultáneamente, el Museo de la Estación abrirá sus puertas especialmente para la ocasión, invitando a recorrer sus salas y reencontrarse con la historia larroquense, sus hitos y sus personajes. Este año se cumplen 26 años de su creación, y ese es un buen motivo para acompañar a la gente que pone su tiempo con la hermosa misión de preservar el pasado larroquense.

El acto protocolar está previsto para las 20:00 y contará con dos destacados números artísticos: la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos y el grupo Luz Verde, que aportarán el cierre musical a una jornada pensada para celebrar la identidad local.

Desde la Municipalidad destacaron el carácter abierto de la convocatoria e invitaron a todos los vecinos a ser parte del festejo por un nuevo año de historia compartida.