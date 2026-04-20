Falleció Luis Brandoni, el primer gran padrino del Festival de Teatro de Larroque

Brandoni dando una charla en la sala Paoli en marzo de 2017.



El mundo del espectáculo argentino está de luto. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Luis Brandoni, uno de los actores más talentosos y comprometidos de la historia cultural del país. Con una trayectoria inabarcable en cine, teatro y televisión, dejando una huella imborrable por sus interpretaciones y por su defensa férrea de la identidad cultural argentina.

Para la comunidad de Larroque, su partida tiene un eco delicoso y cargado de gratitud ya que fue pieza fundamental en los cimientos del Festival de Teatro de Larroque, hoy un evento consolidado en la agenda cultural de la provincia. En marzo de 2017, cuando el festival era apenas un sueño ambicioso impulsado por el larroquense Nazareno Molina, Brandoni aceptó el desafío de ser la primera figura "famosa" de la escena nacional en acompañar la edición inaugural.

Un marzo histórico en el Salón "Paoli"

Aquel sábado de marzo de 2017, en un Salón “Padre Paoli” colmado, Brandoni brindó una charla abierta y entrañable que duró 75 minutos. Estuvo acompañado por Molina y la entonces secretaria de Cultura, Carina Mohlinger, además de la actriz Flavia Vitale, quien integraba el jurado de esa primera edición.

Ante un público numeroso y ávido por escucharlo, el actor repasó su vida y su oficio con una generosidad que los presentes aún recuerdan. Repasó sus orígenes en Dock Sud, sus primeros pasos como titiritero en el fondo de su casa y su formación en el Conservatorio Nacional bajo la tutela de maestros inolvidables como Néstor Noccera y Osvaldo Bonet.

Con la humildad de los grandes, Brandoni compartió anécdotas de su debut profesional en 1962, la dicotomía histórica entre el teatro independiente y el comercial, y su inquebrantable defensa del autor nacional.





Un legado de invencibilidad y compromiso local

Fue en esa charla donde pronunció una frase que quedó grabada en la crónica de aquel día y que hoy cobra fuerza de testamento artístico: “La vocación por el arte en Argentina es invencible”. Lo dijo haciendo referencia a la resiliencia de la cultura ante los gobiernos de facto y la censura, resaltando el "capital activo extraordinario" de los espectadores argentinos.

Su compromiso con Larroque fue total. Además de la charla, recorrió las instalaciones de la Casa Cultural “La Tera” y tuvo gestos de enorme calidez con el público, tomándose fotografías y recibiendo saludos.

Quizás su legado más tangible en la localidad sea su vínculo con la Escuela Municipal de Arte Escénico (EMAE). Brandoni aceptó ser el padrino de la institución, y dejó grabado un audio de aliento y saludo para los alumnos, instándolos a seguir adelante en el camino de la actuación.

Sobre el naciente festival, expresó en aquel entonces: “Me parece extraordinariamente importante y conmovedor que en un pueblo como Larroque se realice un festival de teatro... Es para enorgullecerse, tanto para los que organizaron el evento, como para quienes participan”.

Adiós a un maestro

Al momento de su visita a Larroque, Brandoni venía de un éxito arrollador con "Parque Lezama" (801 funciones) y se encontraba rodando la aclamada serie "Un gallo para Esculapio".

Hoy, la cultura nacional despide a un actor inmenso, a un dirigente gremial íntegro y a un hombre que entendió la política y el arte como herramientas de construcción ciudadana, sin mezclarlas jamás en el escenario.

Así despedimo al primer artista de la escena nacional que creyó en la locura de Nazareno Molina y que con su presencia, hace nueve años, validó un festival que demuestra, como él dijo, que la vocación por el arte es invencible.