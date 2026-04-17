Central y Sportivo llegan entonados a la tercera fecha en sus torneos

El fútbol de la Liga Departamental de Gualeguaychú se prepara para una nueva jornada donde los equipos de nuestra ciudad buscarán ratificar el presente que atraviesan. Tanto el Rojo como el conjunto de la V azulada vienen de ganar en la fecha pasada.







El Estadio Raúl Impini este sábado 18 de abril Central Larroque recibirá a Camioneros por la Divisional A. El equipo conducido por Mauricio Londra llega a este duelo con buen ánimo tras la victoria obtenida como visitante frente a Defensores del Oeste.



Con el objetivo de seguir prendido en el lote de vanguardia, el Rojo buscará aprovechar la localía y el apoyo de su gente en un horario especial. El partido de Primera División está programado para las 20:30 horas, mientras que la categoría Sub-23 jugará su encuentro como previa a las 18:30.

Sportivo Larroque viaja a Pueblo Belgrano con el envión del triunfo

Por la Divisional B, el conjunto del "Negro" Esquivel llega en un gran momento tras haber superado con autoridad a Sud América el domingo pasado. El equipo ha mostrado un crecimiento futbolístico y este domingo 19 de abril tendrá una prueba de fuego cuando visite a Deportivo Gurises.



El encuentro se llevará a cabo en Pueblo Belgrano, a partir de las 14:15. Sabe que una victoria fuera de casa será fundamental para consolidarse como uno de los animadores del torneo de ascenso.