Inicia la Campaña de PAP 2026 en el Centro de Salud “Dr. Santiago Bugnard”

La iniciativa gratuita busca facilitar el acceso al Papanicolaou, un estudio preventivo clave para la detección temprana de patologías cervicales. La campaña se extenderá desde el 26 de marzo hasta el 10 de abril. Para una mejor organización, se han dispuesto diversos profesionales y horarios para que cada vecina pueda elegir la opción que mejor se adapte a su rutina:
|Fecha
|Horario
|Profesional a cargo
|Jueves 26/3
|Desde las 09:30 hs
|Dra. Natalia Echeverría
|Viernes 27/3
|18:00 a 20:00 hs
|Lic. Gabriela Fiorotto – Dra. Virginia Monti
|Martes 31/3
|Desde las 09:30 hs
|Lic. Gabriela Fiorotto
|Miércoles 1/4
|Desde las 08:00 hs
|Dr. Kevin Monti
|Martes 7/4
|09:30 a 12:00 hs
|Lic. Gabriela Fiorotto
|Miércoles 8/4
|08:00 a 12:00 hs
|Dr. Kevin Monti
|Jueves 9/4
|09:30 a 12:00 hs
|Dra. Natalia Echeverría
|Viernes 10/4
|18:00 a 20:00 hs
|Lic. Gabriela Fiorotto – Dra. Virginia Monti
Requisitos para el estudio
Para asegurar la precisión de los resultados, se solicita a las pacientes cumplir con las siguientes indicaciones previas:
Ciclo menstrual: No estar menstruando (se recomienda esperar de 3 a 5 días después de que finalice el sangrado).
Abstinencia: Evitar mantener relaciones sexuales durante las 48 horas previas al estudio.
Higiene y productos: No utilizar óvulos, cremas, pomadas ni talcos. La higiene debe ser estrictamente externa, evitando las duchas vaginales.
Importante: El PAP es un estudio rápido, sencillo y fundamental. Detectar a tiempo es ganar salud.
Desde el municipio se invita a todas las mujeres de la comunidad a aprovechar esta oportunidad de control gratuito y cuidar su salud de manera integral.
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Alerta amarillo por tormentas y ráfagas: se espera una quincena con lluvias abundantes
El verano parece despedirse con un giro drástico en las condiciones atmosféricas que afectará de manera directa a Entre Ríos y toda la zona central del país. Tras un largo período de escasas precipitaciones, la dinámica del aire está cambiando hacia un esquema más propio de los meses fríos debido al avance de centros de baja presión en la altura que facilitarán la formación de tormentas recurrentes durante los próximos quince días.