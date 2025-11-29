El corazón futbolero de rojos y azules volverá a latir con fuerza este fin de semana con una nueva edición del clásico del sur entrerriano, un enfrentamiento de ida y vuelta que trasciende lo deportivo y forma parte del folclore del interior del departamento.
Alerta por tormentas en el oeste provincial: se prevén lluvias intensas, granizo y ráfagas fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para buena parte del Litoral, ante la llegada de un sistema convectivo que podría dejar fenómenos de intensidad durante el fin de semana.REGION29/11/2025-
De acuerdo a los pronósticos, el período más crítico se concentrará entre la mañana y la tarde del domingo 30, con alta probabilidad de tormentas fuertes y abundante caída de agua en cortos lapsos de tiempo. Cabe destacar que la zona más afectada de la provincia serán los departamentos del oeste y norte, y en principio, la zona sureste, será la que menos acumulados de lluvia registre, con valores que estarían por debajo de los 20 mm en total.
Entre los principales riesgos anunciados para la zona bajo alerte se destacan: Lluvias acumuladas de entre 30 y 65 mm, con posibilidad de valores superiores en sectores puntuales. Actividad eléctrica frecuente. Ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Ocasional caída de granizo.
Este escenario combina calor y humedad con un marcado contraste térmico, condiciones que favorecen el desarrollo de celdas convectivas de gran magnitud. La eventual caída de granizo representa un riesgo para cultivos entre Ríos y la región pampeana, especialmente en esta etapa de crecimiento.
Según Meteored, el volumen de lluvia previsto en lapsos breves puede generar anegamientos urbanos, dificultades en caminos rurales y complicaciones en zonas agrícolas. A su vez, las ráfagas intensas podrían ocasionar daños en techos, estructuras precarias, arbolado y tendidos eléctricos.
El sistema de tormentas se desplazará de sur a norte, afectando progresivamente a gran parte del país. Para Larroque, el lunes 1 se espera una mejoría con nubosidad variable, sin probabilidad de tormentas.
Entre la tarde y la noche del jueves podrían registrarse fenómenos que pueden llegar a ser intensos con ráfagas de viento, posible caída de granizo y lluvia que dejará hasta 40 mm de agua acumulada.
La Comuna informó que se recibió un nuevo tractor 0 km equipado con pala cargadora frontal, adquirido mediante Licitación Pública N° 01/2025 por un total de $65.400.000. Del acto participaron consejeros y consejeras, vecinos y personal comunal, quienes acompañaron la presentación de esta importante incorporación.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por lluvias y tormentas que abarca a los departamentos Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay, alcanzando también al centro y oeste de la provincia.
Clima variable en Entre Ríos: alerta por tormentas para el martes y algo de inestabilidad para el fin de semana
Hacia el martes a la noche se prevé el ingreso de un sistema de inestabilidad que podría generar tormentas en el oeste entrerriano, con posterior mejora desde el miércoles. Se espera calor hacia el viernes pero el ingreso de otro frente frío podría traer algunos chaparrones.
14 y 15 de Noviembre: Urdinarrain se prepara para vivir la gran Fiesta de la Cerveza
La vecina ciudad ya palpita una nueva edición de su esperada Fiesta de la Cerveza, organizada por la Asociación de Argentinos de Ascendencia Alemana, que este año llega con más propuestas, más música y el espíritu de siempre: celebrar las raíces, el trabajo y la alegría compartida.
Korell, Aubert en el primer tiempo y Samuel Colazo en el segundo, anotaron en la goleada que de visitante tratará de hacer valer en la revancha que se disputará en el Teodoro Treise. El Rojo quedó a un paso de gritar campeón, aunque en Urdinarrain nadie da nada por terminado. Foto: Maga Escalante. Video: Silvina González.
Larroque se prepara para celebrar su 116° aniversario con una gran fiesta comunitaria
El próximo lunes 1° de diciembre la ciudad tendrá una jornada especial para celebrar su 116° aniversario, con una propuesta abierta a toda la comunidad. El punto de encuentro será el Playón del Parque de la Estación “Intendente Fabio A. Larrosa”, aunque en caso de mal clima las actividades se trasladarán al SUM.
Más de 160 estudiantes participaron de la Muestra Anual de Capacitación Laboral en Larroque
La ciudad de Larroque celebró el 14 de noviembre una nueva edición de la Muestra Anual de Capacitaciones Laborales de la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, donde más de 160 estudiantes expusieron los trabajos y aprendizajes desarrollados a lo largo del año.
UIER reunió a industriales en Crespo, trazó un balance y definió la hoja de ruta hacia 2026
La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) llevó adelante este jueves la jornada de Networking Industrial “Una hoja de ruta hacia 2026” en las instalaciones de Tecnovo, en el Parque Industrial de Crespo. Más de 60 firmas socias participaron del encuentro presidido por Gabriel Bourdin, quien destacó el trabajo institucional de los últimos años y definió los ejes hacia adelante en articulación con los distintos actores sociales.