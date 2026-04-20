Otro buen fin de semana para Central y Sportivo

Los dos conjuntos de Larroque lograron triunfos vitales que los acercaron a los puestos de vanguardia. El rojo quedó como escolta de Juventud Unida y Sportivo igualó en puntos al líder Sporting 
REGION20/04/2026--
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En un partido que dominó de principio a fin, Central Larroque aplastó a Camioneros por 4–0 en el partido disputado el sábado a la noche en el Raúl Impini, por la tercera fecha del torneo de primera división.

El equipo conducido técnicamente por Mauricio Londra mostró una gran contundencia frente a su par de Gualeguaychú con una goleada que no dejó dudas y que otra vez lo posiciona como uno de los protagonistas del torneo.

Esta vez los goles convertidos por Ramiro Reverdito, Lautaro Viale, Ignacio Valdez y Claudio Escalante, mostrando variedad en opciones en llegar a la red, ya que los goles se repartieron entre defensores, volantes y delanteros.

Con este resultado, el "Rojo" escala al segundo puesto con 7 unidades, quedando a solo dos puntos del líder, Juventud Unida.

Tabla de Posiciones:

ClubPuntos
Juventud Unida9
Central Larroque7
Unión del Suburbio6
Deportivo Urdinarrain6
Juventud Urdinarrain4
Pueblo Nuevo4
La Vencedora4
Defensores del Oeste3
Independiente3
Central Entrerriano2
Sarmiento2
Camioneros0



Central tendrá una parada brava en la cuarta fecha cuando visite a Juventud Urdinarrain, buscando dar el zarpazo al liderazgo.

Sportivo Larroque: Triunfo Trabajado y Liderazgo Compartido

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Dalmón volvió a anotar para Sportivo.

 

Por otro lado, Sportivo Larroque sacó adelante un partido durísimo frente a Deportivo Gurises en el certamen de ascenso de la liga departamental. Con un solitario pero valioso gol de Mario Dalmón, la "V azul" se impuso por 1 - 0, demostrando solidez defensiva para aguantar el resultado.

Esta victoria le permite a Sportivo alcanzar la línea de los 7 puntos, compartiendo la cima de la tabla con Sporting y sacando chapa de protagonista en el torneo.

Tabla de Posiciones - Divisional B

Sportivo Larroque mantiene un gran arranque de torneo, está invicto, compartiendo la cima de la tabla y consolidándose en los puestos de vanguardia.

ClubPuntos
Sporting7
Sportivo Larroque7
Defensores del Sur6
Sud América6
Atlético Sur5
Black River4
Isleños Independientes2
Juvenil del Norte1
Deportivo Gurises1
Cerro Porteño1


En la próxima jornada, Sportivo buscará revalidar su gran momento cuando reciba en casa a Black River.

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