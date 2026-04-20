Otro buen fin de semana para Central y Sportivo

En un partido que dominó de principio a fin, Central Larroque aplastó a Camioneros por 4–0 en el partido disputado el sábado a la noche en el Raúl Impini, por la tercera fecha del torneo de primera división.
El equipo conducido técnicamente por Mauricio Londra mostró una gran contundencia frente a su par de Gualeguaychú con una goleada que no dejó dudas y que otra vez lo posiciona como uno de los protagonistas del torneo.
Esta vez los goles convertidos por Ramiro Reverdito, Lautaro Viale, Ignacio Valdez y Claudio Escalante, mostrando variedad en opciones en llegar a la red, ya que los goles se repartieron entre defensores, volantes y delanteros.
Con este resultado, el "Rojo" escala al segundo puesto con 7 unidades, quedando a solo dos puntos del líder, Juventud Unida.
Tabla de Posiciones:
|Club
|Puntos
|Juventud Unida
|9
|Central Larroque
|7
|Unión del Suburbio
|6
|Deportivo Urdinarrain
|6
|Juventud Urdinarrain
|4
|Pueblo Nuevo
|4
|La Vencedora
|4
|Defensores del Oeste
|3
|Independiente
|3
|Central Entrerriano
|2
|Sarmiento
|2
|Camioneros
|0
Central tendrá una parada brava en la cuarta fecha cuando visite a Juventud Urdinarrain, buscando dar el zarpazo al liderazgo.
Sportivo Larroque: Triunfo Trabajado y Liderazgo Compartido
Por otro lado, Sportivo Larroque sacó adelante un partido durísimo frente a Deportivo Gurises en el certamen de ascenso de la liga departamental. Con un solitario pero valioso gol de Mario Dalmón, la "V azul" se impuso por 1 - 0, demostrando solidez defensiva para aguantar el resultado.
Esta victoria le permite a Sportivo alcanzar la línea de los 7 puntos, compartiendo la cima de la tabla con Sporting y sacando chapa de protagonista en el torneo.
Tabla de Posiciones - Divisional B
Sportivo Larroque mantiene un gran arranque de torneo, está invicto, compartiendo la cima de la tabla y consolidándose en los puestos de vanguardia.
|Club
|Puntos
|Sporting
|7
|Sportivo Larroque
|7
|Defensores del Sur
|6
|Sud América
|6
|Atlético Sur
|5
|Black River
|4
|Isleños Independientes
|2
|Juvenil del Norte
|1
|Deportivo Gurises
|1
|Cerro Porteño
|1
En la próxima jornada, Sportivo buscará revalidar su gran momento cuando reciba en casa a Black River.
IA y expansión regional: Colón abre el juego en la 15ª Feria Binacional de la Industria
A pesar de las persistentes lluvias que marcaron la semana, la filial local de la Federación Agraria Argentina (FAA) concretó con éxito dos encuentros técnicos de alto nivel que reunieron a más de 90 participantes de Larroque, Gualeguay y Gualeguaychú.