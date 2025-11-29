Larroque se prepara para celebrar su 116° aniversario con una gran fiesta comunitaria

El próximo lunes 1° de diciembre la ciudad tendrá una jornada especial para celebrar su 116° aniversario, con una propuesta abierta a toda la comunidad. El punto de encuentro será el Playón del Parque de la Estación “Intendente Fabio A. Larrosa”, aunque en caso de mal clima las actividades se trasladarán al SUM.

Pensada para que dure varias horas, como son los festejos importantes, en gran encuentro comenzará a media tarde, alrededor de la hora 16, con la feria de emprendedores, artesanos, instituciones y expositores gastronómicos locales, un espacio que en cada edición convoca a vecinos y visitantes y que refleja el impulso creativo de la ciudad.

La jornada también contará con una atracción muy interesante: una exposición de motores antiguos que reunirá piezas históricas fabricadas entre 1903 y 1930, un recorrido imperdible para los aficionados a la mecánica y para quienes disfrutan de conocer y preservar el patrimonio de generaciones pasadas.

Simultáneamente, el Museo de la Estación abrirá sus puertas especialmente para la ocasión, invitando a recorrer sus salas y reencontrarse con la historia larroquense, sus hitos y sus personajes. Este año se cumplen 26 años de su creación, y ese es un buen motivo para acompañar a la gente que pone su tiempo con la hermosa misión de preservar el pasado larroquense.

El acto protocolar está previsto para las 20:00 y contará con dos destacados números artísticos: la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos y el grupo Luz Verde, que aportarán el cierre musical a una jornada pensada para celebrar la identidad local.

Desde la Municipalidad destacaron el carácter abierto de la convocatoria e invitaron a todos los vecinos a ser parte del festejo por un nuevo año de historia compartida.

