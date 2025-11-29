Alerta por tormentas en el oeste provincial: se prevén lluvias intensas, granizo y ráfagas fuertes

De acuerdo a los pronósticos, el período más crítico se concentrará entre la mañana y la tarde del domingo 30, con alta probabilidad de tormentas fuertes y abundante caída de agua en cortos lapsos de tiempo. Cabe destacar que la zona más afectada de la provincia serán los departamentos del oeste y norte, y en principio, la zona sureste, será la que menos acumulados de lluvia registre, con valores que estarían por debajo de los 20 mm en total.



Entre los principales riesgos anunciados para la zona bajo alerte se destacan: Lluvias acumuladas de entre 30 y 65 mm, con posibilidad de valores superiores en sectores puntuales. Actividad eléctrica frecuente. Ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Ocasional caída de granizo.



Este escenario combina calor y humedad con un marcado contraste térmico, condiciones que favorecen el desarrollo de celdas convectivas de gran magnitud. La eventual caída de granizo representa un riesgo para cultivos entre Ríos y la región pampeana, especialmente en esta etapa de crecimiento.

Según Meteored, el volumen de lluvia previsto en lapsos breves puede generar anegamientos urbanos, dificultades en caminos rurales y complicaciones en zonas agrícolas. A su vez, las ráfagas intensas podrían ocasionar daños en techos, estructuras precarias, arbolado y tendidos eléctricos.

El sistema de tormentas se desplazará de sur a norte, afectando progresivamente a gran parte del país. Para Larroque, el lunes 1 se espera una mejoría con nubosidad variable, sin probabilidad de tormentas.