Inicia la Campaña de PAP 2026 en el Centro de Salud “Dr. Santiago Bugnard”

La Municipalidad de Larroque, a través del Área de Salud, invita a la comunidad a participar de la Campaña de PAP 2026, que se llevará a cabo en el Centro de Salud “Dr. Santiago Bugnard”.

LOCALES26/03/2026--
656134578_122251226798140490_1170778679154881285_n


La iniciativa gratuita busca facilitar el acceso al Papanicolaou, un estudio preventivo clave para la detección temprana de patologías cervicales. La campaña se extenderá desde el 26 de marzo hasta el 10 de abril. Para una mejor organización, se han dispuesto diversos profesionales y horarios para que cada vecina pueda elegir la opción que mejor se adapte a su rutina:

FechaHorarioProfesional a cargo
Jueves 26/3Desde las 09:30 hsDra. Natalia Echeverría
Viernes 27/318:00 a 20:00 hsLic. Gabriela Fiorotto – Dra. Virginia Monti
Martes 31/3Desde las 09:30 hsLic. Gabriela Fiorotto
Miércoles 1/4Desde las 08:00 hsDr. Kevin Monti
Martes 7/409:30 a 12:00 hsLic. Gabriela Fiorotto
Miércoles 8/408:00 a 12:00 hsDr. Kevin Monti
Jueves 9/409:30 a 12:00 hsDra. Natalia Echeverría
Viernes 10/418:00 a 20:00 hsLic. Gabriela Fiorotto – Dra. Virginia Monti

Requisitos para el estudio

Para asegurar la precisión de los resultados, se solicita a las pacientes cumplir con las siguientes indicaciones previas:

  • Ciclo menstrual: No estar menstruando (se recomienda esperar de 3 a 5 días después de que finalice el sangrado).

  • Abstinencia: Evitar mantener relaciones sexuales durante las 48 horas previas al estudio.

  • Higiene y productos: No utilizar óvulos, cremas, pomadas ni talcos. La higiene debe ser estrictamente externa, evitando las duchas vaginales.

Importante: El PAP es un estudio rápido, sencillo y fundamental. Detectar a tiempo es ganar salud.

Desde el municipio se invita a todas las mujeres de la comunidad a aprovechar esta oportunidad de control gratuito y cuidar su salud de manera integral.

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
649280056_1354616150043840_1810225579045766968_n

Última oportunidad para inscribirse en la Diplomatura de PyMES en Larroque

-
LOCALES17/03/2026
La Municipalidad de Larroque, junto a la UTN Facultad Regional Concepción del Uruguay, confirman que el inicio de la cursada será el próximo lunes 30 de marzo. Esta formación universitaria ofrece herramientas fundamentales para el sector productivo local y todavía estás a tiempo de asegurar tu lugar en esta actividad arancelada que cuenta con cupos limitados.
Sin_título-52R1C1

Alerta amarillo por tormentas y ráfagas: se espera una quincena con lluvias abundantes

-
LOCALES16/03/2026

El verano parece despedirse con un giro drástico en las condiciones atmosféricas que afectará de manera directa a Entre Ríos y toda la zona central del país. Tras un largo período de escasas precipitaciones, la dinámica del aire está cambiando hacia un esquema más propio de los meses fríos debido al avance de centros de baja presión en la altura que facilitarán la formación de tormentas recurrentes durante los próximos quince días.

berardo21

Lo más visto

690x690

kioscolaplaza