Otro buen fin de semana para Central y Sportivo



En un partido que dominó de principio a fin, Central Larroque aplastó a Camioneros por 4–0 en el partido disputado el sábado a la noche en el Raúl Impini, por la tercera fecha del torneo de primera división.



El equipo conducido técnicamente por Mauricio Londra mostró una gran contundencia frente a su par de Gualeguaychú con una goleada que no dejó dudas y que otra vez lo posiciona como uno de los protagonistas del torneo.



Esta vez los goles convertidos por Ramiro Reverdito, Lautaro Viale, Ignacio Valdez y Claudio Escalante, mostrando variedad en opciones en llegar a la red, ya que los goles se repartieron entre defensores, volantes y delanteros.

Con este resultado, el "Rojo" escala al segundo puesto con 7 unidades, quedando a solo dos puntos del líder, Juventud Unida.

Tabla de Posiciones:





Club Puntos Juventud Unida 9 Central Larroque 7 Unión del Suburbio 6 Deportivo Urdinarrain 6 Juventud Urdinarrain 4 Pueblo Nuevo 4 La Vencedora 4 Defensores del Oeste 3 Independiente 3 Central Entrerriano 2 Sarmiento 2 Camioneros 0





Central tendrá una parada brava en la cuarta fecha cuando visite a Juventud Urdinarrain, buscando dar el zarpazo al liderazgo.

Sportivo Larroque: Triunfo Trabajado y Liderazgo Compartido







Dalmón volvió a anotar para Sportivo.

Por otro lado, Sportivo Larroque sacó adelante un partido durísimo frente a Deportivo Gurises en el certamen de ascenso de la liga departamental. Con un solitario pero valioso gol de Mario Dalmón, la "V azul" se impuso por 1 - 0, demostrando solidez defensiva para aguantar el resultado.

Esta victoria le permite a Sportivo alcanzar la línea de los 7 puntos, compartiendo la cima de la tabla con Sporting y sacando chapa de protagonista en el torneo.

Tabla de Posiciones - Divisional B

Sportivo Larroque mantiene un gran arranque de torneo, está invicto, compartiendo la cima de la tabla y consolidándose en los puestos de vanguardia.

Club Puntos Sporting 7 Sportivo Larroque 7 Defensores del Sur 6 Sud América 6 Atlético Sur 5 Black River 4 Isleños Independientes 2 Juvenil del Norte 1 Deportivo Gurises 1 Cerro Porteño 1



En la próxima jornada, Sportivo buscará revalidar su gran momento cuando reciba en casa a Black River.