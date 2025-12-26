Entre Ríos otra vez bajo alerta meteorológico y luego mucho calor

Las alertas van y vienen, tanto que el miércoles, un rato antes de la tormenta posterior al brindis, el SMN había eliminado el aviso de alerta amarillo para toda la provincia, dejando solo los avisos de corto plazo para el sur enterriano, que en Larroque se concretaron con un chaparrón intenso y ráfagas de viento que superaron los 80 km/ hora y que provocaron la caída de ramas y la salida de funcionamiento de un transformador que interrumpió el suministro eléctrico en el norte de la ciudad.



El recorrido de la tormenta fue curioso, y pasó por el norte de Gualeguay y el sur de Gualeguaychú, pero dejó una franja de lluvia entre Larroque y algunas zonas rurales, que a los pocos kilómetros de cortaba abrúptamente.











Unos días antes, el lunes, Gualeguay había tenido su propia tormenta, dejando más de 40 mm de agua en una hora, en uno de esas situaciones que el SMN pronostica como "abudante caída de agua en cortos períodos"



Ahora, el Servicio Meteorológico Nacional estableció Alerta Amarillo en el sur entrerriano para la mañana del sábado, e informó que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. El organismo detalló que "las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos" y que se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.









Del centro hacia el norte, donde rige alerta amarillo para las madrugada y la tarde, pero naranja para la mañana, las tormentas podrían llegar a ser fuertes y algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 mm, que pueden ser superados en forma puntual.