Inicia la Campaña de PAP 2026 en el Centro de Salud “Dr. Santiago Bugnard”



La iniciativa gratuita busca facilitar el acceso al Papanicolaou, un estudio preventivo clave para la detección temprana de patologías cervicales. La campaña se extenderá desde el 26 de marzo hasta el 10 de abril. Para una mejor organización, se han dispuesto diversos profesionales y horarios para que cada vecina pueda elegir la opción que mejor se adapte a su rutina:





Fecha Horario Profesional a cargo Jueves 26/3 Desde las 09:30 hs Dra. Natalia Echeverría Viernes 27/3 18:00 a 20:00 hs Lic. Gabriela Fiorotto – Dra. Virginia Monti Martes 31/3 Desde las 09:30 hs Lic. Gabriela Fiorotto Miércoles 1/4 Desde las 08:00 hs Dr. Kevin Monti Martes 7/4 09:30 a 12:00 hs Lic. Gabriela Fiorotto Miércoles 8/4 08:00 a 12:00 hs Dr. Kevin Monti Jueves 9/4 09:30 a 12:00 hs Dra. Natalia Echeverría Viernes 10/4 18:00 a 20:00 hs Lic. Gabriela Fiorotto – Dra. Virginia Monti

Requisitos para el estudio

Para asegurar la precisión de los resultados, se solicita a las pacientes cumplir con las siguientes indicaciones previas:

Ciclo menstrual: No estar menstruando (se recomienda esperar de 3 a 5 días después de que finalice el sangrado).

Abstinencia: Evitar mantener relaciones sexuales durante las 48 horas previas al estudio.

Higiene y productos: No utilizar óvulos, cremas, pomadas ni talcos. La higiene debe ser estrictamente externa, evitando las duchas vaginales.

Importante: El PAP es un estudio rápido, sencillo y fundamental. Detectar a tiempo es ganar salud.

Desde el municipio se invita a todas las mujeres de la comunidad a aprovechar esta oportunidad de control gratuito y cuidar su salud de manera integral.