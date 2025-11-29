Instrumentada por el área de salud de la Municipalidad de Larroque, este lunes primero de diciembre, habrá una jornada gratuita y confidencial de test rápido de VIH y sífilis en el Parque de la Estación. En solo 15 minutos se obtiene el resultado y no se requiere ayuno.
Larroque se prepara para celebrar su 116° aniversario con una gran fiesta comunitaria
El próximo lunes 1° de diciembre la ciudad tendrá una jornada especial para celebrar su 116° aniversario, con una propuesta abierta a toda la comunidad. El punto de encuentro será el Playón del Parque de la Estación “Intendente Fabio A. Larrosa”, aunque en caso de mal clima las actividades se trasladarán al SUM.LOCALES29/11/2025-
Pensada para que dure varias horas, como son los festejos importantes, en gran encuentro comenzará a media tarde, alrededor de la hora 16, con la feria de emprendedores, artesanos, instituciones y expositores gastronómicos locales, un espacio que en cada edición convoca a vecinos y visitantes y que refleja el impulso creativo de la ciudad.
La jornada también contará con una atracción muy interesante: una exposición de motores antiguos que reunirá piezas históricas fabricadas entre 1903 y 1930, un recorrido imperdible para los aficionados a la mecánica y para quienes disfrutan de conocer y preservar el patrimonio de generaciones pasadas.
Simultáneamente, el Museo de la Estación abrirá sus puertas especialmente para la ocasión, invitando a recorrer sus salas y reencontrarse con la historia larroquense, sus hitos y sus personajes. Este año se cumplen 26 años de su creación, y ese es un buen motivo para acompañar a la gente que pone su tiempo con la hermosa misión de preservar el pasado larroquense.
El acto protocolar está previsto para las 20:00 y contará con dos destacados números artísticos: la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos y el grupo Luz Verde, que aportarán el cierre musical a una jornada pensada para celebrar la identidad local.
Desde la Municipalidad destacaron el carácter abierto de la convocatoria e invitaron a todos los vecinos a ser parte del festejo por un nuevo año de historia compartida.
Korell, Aubert en el primer tiempo y Samuel Colazo en el segundo, anotaron en la goleada que de visitante tratará de hacer valer en la revancha que se disputará en el Teodoro Treise. El Rojo quedó a un paso de gritar campeón, aunque en Urdinarrain nadie da nada por terminado. Foto: Maga Escalante. Video: Silvina González.
Larroque vivió este domingo una celebración de la tradición con una masiva convocatoria en el Polideportivo Municipal, donde familias, agrupaciones tradicionalistas, artistas y emprendedores compartieron un día completo dedicado a la identidad cultural de la región.
La Municipalidad de Larroque, la Comisaría y el Juzgado de Paz emitieron un recordatorio dirigido a vecinos y vecinas de la ciudad para reforzar la importancia de utilizar los canales institucionales correspondientes ante la sospecha de situaciones que puedan implicar un hecho ilícito.
Realizaron un mural por el Día Mundial de la Diabetes en el Centro de Salud Dr. Santiago Bugnard
El pasado 17 de noviembre, el Área de Salud de la Municipalidad y el Centro de Salud Dr. Santiago Bugnard llevaron adelante una actividad especial en el marco del Día Mundial de la Diabetes, conmemorado cada 14 de noviembre.
El miércoles 19 de noviembre, de 08:00 a 12:00, ANSES atenderá en el Honorable Concejo Deliberante. Los vecinos podrán realizar trámites y consultas sin costo y por orden de llegada.
Alerta por tormentas en el oeste provincial: se prevén lluvias intensas, granizo y ráfagas fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para buena parte del Litoral, ante la llegada de un sistema convectivo que podría dejar fenómenos de intensidad durante el fin de semana.
Más de 160 estudiantes participaron de la Muestra Anual de Capacitación Laboral en Larroque
La ciudad de Larroque celebró el 14 de noviembre una nueva edición de la Muestra Anual de Capacitaciones Laborales de la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, donde más de 160 estudiantes expusieron los trabajos y aprendizajes desarrollados a lo largo del año.
UIER reunió a industriales en Crespo, trazó un balance y definió la hoja de ruta hacia 2026
La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) llevó adelante este jueves la jornada de Networking Industrial “Una hoja de ruta hacia 2026” en las instalaciones de Tecnovo, en el Parque Industrial de Crespo. Más de 60 firmas socias participaron del encuentro presidido por Gabriel Bourdin, quien destacó el trabajo institucional de los últimos años y definió los ejes hacia adelante en articulación con los distintos actores sociales.