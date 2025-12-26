Entre Ríos otra vez bajo alerta meteorológico y luego mucho calor

La infaltable agrupación de musiqueros larroquenses vuelve a recorrer la ciudad para celebrar sus 25 años de historia, con dos presentaciones especiales que se desarrollarán este sábado 28 y el martes 30 de diciembre y que estarán marcadas por la emoción y el recuerdo.
Tras la tormenta de Navidad y los más de 60 mm caídos en las primeras horas del 25 de diciembre, es probable que este fin de semana se produzca otro chaparrón que podría llegar acompañado de viento y granizo. Para los últimos días del año se esperan máximas cercanas a los 38 grados.GENERALES26/12/2025-
Las alertas van y vienen, tanto que el miércoles, un rato antes de la tormenta posterior al brindis, el SMN había eliminado el aviso de alerta amarillo para toda la provincia, dejando solo los avisos de corto plazo para el sur enterriano, que en Larroque se concretaron con un chaparrón intenso y ráfagas de viento que superaron los 80 km/ hora y que provocaron la caída de ramas y la salida de funcionamiento de un transformador que interrumpió el suministro eléctrico en el norte de la ciudad.
El recorrido de la tormenta fue curioso, y pasó por el norte de Gualeguay y el sur de Gualeguaychú, pero dejó una franja de lluvia entre Larroque y algunas zonas rurales, que a los pocos kilómetros de cortaba abrúptamente.
Unos días antes, el lunes, Gualeguay había tenido su propia tormenta, dejando más de 40 mm de agua en una hora, en uno de esas situaciones que el SMN pronostica como "abudante caída de agua en cortos períodos"
Ahora, el Servicio Meteorológico Nacional estableció Alerta Amarillo en el sur entrerriano para la mañana del sábado, e informó que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. El organismo detalló que "las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos" y que se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Del centro hacia el norte, donde rige alerta amarillo para las madrugada y la tarde, pero naranja para la mañana, las tormentas podrían llegar a ser fuertes y algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
El arquero surgido en Central Larroque fue pieza fundamental en la clasificación del Deportivo Cuenca a la Copa Sudamericana. Tras una temporada brillante, el "Pulpo" buscará en marzo el pase definitivo a la fase de grupos del torneo internacional, aunque eso dependerá de la renovación del contrato que finalizó con el último partido.
Se confirmó que el lateral izquierdo Gastón Benedetti seguirá ligado al Club Estudiantes de La Plata. El larroquense selló su renovación de contrato hasta diciembre de 2027, consolidándose como un referente del club que lo vio crecer futbolísticamente.
El futbolista larroquense Gastón Benedetti volvió a escribir una página destacada en su carrera profesional al consagrarse campeón del Torneo Clausura 2025 de la Primera División Argentina con Estudiantes de La Plata.
El dirigente larroquense se despidió de su banca de Diputado Nacional con un mensaje de agradecimiento, donde destacó el honor de representar a la provincia, repasó los ejes de su labor legislativa y afirmó que su vocación de servicio “sigue intacta”.
Central lo hizo otra vez: en una noche de nervios, adrenalina y empuje popular, el Rojo perdió 2-0 ante Deportivo Urdinarrain en el Teodoro Treisse, pero la ventaja del 3-0 en la ida le alcanzó para quedarse con el Clausura Luis María Cabeza. Y lo ganó como le gusta a la gente de Larroque: a pulmón, con garra, y dejando el alma hasta el último segundo.
Según el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), el área total destinada al cultivo se estima en 1.150.000 hectáreas, de las cuales el 35 % (400.000 ha) corresponde a soja de primera y el 65 % (750.000 ha) a soja de segunda.
Por ahora sólo pronostican nubosidad en aumento entre la noche del sábado y la mañana del domingo, y aumento de temperatura hasta el 31 de diciembre. En el mediano plazo no hay posibilidades de lluvia.
El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso de corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas que afectará a diversas localidades de la provincia de Entre Ríos durante la tarde de este sábado.