El día que Luis Brandoni se convirtió en Padrino de la EMAE

Brandoni y a su izquierda, Rubén Schiavo, director de la EMAE en ese momento.



La historiadora Nora Duarte aporta una valiosa crónica procedente del archivo de la Escuela Múnicipal de Arte Escénico, que además de la presencia de Luis Brandoni por invitación de Nazareno Molina en 2019 para el Festival de Teatro, suma un antecente directo entre el actor y nuestra ciudad.

El motivo central de aquella primera visita fue el padrinazgo de la Escuela de Música y Arte Escénico, y aquella jornada comenzó temprano en la zona de la cuchilla, cuando fue recibido, y continuó con un encuentro oficial con el Intendente Municipal Oscar Cánepa, para luego brindar una conferencia de prensa en las instalaciones del propio teatro.





Durante su estancia realizó un recorrido que incluyó el emblemático Galpón de la Estación y La Tera. También compartió un almuerzo de trabajo junto a los docentes de la institución y dedicó parte de su tarde a los jóvenes, brindando una charla abierta para los alumnos en el Galpón.

El cierre de aquel martes histórico tuvo lugar en el Concejo Deliberante, donde el actor fue declarado Ciudadano Ilustre de Larroque. En una ceremonia cargada de emotividad, recibió diversos recordatorios y una muestra de afecto por parte de la comunidad antes de emprender su regreso a Buenos Aires.



