El domingo 19 de abril se realizará la campaña de vacunación antirrábica

La Municipalidad desplegará cinco puestos simultáneos en distintos puntos de la ciudad para llevar adelante la campaña gratuita de vacunación antirrábica, una medida clave para la salud pública y el bienestar de los animales domésticos.





Ubicación de los puestos de vacunación.



La jornada se extenderá de 09:00 a 13:00 h, cubriendo sectores estratégicos para facilitar el acceso de los vecinos. Los puestos estarán ubicados en la Dirección de Prevención en Consumos (T. Pauletti y A. Brown), la Terminal de Ómnibus (Blvd. Gral. Urquiza y Pedro Dalmaso), la Oficina de Tránsito (Aconcagua y Olloquiegui), la Plazoleta del Hospital San Isidro Labrador y el sector del Trencito en el Parque La Estación.

Para que el operativo sea ágil y seguro, se solicita a los propietarios tener en cuenta las condiciones de aplicación. Solo recibirán la dosis perros y gatos mayores de tres meses que no presenten signos de enfermedad. En el caso de animales que hayan sido vacunados recientemente por otros motivos, es necesario que hayan transcurrido al menos 15 días entre aplicaciones. Las hembras preñadas también podrán ser vacunadas.

Respecto al traslado, es fundamental que los perros asistan con collar y correa, mientras que los gatos deben ser transportados en jaulas, mochilas o bolsos para evitar que se escapen por el estrés del entorno. Quienes cuenten con la libreta sanitaria de su mascota deben llevarla para asentar el registro; de lo contrario, se les entregará el comprobante correspondiente.

La vacunación anual es la herramienta principal para mantener a la ciudad libre de rabia. Para obtener más información o realizar consultas puntuales, los vecinos pueden comunicarse al número 3446 - 251053.